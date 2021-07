Exonération des droits de douane pour les médicaments antifongiques, kits de test Covid

in

Après l’éclatement de Covid-19 l’année dernière, l’Inde a également connu une augmentation constante des infections fongiques.

Avec la troisième vague de Covid au coin de la rue, le gouvernement de l’Union a exempté mardi les droits de douane de base sur les importations d’API (ingrédient pharmaceutique actif) / excipients spécifiés pour l’amphotéricine B jusqu’au 31 août et de matières premières pour la fabrication de kits de test Covid jusqu’au 30 septembre.

Les API pour le médicament antifongique Amphotéricine B sont soumis à des droits de douane de base de 10 à 15 %, tandis que les taux varient pour les matières premières des kits de test.

“Ceci (la suppression des droits de douane) est une exemption bien pensée accordée par le gouvernement indien pour lutter contre la crise de Covid et constitue une étape pour rendre l’industrie nationale autonome tout en luttant contre la pandémie”, a déclaré Abhishek Jain, partenaire fiscal, EY.

Parmi les autres mesures d’allègement liées à Covid annoncées le 12 juin, le Conseil de la taxe sur les produits et services (GST) avait exempté l’amphotéricine B de 5% de TPS et réduit le taux de la TPS à 5% de 12% sur les kits de test Covid.

La dernière décision aidera à soulager l’homme ordinaire grâce à des médicaments/équipements médicaux plus abordables au milieu de la menace de la troisième vague de pandémie de Covid-19. Après l’éclatement de Covid-19 l’année dernière, l’Inde a également connu une augmentation constante des infections fongiques.

Le 12 juin, le Conseil de la TPS a réduit les tarifs des médicaments Covid, des kits de test, du matériel médical et même des ambulances pour soulager les personnes au milieu de la pandémie, mais a maintenu la taxe sur les vaccins inchangée au niveau le plus bas de 5%. Les nouveaux tarifs resteront en vigueur jusqu’au 30 septembre 2021.

Alors que certains ministres des Finances de l’État, dont Amit Mitra du Bengale occidental et Manpreet Singh Badal du Pendjab ont plaidé pour une exonération temporaire de la taxe pour tous les médicaments, vaccins et équipements Covid, un groupe de ministres dirigé par le ministre en chef du Meghalaya Conrad Sangma a recommandé de réduire les taux de TPS autres que les vaccins.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gains, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.