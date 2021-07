Expats furieux du gel des retraites : donnez-nous plus ou nous vous ferons payer ! Avertissement adressé au PM | Politique | Nouvelles

Le gouvernement s’est engagé à accorder des “votes à vie” aux citoyens britanniques vivant à l’étranger, et une nouvelle enquête montre que beaucoup ont l’intention d’utiliser leur influence future dans les urnes pour exiger la justice en matière de retraite. La Campagne pour mettre fin aux pensions gelées affirme qu’il y a plus de 500 000 expatriés britanniques dont les pensions sont gelées au niveau où ils ont quitté le Royaume-Uni ou lorsqu’ils ont pris leur retraite s’ils vivent déjà à l’étranger – et qu’environ la moitié reçoivent une pension d’État britannique de seulement £ 65 par semaine ou moins.

Son enquête auprès de près de 2 400 de ces retraités a révélé qu’environ neuf sur 10 ne voteraient pas, ou étaient peu susceptibles de voter, pour un parti qui n’avait pas d’engagement manifeste à mettre fin aux retraites gelées. Cependant, environ 93 % ont déclaré qu’ils voteraient, ou étaient susceptibles de voter, pour un parti qui a pris cet engagement.

La campagne fait valoir que ces votes pourraient déterminer le résultat des prochaines élections.

Si tel est le cas, cela pourrait être l’une des conséquences les plus profondes de l’engagement du gouvernement dans le discours de la Reine à supprimer la limite de 15 ans du droit de vote pour les personnes vivant à l’étranger.

L’avertissement fait suite à la déception suscitée par le rejet par le gouvernement britannique de l’invitation du Canada à négocier de nouvelles dispositions en matière de sécurité sociale.

John Duffy, président du Consortium international des retraités britanniques, a déclaré : « Il est indéfendable que les gouvernements successifs aient poursuivi la politique insensible et cruelle des retraites gelées qui prive des centaines de milliers de retraités de la retraite qu’ils ont gagnée et qu’ils méritent. Cela montre clairement que les retraités gelés feront entendre notre voix lorsque nous aurons le droit de voter.

« Nous ne voterons pour aucun parti qui refuse de mettre fin à la honte qui voit les retraités gelés traités comme des citoyens de seconde zone. Nous ne voterons pour aucun parti qui se contente de laisser les anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale vivre avec aussi peu que 40 £ par semaine.

«Nous ne voterons pour aucun parti qui est à l’aise de forcer les retraités à travailler jusqu’à 80 ans pour se permettre de vivre. La politique de gel des retraites a laissé de nombreux citoyens britanniques se sentir abandonnés par leur propre pays et cela doit servir de signal d’alarme au gouvernement pour qu’il fasse ce qu’il faut et qu’il mette fin une fois pour toutes à cette injustice.

La baronne Altmann, ancienne ministre conservatrice des retraites, a déclaré qu’elle espérait que les nouveaux droits de vote conduiraient à un “réexamen de la politique de gel des retraites”.

Elle a déclaré: «S’ils retournaient au Royaume-Uni, leurs pensions seraient augmentées chaque année et il y a certainement un argument moral et fiscal selon lequel ils ne devraient pas subir de telles pertes lorsqu’ils vivent à l’étranger – et bien sûr économiser des sommes importantes aux contribuables britanniques en ne en utilisant le NHS et d’autres services ici.

Cependant, le gouvernement n’a pas l’intention de changer la politique controversée.

Une porte-parole du ministère du travail et des retraites a déclaré: «La politique du gouvernement sur la revalorisation de la pension d’État britannique pour les bénéficiaires vivant à l’étranger est de longue date depuis plus de 70 ans et nous continuons à augmenter les pensions d’État à l’étranger là où il y a est une obligation légale de le faire.

« Nous comprenons que les gens déménagent à l’étranger pour de nombreuses raisons et que cela peut avoir un impact sur leurs finances. Il y a des informations sur GOV.UK sur l’effet du départ à l’étranger sur le droit à la pension d’État britannique.