Expérience pour Giannis Antetokounmpo : retour au Bucks George Hill

Les Jeux olympiques inspirent toujours la fierté nationale, et les Jeux de Sydney en 2000 n’étaient pas différents. La star de Grease, Olivia Newton-John, a été choisie pour se produire lors de la cérémonie d’ouverture en hommage à son Australie natale, et cela ne pouvait pas mieux tomber pour l’actrice et chanteuse. Les années 90 […] More