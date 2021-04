Expedia lance une actualisation de la marque, de nouvelles fonctionnalités et une campagne publicitaire en prévision de la flambée des voyages

(Photo Expedia)

Se préparant à une résurgence du voyage, Expedia Group, basé à Seattle, rafraîchit sa marque phare Expedia avec des fonctionnalités mises à jour sur l’application mobile de l’entreprise et plus de 70 sites Web.

Alors que de plus en plus de gens planifient et réservent des vols et des séjours à l’hôtel à mesure que les taux de vaccination contre le COVID-19 augmentent, Expedia souhaite faire partie du voyage, en lançant une nouvelle campagne publicitaire qui vante son expertise en matière de planification, avec le slogan: «Peu importe avec qui vous voyagez. “

Expedia Group comprend des marques de voyage telles que Vrbo, Orbitz, Hotwire, Trivago, Hotels.com et Egencia en plus d’Expedia.com. La pandémie a eu un impact extraordinaire sur les activités de l’entreprise dans un contexte de ralentissement massif des voyages dans le monde. Les revenus annuels ont chuté de 57% à 5,2 milliards de dollars en 2020 et les réservations brutes de 66% à 36,7 milliards de dollars.

«L’année écoulée a été difficile pour tout le monde – émotionnellement, financièrement, même physiquement», a déclaré Expedia dans un article sur les changements. «La pandémie a affecté les projets de voyage de nombreuses personnes, apparemment en même temps, et nous n’étions pas aussi préparés que nous l’aurions souhaité. Mais nous avons écouté et nous avons appris.

(Image d’Expedia)

La société, âgée de 25 ans, affirme avoir mené «des recherches approfondies sur les clients pour comprendre et résoudre les problèmes critiques des voyageurs». Les changements détaillés dans un communiqué de presse comprennent:

Une nouvelle expérience d’itinéraire qui permet aux voyageurs de voir tous les détails de leur voyage en un seul endroit. Une fonction de «planification continue» dans l’application pour aider les voyageurs à reprendre là où ils s’étaient arrêtés et à lire les recherches et réservations récentes. Une nouvelle offre à venir pour fournir des «produits pré-groupés» (vols + hébergement + activités) avec une tarification totale initiale. Plans pour simplifier l’expérience d’assurance, notamment en traduisant le libellé de la police en un contenu facile à digérer, en améliorant le processus de soumission des réclamations et plus encore. Investissement continu dans la plate-forme d’agent virtuel et la fonction «d’annulation en un clic» où les voyageurs peuvent annuler l’intégralité de leur voyage ou poser des questions à un agent virtuel sur leur itinéraire. Pour aider les voyageurs à découvrir et à découvrir davantage la destination, les voyageurs peuvent désormais voir les activités populaires à proximité de leur hébergement sur la page de détails de l’hébergement.

Expedia lance également une campagne créative mondiale qui marque sa plus importante dépense marketing depuis plus de cinq ans. L’acteur, scénariste, réalisateur et producteur américain Rashida Jones (un copain du co-fondateur de Microsoft Bill Gates) joue à certains endroits comme une incarnation physique d’Expedia, représentant les nouveaux attributs de la marque – intuitifs, passionnés de voyages et positifs.

Le New York Times a précédemment rapporté comment une hausse des tarifs aériens d’été peut être considérée comme un signe d’optimisme quant au rythme de la reprise après la pandémie.

«Alors que les voyageurs s’adaptent aux nouvelles normes post-COVID, nous devons également nous adapter, et ce n’est que le premier chapitre d’un voyage de plusieurs années pour vraiment répondre à notre mission d’être une marque qui est là pour les voyageurs du début à la fin. », A déclaré Shiv Singh, vice-président senior et directeur général d’Expedia dans un communiqué.