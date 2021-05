Expedia vendra l’unité de voyages d’affaires d’Egencia à American Express Global Business Travel

Les nouvelles: Le géant du voyage de Seattle, Expedia, a annoncé mardi qu’il avait accepté de vendre sa filiale commerciale Egencia à American Express Global Business Travel. Les deux sociétés proposent des outils de gestion des voyages d’affaires. Les conditions financières de l’accord n’ont pas été divulguées.

Tendances de voyage: On ne sait pas comment les voyages d’affaires rebondiront après la pandémie, de nombreux dirigeants citant des économies de coûts grâce aux réunions vidéo et une volonté de réduire les émissions de carbone.

L’unité B2B d’Expedia, qui comprend Egencia, a vu ses revenus chuter de 64% à 942 millions de dollars en 2020 alors que la pandémie secouait l’industrie du voyage. Le B2B représentait 18% des revenus totaux d’Expedia l’année dernière.

Matt Hulett, un ancien dirigeant d’Egencia, a déclaré que l’accord présentait une ouverture pour d’autres agences de voyages B2B. «Les voyages d’affaires sont encore désuets et ont beaucoup d’innovation devant eux», a-t-il déclaré dans un tweet.

5. Cette acquisition par American Express sera probablement une opportunité pour une nouvelle startup de défier un opérateur historique moins innovant. Je ne sais pas qui ce sera, mais recherchez des joueurs comme @TripActions et d’autres pour générer des opportunités et de l’alpha. – Matt Hulett (@matt_hulett) 4 mai 2021

Contexte d’Egencia: La branche commerciale d’Expedia s’appelait à l’origine Expedia Corporate Travel et a été rebaptisée Egencia en 2008. En 2004, Expedia a acquis une société française de voyages d’affaires appelée Egencia.

L’acquisition fait partie de la démarche d’Expedia visant à rationaliser certaines parties de ses opérations.

«Nous sommes ravis de la transaction potentielle et de ce que GBT et Egencia pourraient réaliser ensemble, alors qu’Expedia Group cherche à simplifier nos activités et à être un chef de file dans tous nos efforts», a déclaré Ariane Gorin, présidente d’Expedia Business Services, dans un communiqué.

