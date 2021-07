Exoplanètes et crise climatique

28/07/2021 à 17h00 CEST

Je veux vous dire quelque chose parce que je pense que l’urgence du moment que nous vivons n’est pas bien comprise. Je commence par la conclusion et ensuite je vous l’explique : Il n’y a pas de planète B, et il n’y aura pas non plus.

Il y a ceux qui, aujourd’hui encore, refusent d’accepter la énorme quantité de preuves scientifiques sur le changement climatique et sur le rôle que nous, les humains, avons en elle et dans sa accélération incontrôlée. Je ne m’adresse pas à eux car ils sont minoritaires au départ et ne méritent pas une seule ligne de plus dans cet article.

Cependant, il y a une majorité de personnes indifférentes à cette question. Soit parce qu’il s’agit d’un problème à long terme, et que l’on sait déjà que les problèmes à long terme seront résolus par les générations futures alors qu’il s’agit pour elles d’un problème à court terme ; Soit parce que c’est simplement une question qui ne les intéresse pas, soit c’est, directement, par méconnaissance, parce que les canaux d’information par lesquels ils sont au courant de l’actualité dans le monde n’ont pas assez d’impact sur ce problème extrêmement urgent.

C’est gênant de se faire dire ça le niveau de consommation de viande est insoutenable pour notre planète. Il est inconfortable de se faire dire que par nos actions, notre façon de vivre au cours des 100 dernières années nous mettons la vie en échec (en majuscules) et, pire encore, quelque chose qui, d’après ce que nous savons aujourd’hui, semble assez rare dans l’Univers : l’évolution de cette vie vers une forme intelligente comme celle de l’être humain.

A vous tous qui êtes indifférents à la crise climatique Pour une raison quelconque, c’est principalement à qui je veux m’adresser avec cet article.

Recherche d’autres mondes

Recherche d’autres mondesAu cours des 30 dernières années, l’astronomie observationnelle, la partie de l’astrophysique chargée de scruter le cosmos à partir d’observations avec des télescopes et des radiotélescopes depuis des endroits aussi merveilleux que celui que je suis maintenant sur l’île de La Palma, a élargi vos horizons avec l’exoplanétaire exploration.

Depuis que les premiers systèmes planétaires au-delà de notre système solaire ont été découverts dans les années 90, et des siècles après que Giordano Bruno a définitivement rompu avec le géocentrisme, affirmant dans son magnifique livre de dialogue “Sur l’univers infini et les mondes& rdquor; (1584) que «Il y a donc d’innombrables soleils ; il y a des terres infinies qui tournent aussi autour de ces soleilsDe la même manière que nous voyons ces sept tourner autour de ce soleil qui nous est proche. & rdquor;, l’Astronomie Observationnelle a mis un accent particulier sur la recherche de ces autres mondes, ces terres infinies.

Et, à notre propre surprise, le résultat a été magnifique. Plus de 4 300 planètes ont déjà été confirmées dans notre galaxie et la recherche se poursuit avec le développement de nouvelles technologies d’observation à la fois depuis le sol et depuis l’espace.

Ces planètes nous fascinent depuis le début, car au fur et à mesure qu’elles sont identifiées, nous avons pu vérifier que la nature est délicieusement originale, comme un peintre abstrait dont l’objectif n’est pas de faire des copies exactes de ses idées mais de se laisser emporter par un chaos ordonné, régi en l’occurrence par les lois de la Physique.

Des planètes rocheuses de tailles énormes

Des planètes rocheuses de tailles énormesEt c’est que ces plus de 4 000 planètes ne sont pas, loin de là, comme celles de notre système solaire. On retrouve des planètes comme Jupiter dans une danse infernale à une distance de leur étoile plus de cent fois plus proche que notre Terre du Soleil, ou des planètes rocheuses de tailles énormes, jusqu’à deux fois la taille de notre monde.

Mais savez-vous ce que nous n’avons pas encore trouvé ? Une Terre; une planète avec exactement les mêmes conditions et le même environnement que la nôtre, dans laquelle nous savons que la vie, que notre genre de vie, a pu se développer.

