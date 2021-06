Expérience de voyage des passagers pour s’améliorer! Indian Railways utilisera ces trains avec des râteaux LHB

La zone Western Railway a récemment décidé de remplacer les rames conventionnelles de trois trains spéciaux par des rames LHB modernes. (image représentative)

Indian Railways va faire circuler plus de trains avec des râteaux LHB ! Dans le but de rendre l’expérience de voyage plus confortable pour les passagers ferroviaires, la zone Western Railway a récemment décidé de remplacer les râteaux conventionnels de trois trains spéciaux par des râteaux modernes LHB (Linke Hofmann Busch), basés sur la technologie allemande. Ces trois trains spéciaux sont le train numéro 19051/52 Valsad – Muzaffarpur Shramik Express, le train numéro 12243/44 Valsad – Kanpur Central Udyogkarmi Express et le train numéro 12937/38 Gandhidham – Howrah Garba Express. En dehors de ces trains, le train numéro 22951/52Bandra Terminus – Gandhidham Superfast Express à la reprise circulera également avec des râteaux LHB.

On dit que les autocars LHB ont une capacité de charge plus élevée et un potentiel de vitesse plus élevé. En outre, ces autocars sont plus légers et disposent également de caractéristiques anti-escalade, ce qui empêche les autocars de s’empiler lors d’accidents de train. Selon un communiqué de presse publié par la zone ferroviaire de l’Ouest, le train numéro 19051/52 Valsad – Muzaffarpur Shramik Express (actuellement sous le numéro de train 09051/52 Valsad – train spécial Muzaffarpur), circulera désormais avec des râteaux LHB au lieu des râteaux conventionnels avec effet à partir du 5 juin 2021 de Valsad et à partir du 7 juin 2021 de Muzaffarpur.

De même, le train numéro 12243/44 Valsad – Kanpur Central Udyogkarmi Express (actuellement sous le numéro de train 09243/44 Valsad – Kanpur Special Train) circulera avec des râteaux LHB au lieu des râteaux conventionnels à partir du 9 juin 2021 depuis Valsad et à partir du 11 juin 2021. à partir de Kanpur Central. Tandis que le train numéro 12937/38 Gandhidham – Howrah Garba Express (actuellement sous le numéro de train 02937/38 Gandhidham – Howrah Special Train) circulera avec des râteaux LHB au lieu des râteaux conventionnels à compter du 5 juin 2021 à partir de Gandhidham et à partir du 7 juin 2021 à partir de Howrah.

Ces trains comprendront des voitures AC 2 rangées, AC 3 rangées, des voitures-lits et des voitures de deuxième classe. La zone Western Railway estime que ce déménagement apportera du confort aux passagers et assurera également une meilleure sécurité.

