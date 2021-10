‘Expendable 4’ incarne la star d’action Netflix dans le rôle du méchant

Expendables 4 a ajouté une nouvelle star de l’action à ses rangs : l’artiste martial Iko Uwais. Uwais joue dans la série originale Netflix Wu Assassins, ainsi que dans le film La nuit vient pour nous et la franchise de films The Raid. Selon un rapport de Deadline, il incarnera un ancien officier militaire qui a accumulé une énorme quantité de pouvoir dans le commerce illégal d’armes.

Uwais est la dernière d’une liste croissante de stars à rejoindre Expendables 4, avec Megan Fox, Curtis « 50 Cent » Jackson, Jacob Scipio et Andy Garcia. Tous apparaîtront aux côtés des stars existantes Jason Statham, Sylvester Stallone, Dolph Lundgren et Randy Couture. Le film est écrit par Spenser Cohen, Max Adams et John Joseph Connolly, et réalisé par l’ancien cascadeur Scott Waugh. Le film est en cours de tournage et devrait sortir en 2022.

Uwais jouerait « un ancien officier militaire devenu marchand d’armes avec sa propre armée privée » dans Expendables 4. La franchise est connue pour prendre le dessus sur les tropes des films d’action, et il semble que cet épisode ne fera pas exception. Peu de détails sur l’intrigue ont été publiés jusqu’à présent, et de nombreuses stars invitées de premier plan ont rejoint le film dans des rôles non divulgués. Certains rapports ont décrit Uwais comme « le méchant principal ».

Uwais est né à Jakarta, en Indonésie, où il étudiait la discipline des arts martiaux silat lorsqu’il a rencontré le réalisateur Gareth Evans. Il est apparu dans le film d’Evans Merantau, puis dans The Raid – également connu sous le nom de The Raid: Redemption – qui ont tous deux été salués comme des renouveaux majeurs pour le genre des films d’arts martiaux. Uwais est ensuite apparu dans The Raid 2 suivi d’une apparition dans Star Wars: The Force Awakens en tant que Razoo Qin-Fee, l’un des membres du gang qui a tendu une embuscade à Han Solo (Harrison Ford) sur le Millenium Falcon.

Uwais a continué à apparaître dans des titres comme Headshot, Triple Threat et Mile 22 en succession rapide. En 2018, Netflix l’a choisi pour incarner Kai Jin, le rôle principal dans Wu Assassins. Il devrait reprendre ce rôle dans la prochaine suite Wu Assassins: Fistful of Vengeance.

Plus récemment, Uwais est apparu dans Snake Eyes, spin-off de GI Joe, où il a joué Hard Master. Ce film est sorti en juillet 2021, ne laissant que deux projets inédits sur la page IMDb d’Uwais.

Wu Assassins: Fistful of Vengeance est actuellement en post-production tandis que Expendables 4 est en train de tourner. Ni l’un ni l’autre n’a encore de date de sortie précise.

