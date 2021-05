Expérience personnelle de l’isolement du COVID-19: de l’altération du goût à l’inconfort, à quoi un patient doit-il s’attendre pendant la quarantaine

Lorsque vous lirez cet article, rappelez-vous que le virus peut être vaincu.

Il y a deux côtés d’une porte lorsqu’un patient COVID-19 est isolé, et je ne peux dire ce qui se passe que d’un côté. Au cours de cette deuxième vague très forte de coronavirus en Inde, tout le monde est dans une certaine mesure touché par l’infection. J’ai également attrapé le virus et il y a environ 20 jours, j’ai commencé à montrer des symptômes de l’infection. Cela a commencé par un mal de gorge un soir, et je suis allé en isolement, et le lendemain, j’ai eu une forte fièvre. Ce soir-là, mon odorat a également commencé à disparaître.

Ce que je suis sur le point de me rappeler ici est simplement ce que j’ai vécu et vécu pendant la période où j’ai été infecté, parce que mon régime était pris en charge par ma famille, donc je ne serais pas en mesure de donner des conseils sur ce qu’il faut donner à. un patient. Il est important qu’au début du premier symptôme, un avis médical soit demandé, car toutes les suggestions mentionnées dans cet article sont basées sur l’expérience personnelle et sur ce qui a été professionnellement conseillé dans mon cas.

J’ai vu beaucoup de messages qui guident les gens sur la façon de prendre soin des personnes infectées en termes de régime alimentaire, etc., mais je n’ai pas encore trouvé beaucoup d’informations qui prépareraient un patient aux choses auxquelles il pourrait être confronté en quarantaine.

Les gens se sont concentrés sur l’aspect physique de la guérison du COVID-19, ce qui est très important, mais peu de gens connaissent l’impact mental qui va en découler pour le patient. Le seul espoir que j’ai de ce post est de préparer quelqu’un pour le temps auquel il pourrait faire face. Cela ne vise pas à effrayer qui que ce soit, mais il est important de savoir qu’être isolé avec un coronavirus n’est pas un jeu d’enfant, et il y a beaucoup plus que bien manger, car même avec une alimentation parfaite, toute négativité peut provoquer un domino effet.

Lorsque vous lirez cet article, rappelez-vous que le virus peut être vaincu. Je souhaite seulement avertir les gens de ce qu’ils pourraient vivre, car j’aurais aimé que quelqu’un m’ait préparé à cela. Cependant, je comprends que tout le monde n’est pas de cette façon, donc si vous avez envie de lire sur cette expérience pourrait vous faire plus peur que préparé, je vous suggère de sauter ceci. Cet article est uniquement destiné à aider les gens en leur facilitant les choses dans cette pandémie.

Voici l’essentiel: dès que vous voyez le premier signe – un mal de tête, un mal de gorge, un mal de corps, de la fièvre – aussi minuscule soit-il, isolez-vous. On ne peut pas mettre suffisamment d’accent là-dessus. Dans cette vague au moins, les symptômes apparaissent 3 à 4 jours après qu’une personne ait contracté le virus, ce qui signifie qu’au moment où le premier symptôme fait surface, le virus pourrait déjà s’être répliqué en vous. N’attendez pas pour voir comment les choses se passent.

Vous pouvez planifier un test après vous être isolé, mais au premier signe – consultez un médecin, commencez à vous gargariser avec de l’eau salée et commencez à prendre de la vapeur. Commencez également par des exercices de respiration profonde. Ce sont des choses qui vous aideront à réguler les niveaux d’oxygène et qui ne nuiraient en aucun cas à votre corps, même si vous n’êtes pas infecté. Mais au cas où vous seriez infecté, alors commencer ces pratiques le plus tôt possible peut faire une différence. Parallèlement à cela, commencez à surveiller votre niveau d’oxygène et votre température.

Lorsque vous surveillez votre oxygène à l’aide d’un oxymètre de pouls au doigt, assurez-vous que vous ne portez pas de peinture à ongles ou quelque chose de similaire. Placez l’oxymètre sur l’index de votre main principale et respirez profondément. En raison de la congestion, il est possible que la prise de respirations profondes entraîne une douleur dans la poitrine, mais essayez de prendre 3 à 4 respirations profondes et cette douleur disparaîtra. Cela entraînera également une augmentation des niveaux d’oxygène. Gardez à l’esprit que paniquer ne ferait que réduire votre respiration, ce qui pourrait potentiellement réduire votre taux d’oxygène. Rester calme tout en notant les niveaux d’oxygène est important.

