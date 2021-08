Expert Daily Fantasy Golf PGA choisit cette semaine WGC-FedEx St. Jude ⋆ 10z viral

La saison de la PGA entre dans sa partie finale cette semaine, car il ne reste que cinq événements au programme pour la saison 2020-21. Le premier de ces cinq événements aura lieu cette semaine avec le dernier WGC de la saison. Le WGC-FedEx St. Jude Invitational était un événement régulier du PGA Tour qui se déroulait juste avant l’US Open chaque saison. Il a été surdimensionné, cependant, lorsque l’événement a été déplacé en août et est devenu un événement WGC. Comme tous les WGC, cet événement n’a pas de ligne de coupe, ce qui signifie que tous les 66 joueurs auront droit à quatre tours de jeu. Les WGC sortent de l’OWGR, donc les 50 meilleurs joueurs du monde reçoivent tous des invitations, et seulement Jon Rahm (COVID) et Christiaan Bezuidenhout sont manquantes. Le parcours cette semaine est le TPC Southwind, qui joue un peu plus de 7 200 verges en normale 70. Le lieu a joué le 14e rang le plus difficile la saison dernière. Il a beaucoup d’eau, des doglegs sur le tee et de petits greens des Bermudes, ce qui le met en place de la même manière que la plupart des parcours les plus difficiles que nous voyons dans le tronçon de Floride (Copperhead et PGA National) chaque saison. Utiliser les projections de golf DFS et obtenir les meilleurs choix quotidiens de golf fantastique pour DraftKings et FanDuel cette semaine peut être difficile, mais c’est faisable.

Statistiques et informations de TPC Southwind

normale 70 ; jouera un peu plus de 7 200 à 7 233 verges avec des greens plus petits des Bermudes. L’eau entre en jeu sur 11 trous à la fois sur le tee et autour des greens. Le green dans la réglementation et la précision du fairway sont tous deux extrêmement faibles ici par rapport à la plupart des sites, le terrain se situant en moyenne bien en dessous de 60% dans les deux catégories.

Justin Thomas gagné 7,7 coups à l’approche ici la saison dernière et perdu des coups au putting pour la semaine (mais a quand même remporté l’événement), donc des matchs forts du départ au vert sont nécessaires.

Mettre des fentes

Soyez prudent avec ceux-ci dans vos choix de golf fantastiques; ils ne sont pas la solution ultime, mais ils constituent un bon bris d’égalité.

Négatif Bermudagrass Putting Splits, 50 derniers tours

Jason Kokrak : +3 coups sur Bermudagrass, +23 coups sur toutes les autres surfaces Tommy Fleetwood : -2 sur Bermudagrass, +11 sur toutes les autres surfaces Tyrrell Hatton : -3 sur Bermudagrass, +6 sur toutes les autres surfaces

*+ est égal au nombre total de coups gagnés | – équivaut à des coups perdus

Splits de putting positifs au Bermudagrass, 50 derniers tours

1. Matthew Fitzpatrick : +39 sur Bermudagrass, +19 sur toutes les autres surfaces 2. Sungjae Im : +28 sur Bermudagrass, -7 sur toutes les autres surfaces 3. Sergio Garcia : -4 sur Bermudagrass, -44 sur toutes les autres surfaces

Choix quotidiens de Fantasy Golf pour DraftKings et FanDuel

*Les notes sont ordonnées DraftKings, FanDuel. La note initiale indique la force de sortie d’un joueur pour la semaine, la note de valeur indiquant sa force en tant que jeu par rapport à son salaire.

Rory McIlroy : Notes : A, A | Valeurs : D, D

McIlroy vient de terminer une semaine animée aux Jeux olympiques où il a échoué de peu dans sa quête d’une médaille (à égalité au quatrième rang avec six autres personnes). Il n’a pas profité des tournois majeurs cette année, mais c’est la partie de l’été où il a connu beaucoup de succès au cours de sa carrière. Avant le British Open, où il a terminé 46e, McIlroy avait gagné plus de quatre coups à l’approche lors de quatre épreuves consécutives.

La frappe de balle de McIlroy est là depuis peu, il n’a donc besoin que d’une semaine chaude pour le putting. Il a été un solide putter des Bermudes tout au long de sa carrière avec des victoires à Wells Fargo, au Honda Classic et à Arnold Palmer, tous des parcours qui pourraient être de bons corollaires au TPC Southwind. Il a terminé quatrième ici en 2019 (gagnant 4,8 coups roulés) et n’a pas de grandes projections de propriété cette semaine bien qu’il ne soit que de 10 000 $. Il note très bien dans le modèle Awesemo, avec la deuxième projection de points la plus élevée et le meilleur score de valeur de plus de 10 000 $ sur DraftKings. Il est une cible de paiement intéressante dans tous les formats GPP, où sa production projetée ne s’accompagne pas de projections de propriété élevées.

