Exonération des sorcières d’Écosse : les progressistes remplacent les anciennes supersitions par de nouvelles

Les progressistes remplacent un ensemble de superstitions par un autre.

les bouleversements sont plus puissants lorsqu’ils ont force légale. Ainsi, lorsque Jacques VI d’Écosse – plus tard Jacques Ier d’Angleterre et d’Irlande – a cru que les sorcières avaient conspiré contre son épouse danoise et avaient travaillé avec le Diable pour invoquer des tempêtes et couler des navires royaux, il a contribué à alimenter un engouement. Il a même écrit un livre à succès sur le sujet, Demonology. Cela aide peut-être à expliquer pourquoi l’Écosse a exécuté cinq fois plus de sorcières entre le XVIe et le XVIIIe siècle que tout autre pays européen.

Bien que la loi sur la sorcellerie ait été abrogée en 1736, le mois dernier, le parlement écossais a introduit une nouvelle législation pour exonérer les personnes tuées…

