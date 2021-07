Expansion du revenu de sécurité supplémentaire: le plan des démocrates expliqué

in

Dans quelques semaines, les États-Unis commenceront à envoyer des chèques mensuels à la grande majorité des parents américains. La plupart des autres pays riches ont des politiques similaires (appelées allocations familiales). Si ces chèques élargis de crédit d’impôt pour enfants (CTC) parviennent à toutes les personnes éligibles, ils pourraient réduire la pauvreté des enfants aux États-Unis d’environ 40 %.

Mais cela pourrait aussi n’être que la première de plusieurs améliorations apportées au filet de sécurité sociale américain. Un éventail de puissants démocrates au Congrès, ainsi que des défenseurs des personnes âgées et des personnes handicapées (comme l’AARP), ont défendu un autre changement majeur dans le cadre de la poussée législative de cet automne : augmenter les prestations de revenu de sécurité supplémentaire (SSI).

SSI n’est pas l’un des programmes de filet de sécurité les plus connus aux États-Unis. Il a été promulgué en 1972 après que Richard Nixon ait tenté en vain de faire adopter par le Congrès son plan de «revenu annuel garanti», essentiellement une sorte de revenu de base inconditionnel qui aurait donné aux ménages les plus pauvres d’Amérique une prestation en espèces garantie.

Ce plan s’est heurté à une opposition conservatrice, mais ses opposants ont accédé à deux propositions plus modestes.

L’un était le crédit d’impôt sur le revenu gagné (EITC), qui donne aux adultes qui travaillent (en particulier ceux qui ont des enfants) un allégement fiscal plus important – et potentiellement un remboursement plus important – lié à la quantité de travail qu’ils ont travaillée.

L’autre était le SSI, destiné à aider ceux que l’EITC n’a pas capturés : les handicapés, les aveugles (une catégorie différente de celle des « handicapés » à des fins juridiques) et les Américains âgés vivant dans la pauvreté.

De nombreuses personnes dans ces catégories sont éligibles aux paiements de la sécurité sociale parce qu’elles ont cotisé au programme OASDI (assurance vieillesse, survivants et invalidité) tout au long de leur vie professionnelle via les charges sociales.

Mais de nombreuses autres personnes – les moins de 18 ans ou les adultes qui ne sont jamais capables de travailler – ne sont pas admissibles à la sécurité sociale. Même beaucoup de ceux qui remplissent les conditions pour la sécurité sociale gagnent toujours un revenu suffisamment bas pour recevoir des paiements supplémentaires du SSI : environ un tiers des 7,8 millions de bénéficiaires du SSI bénéficient également de la sécurité sociale.

Le but du SSI, en théorie, est de s’assurer qu’aucun Américain définitivement et totalement handicapé, aveugle ou âgé de plus de 65 ans ne vit dans la pauvreté.

Dans la pratique, cependant, le programme aide beaucoup mais n’a pas encore atteint cet objectif.

Comment SSI a échoué

En 2021, la prestation SSI maximale pour un particulier est de 9 530,12 $ par année. Le seuil de pauvreté pour une personne seule est de 12 880 $, ce qui signifie que le SSI, tout au plus, amène les bénéficiaires à moins des trois quarts du seuil de pauvreté.

C’est pire, cependant. Disons que vous êtes un bénéficiaire SSI marié à un autre bénéficiaire, ce qui fait de vous un « couple éligible ». Vous pourriez tous les deux être des retraités de 70 ans ou des personnes handicapées/aveugles plus tôt dans la vie.

Vous ne pouvez pas additionner les montants de vos prestations. Au lieu de cela, vous devez partager une prestation maximale de 14 293,61 $, soit seulement 50 % de plus que la prestation individuelle. L’effet est une pénalité vraiment dramatique pour le mariage : deux bénéficiaires du SSI reçoivent une importante augmentation de revenu s’ils divorcent, mais ceux qui se marient subissent une forte réduction des prestations.

Fin mai 2020, Joe Biden a annoncé la plate-forme de politique d’invalidité de sa campagne, qui comprenait des extensions majeures des prestations SSI. Le plan a fixé la prestation maximale à 100 pour cent du seuil de pauvreté, une augmentation de 35 pour cent des prestations par rapport au statu quo. La proposition éliminerait également à la fois la peine de mariage – permettant aux couples de conserver l’intégralité de leurs prestations – et les dispositions complexes «d’assistance en nature» qui entraînent une réduction des chèques SSI pour certaines personnes qui, par exemple, vivent gratuitement dans le domicile d’un membre de la famille.

Il y a plus. Le SSI est actuellement limité aux personnes ayant un actif inférieur à 2 000 $, ou 3 000 $ pour les couples. Cela signifie que de nombreuses personnes âgées qui ont même un petit montant d’épargne-retraite, ainsi que des personnes handicapées avec un pécule, ne sont pas admissibles.

Biden ferait plus que doubler la limite d’actifs pour les individus et presque la triplerait pour les couples. Personnellement, je préférerais me débarrasser complètement du critère de l’actif, car cela peut encourager les gens à dépenser toutes les économies dont ils disposent pour être admissibles à la prestation; cela dit, l’augmenter est une amélioration.

Biden a récemment fait face à une forte pression de ses alliés au Congrès pour inclure ces changements dans l’énorme programme de dépenses de 6 000 milliards de dollars que les démocrates prévoient d’adopter plus tard cet été ou à l’automne.

Le représentant Jamaal Bowman, un membre du Congrès de première année de New York, et le sénateur de l’Ohio Sherrod Brown mènent la charge, avec des personnalités telles que le président du comité du budget du Sénat, Bernie Sanders, et le président du comité des finances, Ron Wyden.

Le groupe a envoyé en avril une lettre à Biden, signée par un total de 18 sénateurs et 33 membres de la Chambre, l’exhortant à faire de l’élargissement du SSI une priorité.

De grandes parties de la coalition démocrate, comme la fédération syndicale AFL-CIO, le Consortium pour les citoyens handicapés et l’AARP, sont à bord. Les changements bénéficient d’un soutien public écrasant – tout comme d’autres programmes récents conçus pour simplement donner de l’argent aux gens, comme les chèques de relance et les chèques CTC mentionnés précédemment.

Et comme les chèques CTC, ces changements pourraient avoir un impact majeur sur la pauvreté en Amérique. L’Urban Institute estime que la combinaison des modifications du SSI et d’autres réformes de la sécurité sociale proposées par Biden permettrait de sortir 1,4 million de personnes âgées ou handicapées de la pauvreté en 2021. Bien que l’augmentation du SSI à elle seule ferait moins, ce serait toujours un pas en avant significatif pour le personnes impactées.

Et si des améliorations du SSI se produisent parallèlement aux contrôles des enfants, elles cimenteraient le premier mandat de Biden comme une période qui a vu certains des plus grands changements dans le filet de sécurité sociale américain depuis des décennies.