Il est également important de se préparer au fait que la perte d’odeur et, par conséquent, le goût perdu ou altéré peuvent avoir un impact majeur sur la façon dont vous mangez. Préparez-vous à beaucoup d’inconfort. Savoir qu’il y aura perte de goût ne vous préparera en aucun cas à ce que vous ressentiriez réellement. Le goût de l’eau même changera. En raison de l’infection, il y aura une immense déshydratation, mais le changement de goût conduirait à ce que l’eau ne puisse pas non plus étancher cette soif, et l’eau n’apporterait pas le même soulagement. Quelque chose de similaire pourrait arriver pour la faim. Cela varie d’un patient à l’autre. Bien que certains n’aient pas du tout faim, j’ai personnellement eu faim, mais je ne pouvais pas manger correctement parce que le sens altéré du goût me donnait la nausée. Les choses que j’aurais pu avoir étaient principalement des liquides – kadha, lait, soupe, eau de coco et SRO – ou des fruits à base d’eau comme la pastèque.

En raison de la forte fièvre et de la faiblesse qui en résulte, vous êtes généralement confiné au lit à partir du deuxième jour, ce qui signifie que le quatrième jour, votre corps commence à avoir mal en raison d’un manque de mouvement. Il est donc important de faire de l’exercice au moins 45 minutes par jour, car même ainsi, votre corps continuerait de souffrir. Cela signifie que s’asseoir ou s’allonger va faire mal, et même si vous voudriez dormir, la déshydratation et les douleurs corporelles continueront de vous réveiller toutes les heures environ. Mais il y a un côté positif à cela, car il est important de rester hydraté tout au long de la journée tout en récupérant du COVID-19. Ainsi, à chaque fois que je me réveillais, même si c’était pour changer de position, je rassemblais suffisamment d’énergie pour me lever et boire de l’eau. Cette astuce sera utile, car les médecins conseillent aux patients de s’assurer qu’ils sont toujours hydratés.

Environ 3 à 4 jours après le début des symptômes, vos jours pourraient commencer à s’estomper. parce que la fièvre est à la hausse et que l’inconfort commence à s’installer.

Voici mon point le plus important à retenir: lorsque tout commence à se brouiller ensemble, c’est à ce moment que la maladie pourrait commencer à faire des ravages sur le plan mental. Le manque de sommeil ne fait que rendre les choses plus difficiles. Il est très important à ce stade de maintenir la positivité, car les 4 prochains jours peuvent être difficiles. Essayez de chercher quelque chose qui vous donne la paix et vous calme. Certaines personnes peuvent trouver la paix dans la spiritualité, certaines dans la religion et d’autres dans le divertissement, cela dépend entièrement de vous. Mais je peux partager ce que j’ai fait.

J’adore écrire, mais je ne pouvais pas regarder les mots, que ce soit sur papier ou sur ordinateur portable, car cela conduisait à un vertige extrême, alors ça sortait par la fenêtre. Mais un ami m’avait suggéré d’écrire sur mon expérience en quarantaine et, bien que je ne puisse pas écrire, j’ai commencé à prendre des notes de tout ce qui se passait – cela m’a donné un but.

Il est important de se rappeler que chaque personne a des façons différentes de gérer une situation. Pour moi, il était important que je sente comme si je faisais quelque chose de productif, mais c’est parfaitement bien si vous sentez que vous avez juste besoin de vous concentrer sur votre amélioration et rien d’autre. La seule chose qui compte est de vous assurer que vous maintenez la positivité de la manière qui vous convient le mieux.

Une autre chose que j’ai essayée était de revoir Suits, mais même si je l’avais déjà vu, j’en avais oublié la plupart, c’est pourquoi toute torsion me rendait anxieuse. Alors je m’en suis éloigné. Ensuite, j’ai essayé des comédies romantiques que je n’avais jamais vues auparavant, mais même si elles étaient des comédies romantiques, tout drame me rendait anxieuse – cela me faisait respirer plus vite. Le maintien de respirations profondes est important pour lutter contre le COVID-19, car il fournit plus d’oxygène à votre cerveau et vous empêche de paniquer.

Je suis donc resté fidèle à mes deux émissions de comédie de confort. Rappelez-vous: tout en maintenant la positivité ou en vous distrayant, vous avez besoin de quelque chose qui ne surprendra pas votre cerveau et, par extension, votre corps.

Pendant que vous êtes en isolement, la suppression progressive peut être courante, car il s’agit d’un effet secondaire normal d’une forte fièvre et d’un manque de sommeil. Mais vous entourer de choses qui vous procurent confort et bonheur et vous gardent positif est de la plus haute importance. Celles-ci vous garderont motivé et cela, avec un solide système de soutien de votre famille, de vos amis et des conseils médicaux, vous aiderait à faire face à la maladie de la meilleure façon possible.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.