“ Experimental Jet Set, Trash And No Star ”: un chef-d’œuvre Sonic Youth

Lorsque la vive jeunesse ont sorti leur huitième album studio, Experimental Jet Set, Trash And No Star, la scène indie rock qu’ils ont aidé à inaugurer était dans un état critique de flux. Un peu plus d’un mois plus tôt, Kurt Cobain, ami de longue date et pair de confiance, s’est suicidé, jetant un sort obsédant sur le groupe qui l’a influencé et Nirvana signer avec DGC Records. Ajoutez à cela le nombre toujours croissant de rock indé et groupes de grunge émergeant après l’ascension de Nirvana, et Sonic Youth a pris un virage surprenant alors que d’autres groupes auraient maintenu le cap. Là encore, tous les groupes ne sont pas Sonic Youth.

Écoutez Experimental Jet Set, Trash and No Star dès maintenant.

Dans les années qui ont précédé la sortie de Experimental Jet Set, Trash And No Star, le 3 mai 1994, Sonic Youth était les pourvoyeurs d’un rock alternatif plus fort et plus dur. Lorsque le groupe s’est formé dans les années 80 à New York, ils ont été instantanément incapables – à leur avantage – d’être classés dans la scène punk de la ville, ni dans le plus gros rock lourd qui prévalait à l’époque. Leur adoption et leur création de noise-rock mélodique se sont démarqués par son originalité et ont finalement attiré les goûts de DGC. La première sortie du groupe sur le label, 1990’s Goo, était (et reste) un classique instantané, tandis que 1992’s Sale les a établis comme un groupe d’étiquettes majeures fermement à gauche du centre.

Défier les attentes

Ainsi, lorsque Thurston Moore, Kim Gordon, Lee Ranaldo et Steve Shelley ont décidé de retourner en studio, une fois de plus avec le producteur de Dirty Butch Vig, l’espoir, pour certains, était que le groupe sprinterait plus loin dans une direction grand public.

Les attentes étaient élevées en sortant de Dirty. Avec le boom de l’alt.rock en plein essor, la trajectoire semblait être que Sonic Youth continuerait son mélange inspiré du grunge d’alt et de noise-rock pour devenir de plus en plus fort et plus rapide, avec un sujet lyrique sérieux. «100%», «Sugar Kane», «Chapel Hill» et «Swimsuit Issue» étaient profondément personnels, la première chanson traitant du meurtre d’un ami. Dans le même temps, «100%» était un single plus conventionnel d’un groupe non conventionnel.

Cependant, deux ans plus tard, Experimental Jet Set, Trash And No Star a présenté un Sonic Youth différent. Il n’y avait pas de «100%» ou de «Jeunesse contre le fascisme» ici – ou quoi que ce soit de proche. En commençant par l’acoustique quelque peu mumblecore des deux minutes «Winner’s Blues», l’album allait être une autre direction différente pour le groupe.

Auditeurs occasionnels déroutants

Ce “Bull In The Heather” était le seul single du disque montre à quel point Sonic Youth était prêt à pousser contre les forces commerciales. Une vidéo de la chanson, réalisée par Tamara Davis, mettait en vedette Kathleen Hanna de Bikini Kill pendant que le groupe jouait. Bien que conditionné en single, ce n’était guère un succès radiophonique. Et c’était là le but.

Il en va de même pour «Starfield Road», avec ses guitares tourbillonnantes, ses riffs lourds et sa batterie palpitante. Pourtant, il y a un sens de la mélodie dans la chanson, une fois que ces sons sont supprimés.

En substance, l’enregistrement de Vig a capturé un Sonic Youth plus brut – du moins par rapport à leurs précédentes sorties de grands labels – et, dans un sens, a rappelé les jours SST du groupe. Ceci est particulièrement prémonitoire sur l’avant-garde «Androgynous Mind», qui sonne comme une valeur aberrante même sur un album plein d’entre eux. Le flou et le mur de bruit qui l’accompagne résument succinctement ce que le groupe recherchait.

Même au milieu des changements vocaux inattendus et du ressac de rétroactions lointaines, Sonic Youth adhérait encore à peu près à la structure standard couplet-refrain-couplet, même si cela déroutait les auditeurs occasionnels.

Malgré ce qui ressemblait à de longs instrumentaux, la plupart des 14 chansons de l’album ont duré moins de trois minutes et demie (“Sweet Shine” a enregistré le plus de temps, mais seulement parce qu’il s’est glissé dans un instrumental caché quelques minutes après qu’il était apparemment terminé), ce qui les rend très différents en texture et en longueur de leurs prédécesseurs.

Un chef-d’œuvre noise-rock

En fin de compte, Experimental Jet Set, Trash And No Star a accompli ce que Sonic Youth voulait, mais il a quand même eu un impact commercial modeste, culminant au n ° 34 du Billboard 200 et au n ° 10 du classement des albums britanniques.

Le disque est un chef-d’œuvre de noise-rock qui a fait avancer le terme «alt.rock». Il n’y avait pas de tournée pour soutenir l’album, en raison de la grossesse de Gordon à l’époque, mais cela n’avait pas d’importance. La bizarrerie et la confiance que le groupe a mises en avant sur cette sortie du grand label sont presque impossibles à concevoir aujourd’hui.

C’était un groupe d’art-rock qui faisait un album d’art-rock, créant quelque chose de nouveau et s’enhardissant à continuer sur son propre chemin sans souci.

Jet Set expérimental, Trash et No Star peuvent être achetés ici.

Écoutez le meilleur de Sonic Youth sur Apple Music et Spotify.