Expedia ajoute Patricia Menendez-Cambo, avocate générale adjointe de SoftBank à son conseil d’administration

Le géant du voyage basé à Seattle Expedia Group nommée Patricia Menendez-Cambo, avocat général adjoint du groupe SoftBank et avocat général du SoftBank Latin America Fund et du SoftBank Opportunity Fund, à son conseil d’administration.

Menendez-Cambo comble un poste créé par la démission en janvier du membre de longue date du conseil d’administration A. George «Skip» Battle. Elle a rejoint le comité d’audit du conseil, satisfaisant à une règle du Nasdaq exigeant trois administrateurs indépendants au sein du comité d’audit, a déclaré Expedia.

Expedia Group, basé à Seattle, comprend des marques de voyage telles que Vrbo, Orbitz, Hotwire, Trivago, Hotels.com et Egencia en plus du produit phare Expedia.com. La pandémie a eu un impact considérable sur l’activité de l’entreprise au milieu du ralentissement massif des voyages dans le monde. Les revenus annuels ont chuté de 57% à 5,2 milliards de dollars en 2020 et les réservations brutes de 66% à 36,7 milliards de dollars.

Dans un communiqué publié par la société, Menendez-Cambo a décrit les voyages comme «essentiels à l’économie mondiale», affirmant qu’elle était ravie de rejoindre le conseil d’administration d’Expedia Group «à une époque de reprise et de transformation pour l’industrie du voyage».

Avant de rejoindre SoftBank, Menendez-Cambo était cadre chez Greenberg Traurig, où il a occupé des postes de vice-président et de membre du comité exécutif du cabinet d’avocats. Elle est titulaire d’un diplôme en droit de la Carey Law School de l’Université de Pennsylvanie et d’un diplôme en commerce de l’Université de Miami.

Le conseil d’administration d’Expedia compte 14 membres, dont le président et directeur général Barry Diller; La vice-présidente de la Fondation Clinton, Chelsea Clinton; Dara Khosrowshahi, PDG d’Uber et ancienne PDG d’Expedia Group; et Sam Altman, PDG d’Open AI; entre autres. Le vice-président Peter Kern a succédé l’année dernière au poste de PDG d’Expedia Group à la suite de l’éviction de l’ancien PDG Mark Okerstrom en décembre 2019.