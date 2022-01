Exotic Markets profite de Solana pour lancer des projets | Invezz

Le protocole DeFi Exotic Markets a levé 5 millions de dollars lors d’un tour de table, impliquant plusieurs investisseurs et capital-risqueurs de premier plan. Les principaux investisseurs étaient Multicoin et Ascensive Assets. Parmi les autres investisseurs notables figuraient Animoca Brands, Alameda Research, Morningstar Ventures, Solana (SOL / USD) Capital TPS et d’autres.

La vente privée de jetons a beaucoup attiré l’attention

Le tour privé a beaucoup attiré l’attention avec la demande croissante de produits structurés sur DeFi. DeFi entretient l’intérêt des investisseurs, notamment avec des protocoles qui proposent de nouveaux produits et services destinés à un public plus large.

Oliver Blakey, associé directeur d’Ascensive Assets, a déclaré :

Chez Ascensive Assets, nous avons une vision à long terme du marché et nous nous concentrons sur l’accompagnement de projets qui offrent une valeur durable. Les produits structurés offriront aux investisseurs des opportunités de générer des rendements libellés en pièces stables plutôt qu’en jetons de gouvernance. Nous voyons cela comme une évolution très saine de l’espace DeFi.

Solana est la référence pour les produits, protocoles et services DeFi.

Exotic Markets se concentre sur l’introduction d’une plus grande variété de produits structurés DeFi tirant parti de la blockchain Solana. Solana est devenu la destination de choix pour les produits, protocoles et services DeFi grâce à ses faibles taux, sa vitesse et son efficacité.

L’architecture exotique est unique parmi les projets DeFi

L’équipe Exotic s’intéresse à l’innovation avec des offres de produits originales et nouvelles. Son architecture unique le distingue de tous les autres projets DeFi sur le marché aujourd’hui. De plus, il prend en charge les produits numériques et dépendants du chemin, les offres de produits uniques et les véhicules basés sur les performances des paniers de jetons.

Spencer Applebaum, investisseur chez Multicoin Capital, a commenté :

Chez Multicoin, nous sommes très enthousiasmés par la croissance des produits structurés. L’architecture unique d’Exotic Market permettra plus de formes de récompenses sur plus d’articles sous-jacents que nous n’en avons jamais vus. Cela finira par profiter à l’ensemble de l’espace DeFi et créera de nouvelles façons pour les gens de profiter de la volatilité du marché.

Le protocole Exotic Markets est dirigé par Joffrey Dalet, qui a près d’une décennie d’expérience dans le trading de produits de volatilité. Lui et Benjamin Rameau, qui ont une formation en technologie blockchain, en trading et en vente d’actions, ont développé une approche de pointe pour créer des produits structurés dans un environnement décentralisé.