Alors que les prochaines missions spatiales visent à combler cette petite lacune dans notre échantillon d’exoplanètes, cela va arrivern décennies jusqu’à ce que nous puissions trouver un système planétaire similaire au nôtre. Et pourtant, il faudra des décennies avant que nous puissions le caractériser suffisamment pour comprendre si notre type de vie peut ou non s’y développer.

Même si nous le faisions, nous n’aurons jamais la certitude nécessaire pour affirmer, par observation à distance, que notre vie est viable dans cet environnement. Il y a toujours des surprises, des conditions locales non mesurables à distance (c’est pourquoi il est si important de visiter les planètes du système solaire in situ).

Même comme ça, voyager vers d’autres systèmes planétaires est impossible, non seulement à court ou moyen terme, mais aussi à long terme. Le voyage interstellaire est, aujourd’hui, une utopie. Les lois de la physique sont ce qu’elles sont, nous ne pouvons pas voyager plus vite que la vitesse de la lumière (nous ne pouvons même pas nous approcher de cette valeur) donc toute autre étoile est à des dizaines, des centaines, des millénaires & mldr; années de voyage.

La Terre, non viable pour la vie humaine dans moins de 200 ans

La Terre, non viable pour la vie humaine dans moins de 200 ansMais plus important encore, au niveau actuel de croissance de la crise climatique, notre Terre ne sera plus viable pour la vie humaine dans moins de 200 ans. Et, bien sûr, notre mode de vie actuel (confortable, avec des printemps, des étés, des automnes et des hivers, et sans beaucoup de chocs climatiques en général), appartiendra au passé dans quelques décennies.

Cela affectera directement le développement technologique et nous empêchera d’aller bien au-delà de ce que nous sommes actuellement (adieu aux voitures volantes et aux villes de style « Le cinquième élément »).

Mais il y a plus. L’être humain a ce que j’aime appeler “responsabilité cosmique pour la protection de la vie et de l’intelligence & rdquor;.

D’après ce que nous savons de notre exemple sur Terre, après le saut de la chimie à la biologie (ce que nous appelons l’abiogenèse), l’évolution de la vie à l’intelligence est un processus non seulement extrêmement lent (elle a duré plus de 4 milliards d’années, 87 % du temps habitable sur Terre), mais aussi, semble-t-il, hautement improbable.

Les dernières études indiquent que, bien que l’émergence de la vie puisse être un processus courant (au sens de probable), l’intelligence pourrait être plutôt rare dans l’Univers.

Le chemin évolutif de la vie est un processus cruel d’essais et d’erreurs dans lesquels de grands sauts ou transitions ont lieu à des échelles de temps très courtes, comme la genèse eucaryote, le saut des procaryotes (bactéries et archées) aux eucaryotes (plantes, animaux et champignons) ou le passage de l’unicellularité à la multicellularité des eucaryotes l’évolution vers ces trois règnes.

Nous pouvons être seuls dans le Cosmos

Nous pouvons être seuls dans le CosmosComprendre la probabilité de ces transitions et les échelles de temps sur lesquelles elles se produisent est crucial pour comprendre si le chemin vers qui nous sommes aujourd’hui est faux ou ordinaire.

Peut-être, après tout, malgré le nombre énorme de planètes (nous savons maintenant qu’en pratique toutes les étoiles en hébergent au moins une), il est possible que nous soyons seuls dans le Cosmos et que notre forme d’intelligence soit unique.

La préserver, préserver l’environnement dans lequel elle s’est développée et dans le seul où nous savons qu’elle peut survivre, la Terre, c’est la seule et exclusive responsabilité de la personne humaine, le seul être vivant capable de le faire.

Parce que il n’y a pas de plan B, et il n’y aura pas non plus, nous avons l’obligation cosmique de faire tout notre possible pour éviter l’extinction (ou plutôt l’autodestruction) de quelque chose qui ne s’est peut-être développé que dans l’une des deux cent milliards d’étoiles qui peuplent notre galaxie : l’intelligence.

Empêcher l’intelligence d’être autodestructrice est en notre pouvoir. Prenons soin de la planète et exigeons la responsabilité individuelle et la responsabilité collective de ceux qui ont en leur pouvoir de pouvoir changer cette dérive vers l’extinction car, je le répète, il n’y a pas de plan B, et il n’y en aura pas non plus.

