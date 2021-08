Expedia Group repousse son retour complet au bureau à janvier 2022

in

À l’intérieur du siège social d’Expedia Group à Seattle avant son emménagement en 2019 dans son nouvel espace. (Photo . / Kurt Schlosser)

Cela commence à ressembler à une tendance : Expedia Group, le géant du voyage en ligne basé à Seattle, a déclaré à ses employés qu’il reportait un retour complet au bureau jusqu’au début de l’année prochaine.

La décision d’Expedia fait suite à une annonce similaire d’Amazon la semaine dernière. Microsoft, Google, Apple et d’autres ont également retardé leurs retours au bureau, mais sur une période plus courte, pour l’instant. Octobre est actuellement la cible la plus courante pour de nombreux acteurs de l’industrie.

“En raison de l’évolution des circonstances liées à COVID-19, nous visons désormais un large retour au bureau sur une base hybride en janvier 2022, en fonction des orientations des gouvernements locaux et des autorités sanitaires”, a déclaré Expedia dans un communiqué. « Le bien-être de nos employés est notre priorité, et nous sommes impatients de réunir notre communauté mondiale d’employés lorsque cela sera sûr. »

En attendant, l’entreprise affirme que ses bureaux sont ouverts à ceux qui peuvent entrer, « tout en maintenant une flexibilité et des normes de sécurité appropriées.

Expedia Group comprend des marques de voyage telles que vrbo, Orbitz, Hotwire, Trivago, Hotels.com et Egencia en plus du produit phare Expedia.com. La société a déménagé dans un siège spacieux sur le front de mer du centre-ville de Seattle depuis son domicile de longue date au centre-ville de Bellevue, Washington, en 2019.