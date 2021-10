Expérience client pour l’avenir — Clé n°1 : Le contexte est roi

Chaque emploi existe grâce au financement des clients. Comme l’a dit Peter Drucker, « le client est le fondement d’une entreprise et il la maintient en vie ». Et comme l’a dit le Dr Deming, « Ce que tout le monde fait dans une entreprise peut être réduit à l’une des deux fonctions suivantes : servir le client ou servir quelqu’un qui le fait. » Mais combien d’employés de votre organisation voient leur travail de cette façon ? Et combien de décisions managériales favorisent l’excellence de l’expérience client ?

À l’avenir, les entreprises qui considèrent l’excellence de l’expérience client comme le contexte des rôles, de la réflexion et des actions de chacun dépasseront leurs concurrents en termes de succès. Le contexte est l’un des cinq facteurs de réussite décrits dans mon récent article, Customer Experience for the Future : 5 Keys. Le contexte est défini comme « les circonstances qui forment le cadre d’un événement, d’une déclaration ou d’une idée, et en fonction desquelles il peut être pleinement compris et évalué ». L’excellence de l’expérience client en tant que contexte pour chaque travail signifie qu’elle est toujours au premier plan en tant que base principale de la façon dont nous effectuons notre travail.

Dans le grand public, nous en sommes venus à considérer la gestion de l’expérience client (CXM) comme un moyen d’amener les clients à faire des choses pour nous : s’engager dans les médias sociaux, nous recommander, renouveler leur achat et étendre leur achat. Mais ce n’est peut-être pas la définition la plus appropriée de la gestion de l’expérience client.

En tant que client vous-même, vous savez que votre expérience avec une entreprise est bien plus que ce que vous faites à ce sujet dans les médias sociaux, en recommandant, en renouvelant ou en élargissant vos achats. Vous savez que votre expérience concerne autant – ou plus – le fonctionnement du produit comme prévu, du premier coup et à chaque fois – que vos achats et vos interactions sociales.

La responsabilité de CXM est en grande partie attribuée au marketing, aux ventes et au service – exemptant la plupart de l’entreprise d’un état d’esprit orienté client. De nombreux salariés considèrent leur travail comme un droit en soi, avec des logiques telles que :

« Chaque entreprise a besoin d’une fonction de comptabilité clients, donc mon travail consiste à recevoir le paiement le plus tôt et le plus souvent possible afin que nos livres aient une bonne tenue. » « En tant qu’avocat d’entreprise, mon travail consiste à protéger l’entreprise contre les risques. » ligne, mon travail consiste à produire des produits selon nos délais. »« En ingénierie, mon travail consiste à concevoir des produits mieux et plus rapidement que nos concurrents. »« En marketing/ventes/service, mon travail consiste à maximiser les revenus avant le mois- fin, chaque mois. »« Dans la gestion de l’expérience client, mon travail consiste à maximiser nos scores d’indice (par exemple, NPS).

Pensez à l’énergie gaspillée causée par chaque travail ayant sa propre raison d’être. Cet état d’esprit est à la base des silos organisationnels. Et nous connaissons tous les maux de tête causés par les efforts, les données, les systèmes, les processus et la politique cloisonnés.

Pensez aux synergies possibles en créant un point de ralliement commun à chaque métier : nous faisons notre travail pour que les clients choisissent notre entreprise pour leurs prochains achats. Si tel est le cas, la nouvelle logique sera :

« Chaque client doit payer pour ce qu’il achète, donc mon travail dans les comptes clients est de rendre ce processus aussi simple et agréable que possible, en aidant les clients à vouloir payer notre entreprise. » « En tant qu’avocat d’entreprise, mon travail consiste à aider les l’entreprise fonctionne aussi bien que possible pour le bien-être à long terme des clients. »« Sur la ligne de fabrication, mon travail consiste à produire des produits qui répondent aux normes de qualité et de rapidité des clients. »« En ingénierie, mon travail consiste à concevoir des produits qui aident les clients à atteindre leurs objectifs grâce à nous mieux que par toute autre source. »« En marketing/ventes/service, mon travail consiste à synchroniser mes processus et mes communications pour maximiser l’inclination des clients à acheter plus et plus souvent chez nous.» « Dans la gestion de l’expérience client, mon travail consiste à guider l’entreprise dans la prévention des problèmes pour les clients et dans la maximisation de la valeur pour les clients. »

Comme vous pouvez le voir dans ces exemples, le CXM n’est pas quelque chose que le personnel en contact avec le client s’occupe. C’est bien plus que le marketing numérique ou de contenu ou la gestion des points de contact. C’est bien plus que des rencontres, des interactions, des événements et des processus expérientiels ou une résolution spécifique à un cas. Vous pensez peut-être que les employés de votre organisation pensent déjà comme la deuxième liste ci-dessus. Essaye-le. Demandez à un échantillon d’employés quel est leur rôle et écoutez attentivement le mot « client ».

La gestion de l’expérience client consiste en fait à centrer la réflexion de chacun sur les réalités telles que les clients les voient, tout au long de leur processus de bout en bout pour sélectionner, obtenir et utiliser les solutions qu’ils recherchent.

Chaque responsable, à tous les niveaux et dans tous les domaines fonctionnels, a non seulement des obligations fiduciaires et des devoirs de surveillance, mais également la responsabilité de la manière dont les décisions et les livrables contribuent à la propension des clients à acheter et à racheter.

Vous vous demandez peut-être s’il est pratique de faire évoluer l’état d’esprit de chacun vers une orientation vers l’excellence de l’expérience client pour leurs rôles et responsabilités. Voici quelques façons pratiques de le faire :

Tirez parti du fait que tout le monde veut que son entreprise soit appréciée. Tirez parti des valeurs et des objectifs de l’entreprise pour aider tout le monde à voir l’excellence de l’expérience client comme le contexte du succès de l’entreprise et, par conséquent, de la réussite de sa carrière. Montrez-leur comment réécrivez leurs descriptions de poste à partir de ce contexte. Diffusez régulièrement les commentaires pertinents des clients, de n’importe quelle source, à chaque service. Présentez des histoires succinctes sur l’expérience client (et pas seulement des témoignages) à chaque opportunité. Donnez à chaque service sa propre voix -des données client, avec analyse des modèles, et leur montrer comment créer des plans d’action qui empêchent la récurrence des problèmes.Intégrer la responsabilité de l’engagement dans l’amélioration de l’expérience client et l’innovation dans les routines et les processus existants.Commencez chaque réunion et session de formation avec le contexte de l’excellence de l’expérience client. Réviser les évaluations de performance et les programmes de reconnaissance et d’incitation dans le contexte de l’exce llence – et non pas sur la base d’un score d’enquête, mais plutôt sur quelque chose que les employés font dans le cadre de leurs rôles et responsabilités.

Chaque travail est lié au bien-être des clients. Si non, pourquoi le financer ?

Photo sous licence ClearAction Continuum de Shutterstock.

Auteur : Lynn Hunsaker

Suivez @clearaction

Lynn Hunsaker a dirigé la transformation de l’expérience client à l’échelle de l’entreprise pendant de nombreuses années chez Applied Materials et Sonoco Products, où ses rôles comprenaient la responsable VoC, la responsable de l’amélioration de la satisfaction client, la directrice marketing et la responsable de la qualité de l’entreprise. Elle est directrice de la clientèle et présidente du conseil d’administration de ClearAction Continuum, aidant les entreprises à devenir… Voir le profil complet ›