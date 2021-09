Expansion du cabinet du Pendjab: sept nouveaux visages intronisés alors que le Congrès pèse dans les équations des castes, 15 ministres prêtent serment

in

Premier élargissement du Cabinet du gouvernement du Pendjab dirigé par Charanjit Singh Channi.

Dimanche, la première expansion du cabinet du gouvernement du Pendjab dirigé par Charanjit Singh Channi avec sept nouveaux visages et cinq ministres, qui faisaient partie du gouvernement dirigé par Amarinder Singh, ont été abandonnés.

Les personnes intronisées au Cabinet sont Pargat Singh, Raj Kumar Verka, Gurkirat Singh Kotli, Sangat Singh Gilzian, Amarinder Singh Raja Warring, Randeep Singh Nabha et Rana Gurjit Singh.

Le parti a retenu Brahm Mohindra, Manpreet Badal, Sukhbinder Sarkaria, Tripat Rajinder Singh Bajwa, Vijay Inder Singla, Aruna Chaudhary, Razia Sultana et Bharat Bhushan Ashu. Les portefeuilles de ces ministres devraient rester inchangés.

Brahm Mohindra, un visage hindou fort de l’État, est le plus haut dirigeant du Congrès du Pendjab et considéré comme un proche confident de l’ancien ministre en chef, le capitaine Amarinder Singh.

D’un autre côté, Nabha, Verka, Gilzian, Pargat Singh, Warring et Kotli sont complètement nouveaux dans le travail, n’ayant aucune expérience préalable de travail en tant que ministre.

Pendjab: les députés Tript Singh Bajwa, Aruna Chaudhary, Sukhbinder Sarkaria et Rana Gurjeet Singh ont fait prêter serment au cabinet du ministre du Cabinet par le gouverneur Banwarilal Purohit à Raj Bhavan à Chadigarh pic.twitter.com/88Y8DvWp8p – ANI (@ANI) 26 septembre 2021

Quelques heures avant l’expansion, une section des dirigeants du Congrès de l’État a écrit dimanche au chef de l’unité d’État du parti, Navjot Singh Sidhu, exigeant que l’ancien ministre corrompu Rana Gurjit Singh ne soit pas inclus.

Les dirigeants ont également demandé que la couchette du cabinet soit remplie en donnant une représentation à un chef dalit propre. La copie de la lettre a également été envoyée au ministre en chef Charanjit Singh Channi.

Rana Gurjit Singh, après avoir été critiqué par l’opposition pour des allégations d’irrégularité dans la vente aux enchères de contrats d’extraction de sable, a dû démissionner du précédent cabinet Amarinder Singh en 2018. À cette époque, il détenait des portefeuilles d’irrigation et d’électricité.

Dans un autre développement, le législateur d’Amloh, Randeep Singh Nabha, a également appris qu’il était contrarié d’avoir été ignoré pour le poste ministériel dans le nouveau cabinet. Le député à six reprises Rakesh Pandey a également exprimé son mécontentement face aux noms proposés dans l’expansion, alléguant que les personnes âgées avaient été ignorées.

