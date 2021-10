Expedia Group fusionne les programmes de fidélité de toutes les marques et étend les avantages

Mike Coppola | .

La centrale de voyages en ligne Expedia Group prévoit d’unifier et d’étendre les offres de programmes de fidélisation de la clientèle à travers son portefeuille de marques.

Cette décision se traduira par “l’offre de récompenses de voyage la plus complète de l’industrie”, selon la société basée à Seattle, avec des remises pour les membres et des récompenses gagnées et échangées sur les vols, les hôtels, les locations de vacances, les locations de voitures, les croisières et les activités dans tous les pays. Marques du groupe Expedia.

Les marques de voyages concernées sont Expedia, Hotels.com, Orbitz, Travelocity et Vrbo.

L’étape aborde, au niveau de l’entreprise, un problème qui a entravé les efforts de fidélisation des consommateurs. Depuis qu’American Airlines en 1981 est devenue la première grande entreprise à déployer un programme de fidélisation, son plan de fidélisation AAdvantage, les fournisseurs de voyages et d’autres ont lancé de nombreux programmes similaires dans le but de cultiver la fidélité des consommateurs à leurs marques.

Le problème est que, alors que certains consommateurs s’en tiennent à une compagnie aérienne, une chaîne hôtelière ou une entreprise de location de voitures pour accumuler des points de récompense comme prévu, de nombreux autres s’inscrivent au fil du temps auprès de plusieurs entreprises, se retrouvant avec de nombreux soldes de points bas dans une multitude de fidélités concurrentes. programmes.

De nos jours, les entreprises résolvent souvent ce problème en s’associant partiellement à des programmes compatibles d’autres entreprises. Expedia Group applique le modèle à sa vaste gamme de marques parfois concurrentes, avec plus de 145 millions de membres du programme de fidélité au total.

“J’ai une pile de logins et de cartes de fidélité, et bientôt ce ne sera plus nécessaire car je vais gagner des avantages que je loue une voiture, que je réserve un vol ou une chambre d’hôtel”, a déclaré Jon Gieselman, président d’Expedia Brands.

Les quatre principaux programmes existants des marques du groupe Expedia rejoindront le tout nouveau programme mondial de récompenses, a-t-il noté. Une date de lancement exacte n’a pas été fixée, mais un porte-parole de l’entreprise a déclaré que le déploiement était prévu “au cours de l’année à venir”.

“Notre programme de fidélité offrira aux membres la possibilité de gagner et d’échanger des points dans toutes les marques du groupe Expedia, même les marques, comme Vrbo, qui n’avaient pas de programmes de fidélité auparavant”, a déclaré Gieselman.

“Un client pourra gagner des points pour sa location de vacances Vrbo et les échanger contre une location de voiture Expedia, par exemple”, a-t-il ajouté.

Si vous réservez une chambre sur Hotels.com, ce forfait vacances que vous avez réservé sur Expedia il y a six mois vous aura valu une devise de fidélité, a-t-il expliqué.

“C’est mieux pour les voyageurs, et il y a un avantage supplémentaire à rendre l’inventaire de nos partenaires plus visible pour les nouveaux clients pour les réservations futures”, a déclaré Gieselman. “Ça va être plus simple et plus flexible.”

L’adhésion à ce qu’Expedia Group appelle le programme de fidélité « unifié et amélioré » sera gratuite.

Les membres nouveaux et existants vivront une expérience « transparente » une fois le nouveau programme lancé, bien que les membres actuels continueront d’utiliser leurs programmes d’origine. Selon Gieselman, certains détails du nouveau programme, tels que les paramètres d’échange et d’expiration des points, sont toujours en cours de résolution.

Expedia Group prévoit de s’appuyer sur les avantages du programme existant, tels que les tarifs pour les membres, les boosters de récompenses, les surclassements et les équipements sociaux proposés dans des milliers de propriétés dans le monde. (À ce jour, a déclaré la société, ses offres réservées aux membres et ses récompenses de fidélité dans les programmes hérités ont permis aux clients d’économiser près de 10 milliards de dollars en voyages.)

Alors que la pandémie de Covid et le verrouillage ont forcé de nombreux voyageurs à retarder leurs plans jusqu’à récemment, Expedia Group s’attend à un flot de rachats et a intensifié les opérations de service client pour y faire face.

“Il ne fait aucun doute qu’il y aura une ruée vers les voyages et l’utilisation des points de fidélité dès que le monde s’ouvrira à nouveau”, a déclaré Gieselman. “Nous avons ajouté des centaines d’agents sur les téléphones, introduit un agent virtuel et développé un outil d’annulation en un clic.”

L’un des principaux objectifs du nouveau programme unifié est d’éduquer les clients du groupe Expedia sur les relations entre les marques de l’entreprise et sur la manière de les exploiter, « ce qui facilitera la vie des voyageurs ».

“Il fut un temps où nos marques se faisaient concurrence sur le marché et cela, dans une certaine mesure, faisait partie de la stratégie”, a déclaré Gieselman. « Nous nous concentrons désormais entièrement sur les meilleurs résultats clients et apportons une expérience plus unifiée à travers nos marques.

“La loyauté en est une grande partie et un énorme pas en avant vers cette vision.”

La famille de marques Expedia Group comprend CarRentals.com, CheapTickets, ebookers, Egencia, Expedia, Expedia Cruises, Expedia Group Media Solutions, Expedia Local Expert, Expedia Partner Solutions, Hotels.com, Hotwire.com, Orbitz, Travelocity, trivago, Vrbo et Wotif.