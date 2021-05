Expat news: Les expatriés britanniques en Espagne qui enfreignent la règle des 90 jours risquent d’être expulsés | UK | Nouvelles

Brexit: un expatrié britannique appelle à modifier les règles de résidence en Espagne

Les règles post-Brexit nouvellement appliquées après le départ complet du Royaume-Uni de l’Union européenne à la fin de l’année dernière signifient que les Britanniques qui entrent et quittent désormais des pays du continent sont limités à des séjours de 90 jours par période de 180 jours. L’Espagne est traditionnellement une destination de réinstallation très populaire pour les Britanniques depuis un certain nombre d’années, mais quiconque souhaite s’y inscrire en tant que résident doit maintenant se frayer un chemin à travers la paperasserie bureaucratique.

Cela comprend la preuve de revenus de 2000 £ par mois et 500 £ de plus pour chaque personne à charge, ainsi que la nécessité d’acquérir un permis de conduire espagnol – des règles strictes qui ont vu beaucoup quitter leurs foyers européens et retourner au Royaume-Uni.

Les Britanniques qui possèdent une propriété en Espagne ou y perçoivent des revenus sont désormais répertoriés comme contribuables non-résidents et doivent payer un impôt sur le revenu de 24%, contre 19% pour les ressortissants de l’UE.

Dans un autre coup, ceux qui louent leurs propriétés ne peuvent pas déduire de frais ou de dépenses – une décision qui verrait leurs frais généraux augmenter.

Mais un expert fiscal a averti que des centaines de milliers de Britanniques vivant dans la destination de vacances populaire pourraient être renvoyés chez eux au Royaume-Uni s’ils enfreignaient les règles de résidence de 90 jours, qui s’accompagnent de plusieurs autres sanctions sévères.

Nouvelles des expatriés: les Britanniques pourraient être expulsés s’ils enfreignent la règle de résidence de 90 jours en Espagne (Image: GETTY)

Nouvelles des expatriés: les Britanniques qui cherchent une résidence en Espagne sont confrontés à un mal de tête majeur (Image: GETTY)

Leon Fernando Del Canto, le fondateur du groupe fiscal international Del Canto Chambers, basé à Londres, a écrit dans le Times: “Les propriétaires britanniques en Espagne doivent désormais se conformer à des règles qui signifient que les ressortissants de pays tiers peuvent rester dans le pays pendant un maximum de 90 ans. jours tous les 180.

«Ils risquent une expulsion potentielle ou une interdiction du pays s’ils dépassent leur accueil.

“Il n’y a aucune marge de manœuvre pour les urgences, qu’il s’agisse de crises familiales, de problèmes de propriété ou de toute autre question urgente. Les systèmes de données de contrôle des frontières signifient que personne ne passera inaperçu.”

M. Del Canto s’en est pris à l’Espagne et a accusé le pays de montrer un “manque de réciprocité” car le Royaume-Uni permet aux citoyens de l’UE de rester jusqu’à six mois sans avoir besoin de visa.

Nouvelles des expatriés: l’Espagne est une destination extrêmement populaire pour les Britanniques (Image: GETTY)

Il a déclaré que ce visa semble être la seule solution pour les Britanniques ne souhaitant pas devenir résidents permanents en Espagne, mais a averti qu’il en coûte plus de 1600 £ en frais de consulat pour se procurer ces documents cruciaux, ajoutant: “Il est impératif que le gouvernement espagnol résout ce problème “.

L’expert fiscal a également déclaré que ceux qui avaient acheté une propriété en Espagne avant la fin de la période de transition du Brexit le 31 décembre devraient avoir droit à un permis de séjour gratuit, mais le fait de ne pas le faire “entraînerait une violation de leurs droits humains”.

M. Del Canto a déclaré: “La Convention européenne des droits de l’homme stipule que les individus ont le droit légal de” jouir pacifiquement “de la possession de leur domicile et la privation de propriété par les États doit être soumise à certaines conditions justes et équitables.

«Il convient de noter qu’en plus du fait que le Royaume-Uni est membre du Conseil de l’Europe, la CEDH s’applique à tout citoyen étranger en Espagne.

Nouvelles des expatriés: les Britanniques souhaitant s’inscrire en Espagne en tant que résident doivent maintenant se frayer un chemin à travers la bureaucratie bureaucratique (Image: GETTY)

Nouvelles des expatriés: les Britanniques cherchant à résider en Espagne ont dû se frayer un chemin à travers les formalités administratives (Image: GETTY)

«Les règles de l’État qui empêchent les personnes de jouir pacifiquement de leur propriété, qu’il s’agisse ou non de leur résidence principale, sont susceptibles de violer directement ce droit conventionnel».

Mais il a averti que les poursuites judiciaires ne peuvent commencer qu’une fois que toutes les voies qui pourraient offrir une réparation en Espagne pour la violation alléguée ont été suivies, un processus épuisant “qui pourrait prendre des années”.

Le Bureau des affaires étrangères, du Commonwealth et du développement (FCDO) a expliqué: “Le 6 juillet 2020, le gouvernement espagnol a introduit un nouveau titre de séjour pour les ressortissants britanniques vivant en Espagne qui ont des droits en vertu de l’accord de retrait – la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE) .

“Cette carte biométrique indique explicitement qu’elle a été délivrée au titulaire conformément aux termes de l’accord de retrait.

«Tous les ressortissants britanniques résidant légalement en Espagne avant le 1er janvier 2021 ont le droit de demander cette carte.

«Si vous vous inscrivez comme résident après le 6 juillet 2020 mais que vous résidiez en Espagne avant le 1er janvier 2021, vous devez suivre un processus en deux étapes pour obtenir votre TIE.

“Si vous remplissez les conditions et que votre demande est approuvée, vous recevrez le TIE.”

Un porte-parole de Downing Street a également déclaré: «Les droits des ressortissants britanniques de continuer à vivre, travailler et étudier dans leur État membre de l’UE sont protégés par la loi. Toute personne résidant légalement avant le 1er janvier 2021 peut rester mais doit enregistrer sa résidence.

«Le gouvernement britannique a mené une campagne d’information publique à travers l’Europe pour informer les ressortissants britanniques des mesures qu’ils pourraient devoir prendre pour garantir leurs droits et leur accès aux services.

“Cela comprend des événements de sensibilisation, des publicités sur les médias sociaux et dans les journaux, et un soutien par le biais de notre réseau d’ambassades, de hauts-commissariats et de consulats.”