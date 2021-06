Exor de la famille Agnelli investit dans l’excellence des biens de consommation en Italie – WWD

MILAN — Exor étend encore sa portée en investissant dans l’excellence des biens de consommation en soutenant le développement mondial des entreprises italiennes de taille moyenne spécialisées dans ce secteur.

La holding familiale Agnelli Exor, propriétaire de Ferrari, a récemment investi dans le projet chinois d’Hermès International Shang Xia, et dans une participation minoritaire dans Christian Louboutin, s’est associée à The World-Wide Investment Company Ltd., de la famille Hong Kong Pao, établissant une nouvelle société appelée Nuo SpA.

Selon l’accord, Exor et une société de la WWICL investiront 300 millions d’euros et détiendront chacun 50 pour cent de Nuo. L’investissement d’Exor sera entièrement assuré par le capital tandis que le quota du partenaire comprend une participation de 30 pour cent dans Ludovico Martelli SpA.

Fondée en 1908, Ludovico Martelli, basée à Fiesole, en Italie, est une entreprise de produits de soins personnels connue pour ses marques historiques telles que Marvis, Sapone del Mugello, Valobra et Proraso, et est un exemple de l’excellence dans laquelle Nuo envisage d’investir.

Tommaso Paoli a été nommé directeur général de Nuo.

« Nous pensons que la richesse italienne d’entreprises de taille moyenne dynamiques et de haute qualité, avec leurs produits et leur tradition merveilleux, a un véritable potentiel pour devenir les grandes entreprises de demain », a déclaré John Elkann, président-directeur général d’Exor. « Et nous partageons beaucoup avec Stephen [Cheng, managing director of WWICL] et Tommaso, l’ambition d’aider à rendre les meilleurs produits italiens haut de gamme disponibles plus globalement.

Sur son site Web, Exor a détaillé le raisonnement derrière l’investissement, soulignant comment « Nuo unira les connaissances, l’expérience et les réseaux de ses fondateurs, pour aider ses entreprises à mettre leur expertise italienne, leur créativité et leur authenticité à la disposition des consommateurs mondiaux, et surtout -les marchés asiatiques en croissance.

Cheng a vanté « l’alignement parfait de la vision et des valeurs » entre les partenaires, et a déclaré que « Nuo promet de tirer parti du meilleur de nous-mêmes pour créer de la prospérité pour toutes les futures parties prenantes. Il y a une histoire unique de l’entrepreneuriat en Italie, enracinée dans des histoires et des émotions humaines, et nous sommes honorés d’investir dans cette tradition éternelle de passion et de créativité.

Nuo a «un objectif clair», a poursuivi Exor, ainsi que «des valeurs et un horizon d’investissement à long terme ainsi qu’une compréhension approfondie des entreprises familiales et gérées par leurs propriétaires. Il fournira non seulement du capital, mais également un soutien sur la façon d’atteindre une plus grande échelle tout en continuant à nourrir la culture et l’unicité qui différencient ses entreprises. »

Alors que les rumeurs continuent de tourner autour d’Exor ou de Ferrari et d’un intérêt possible pour le groupe Giorgio Armani, écarté et même démenti par les deux parties, et autour de l’idée que le premier pourrait envisager de créer un pôle de luxe, en mars un porte-parole a déclaré à WWD que la holding « investit dans des entreprises individuelles, pas dans des secteurs, et dans des entreprises et des fondateurs exceptionnels avec des valeurs partagées et où elle peut ajouter de la valeur et construire de grandes entreprises. C’est la qualité de l’entreprise, de son équipe, de sa culture et de ses perspectives attractives qui sont les principaux moteurs de la décision d’investir.

Exor est un investisseur de long terme, travaillant en partenariat avec des fondateurs et des entrepreneurs.

Exor est devenue une société holding géante, enregistrant un chiffre d’affaires de 143,8 milliards d’euros en 2019. En janvier, après plus d’un an de négociations, son groupe contrôlé Fiat Chrysler Automobiles et le groupe automobile français PSA ont finalisé leur fusion, se fusionnant en une société appelée Stellantis. comprenant des marques allant de Fiat et Alfa Romeo à Chrysler, Jeep, Peugeot, Citroën et Maserati. C’était une combinaison orchestrée par Elkann, qui dirige la holding familiale depuis 16 ans. En outre, la participation s’étend de PartnerRe, l’un des principaux réassureurs purs du monde à The Economist et une autre gamme de journaux, à CNH Industrial, qui conçoit et produit des équipements agricoles et de construction.