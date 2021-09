Expansion du cabinet du Pendjab : sept nouveaux visages intronisés, consultez la liste complète des 15 ministres du gouvernement de Charanjit Channi

in

Channi avait prêté serment en tant que ministre en chef à la suite du départ sans cérémonie du vétéran du Congrès Amarinder Singh après un bras de fer prolongé avec le chef du Congrès de l’État, Navjot Singh Sidhu.

La première expansion du gouvernement du Pendjab dirigé par Charanjit Singh Channi a eu lieu aujourd’hui avec l’intronisation de sept nouveaux visages et l’abandon de certains de l’équipe du capitaine Amarinder Singh. Channi, ainsi que ses deux adjoints Sukhjinder Singh Randhawa et OP Soni, ont prêté serment lundi.

Les ministres qui ont prêté serment aujourd’hui sont : Brahm Mohindra, Manpreet Singh Badal, Tript Rajinder Singh Bajwa, Sukhbindr Singh Sarkaria, Rana Gurjeet Singh, Aruna Chaudary, Razia Sultana, Bharat Bhushan Ashu, Vijay Inder Singla, Randeha, Raj Na Singh Kumar Verka, Sangat Singh Gilzian, Pargat Singh, Amarinder Singh Raja Warring, Gukrirat Singh Kotli.

Rana Gurjit Singh a fait un retour après avoir démissionné en 2018 du ministère Amarinder Singh malgré le fort ressentiment d’une partie des dirigeants du parti. Après avoir été critiqué par l’opposition pour des allégations d’irrégularité dans la vente aux enchères de contrats d’extraction de sable, il a dû démissionner du précédent cabinet Amarinder Singh en 2018. À cette époque, il détenait des portefeuilles d’irrigation et d’électricité.

Voici la liste complète des ministres du Cabinet du Pendjab :

Charanjit Singh Channi – Chef MinisterSukhjinder Singh Randhawa – Ministero chef adjoint P Soni – Chef adjoint MinisterBrahm MohindraManpreet Singh BadalTript Rajinder Singh BajwaSukhbindr Singh SarkariaRana Gurjeet SinghAruna ChaudharyRazia SultanaBharat Bhushan AshuVijay Inder Singh SinglaRandeep NabhaRaj Kumar Singh VerkaSangat GilzianPargat SinghAmarinder Singh Raja Singh WarringGukrirat Kotli

Alors que les portefeuilles n’ont pas encore été annoncés, les ministres retenus de l’équipe de Captain devraient continuer avec les mêmes portefeuilles. L’article sera mis à jour suite à l’attribution des ministères.

Rana Gurjit Singh, Mohindra et Singla sont considérés comme proches d’Amarinder Singh. Un total de 18 députés, y compris le ministre en chef, peuvent être inclus dans le cabinet. Brahm Mohindra, un hindou éminent, est le plus haut dirigeant du Congrès du Pendjab et considéré comme un proche confident du capitaine.

Channi avait prêté serment en tant que ministre en chef à la suite du départ sans cérémonie du vétéran du Congrès Amarinder Singh après un bras de fer prolongé avec le chef du Congrès de l’État, Navjot Singh Sidhu.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.