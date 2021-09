Expansion du cabinet UP: Jitin Prasada parmi sept nouveaux visages intronisés dans le cabinet Yogi alors que le BJP atteint un numéro d’équilibriste

in

L’intronisation de Jitin Prasada est considérée comme une tentative d’apaiser la communauté brahmane au milieu de la prétendue perception du gouvernement Yogi étant pro-Thakur.

Le ministre en chef de l’Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, a élargi son cabinet dimanche dans une démarche cruciale considérée comme une tentative d’équilibrer les aspirations des castes et des régions avec l’État à quelques mois des scrutins de l’assemblée. Les nouveaux visages intronisés au Cabinet incluent Jitin Prasada, Chhatrapal Singh, Paltu Ram, Sangita Balwant, Sanjeev Kumar, Dinesh Khatik et Dharmvir Singh.

Alors que Prasad a prêté serment en tant que ministre du Cabinet, six autres ont prêté serment en tant que ministres d’État. L’induction de sept nouveaux visages porte la force du Cabinet de l’État à un maximum de 60 selon la limite constitutionnelle.

Prasada est un visage brahmane éminent qui a quitté le parti du Congrès pour rejoindre le BJP plus tôt cette année. Son intronisation est une tentative d’apaiser la communauté brahmane au milieu de la prétendue perception du gouvernement Adityanath étant pro-Thakur, la caste du ministre en chef.

#REGARDER | Le chef du BJP Jitin Prasada prête serment en tant que ministre du gouvernement de l’Uttar Pradesh, lors d’une cérémonie à Lucknow Prasada a rejoint le BJP depuis le Congrès en juin de cette année pic.twitter.com/qlnnbp6qOL – ANI UP (@ANINewsUP) 26 septembre 2021

Avec l’intronisation de sept nouveaux visages, le gouvernement Yogi vise à remettre de l’ordre dans la maison. Dans le but de séduire les OBC et les MBC tout en gardant la communauté brahmane de bonne humeur, l’expansion du Cabinet a vu l’introduction d’un brahmane, de trois OBC, d’un ST et de deux Dalits dans le ministère.

Avec le nouveau rejig, le gouvernement UP compte désormais 24 ministres, dont le ministre en chef. Il y a neuf ministres d’État avec des charges indépendantes et 30 ministres d’État. La force maximale du Cabinet de l’UP peut être de 15 pour cent de la force totale de son Assemblée, qui compte 403 sièges.

Sanjay Nishad, le chef du parti Nishad, devait également rejoindre le Cabinet élargi plus tôt. Le parti Nishad participera aux élections législatives de l’UP 2022 en alliance avec le BJP.

Nishad a récemment fait la une des journaux pour sa demande du BJP de le projeter en tant que vice-ministre en chef lors des élections. Il avait affirmé que 18 pour cent des électeurs appartenaient à la communauté Nishad (pêcheurs) qui joue un rôle décisif sur 160 sièges à l’assemblée.