Les statistiques :

Se classe cinquième pour les coups gagnés à l’approche au cours des 24 derniers tours; a gagné quatre coups ou plus en approche dans chacun de ses quatre derniers départs PGA. A terminé quatrième à cet événement en 2019; se classe sixième en efficacité par 4 et cinquième en efficacité par 4 de 450 à 500 mètres (50 derniers tours).

Propriété projetée de PGA DFS : DraftKings : 12,8%

Dernier contenu PGA DFS Webb Simpson : Notes : B DraftKings ; B FanDuel | Valeurs : C DraftKings ; C FanDuel

Simpson a mis un terme à son dernier départ, où il a terminé 19e au British Open. Avant cela, Simpson avait raté deux coupes d’affilée et avait vu son prix DraftKings chuter à des creux saisonniers. Malgré la performance de retour au British Open, son salaire n’a toujours pas beaucoup augmenté et il reste sous-estimé à première vue à seulement 8 500 $. Il n’y a pas de statistiques de coups gagnées à l’Open britannique, mais Simpson se prépare certainement bien pour TPC Southwind à première vue.

Simpson a terminé deuxième et 12e à cet événement au cours des deux dernières saisons et a eu beaucoup de succès sur les parcours avec des greens plus petits des Bermudes qui comportent de l’eau, car il a remporté des victoires à Hilton Head, Sedgefield et TPC Sawgrass au cours de sa carrière. Du point de vue des projections, Simpson semble être le jeu de valeur préféré ici (de loin). Il a la 11e meilleure projection de points dans le modèle Awesemo – bien qu’il ne soit que le 20e joueur le plus cher sur DraftKings – et a le meilleur score de valeur de toute personne supérieure à 8 000 $. Simpson ne projette toujours pas non plus avec une propriété de golf fantastique quotidienne trop crayeuse, donc revenir vers lui est une évidence.

Les statistiques :

Deuxième et 12e au TPC Southwind les deux dernières saisons ; a obtenu le sixième plus grand nombre de coups sur les greens des Bermudes au cours des 50 derniers tours. Se classe cinquième des points DraftKings sur les surfaces des Bermudes au cours des 50 derniers tours.

Propriété projetée de PGA DFS : DraftKings : 11,7%

Dépliant PGA DFS GPP à faible propriétaire

Sergio Garcia

Garcia a produit comme jeu pivot à l’Open 3M, terminant 25e sur une semaine où une partie de la craie joue comme Dustin Johnson a fini par manquer complètement la coupe. Garcia a gagné 9,5 coups de balle en frappant seul dans le Minnesota, mais a perdu plus de sept coups sur les greens là-bas.

Malgré la bonne frappe de balle et le fait qu’il ait terminé 25e ou mieux en cinq départs consécutifs, Garcia a toujours des projections de propriété inférieures ici, ce qui pourrait même le voir passer sous les 10 % de propriété dans certains concours. Il n’a pas obtenu de bons résultats à cet événement au cours des deux dernières saisons, mais étant donné que ce lieu a tendance à mettre l’accent sur les frappes de balle – Thomas a gagné ici malgré les coups perdus sur les greens – cela semble être un endroit où Garcia pourrait s’épanouir. Avec son long suivi de jeu, plonger à 7 300 $ pour Garcia dans les GPP quotidiens de golf fantastique de DraftKings semble être la bonne décision.

Propriété projetée de PGA DFS : DraftKings : 10,3 %

DraftKings Top 3 Moins de 5%

Je cible ici trois joueurs qui, je pense, finiront par appartenir (ou près) à 5% dans les plus gros GPP DraftKings. Nous recherchons ici des acteurs de boom/bust avec une concentration de près de 100 % sur la hausse.

Sam Burns (6 900 $)

Burns est l’un des meilleurs putters des Bermudes dans le domaine, ayant gagné 34 coups sur la surface au cours des 50 derniers tours. Il coûte moins de 7 000 $, ce qui en fait un bon jeu, mais ce lieu est également très similaire à Copperhead (Valspar) où il a gagné plus tôt cette saison.

Kevin Kisner (6 800 $)

Kisner joue mieux ces derniers temps. Il était au milieu d’une année épouvantable avant deux classements consécutifs dans le top 10. Il a un peu chuté au British Open (72e) mais n’a vraiment eu qu’un mauvais tour. Si ses fers tirent, Kisner peut concourir sur un parcours comme le TPC Southwind, et il a terminé dans le top 30 ici ces deux dernières années.

Matt Jones (6 200 $)

Jones est intrigant dans la fourchette basse de 6 000 $ pour les constructions GPP cette semaine. Il est assez constant sur le tee, ce qui devrait lui éviter le pire des ennuis ici. Il a remporté sa deuxième victoire en carrière cette saison au PGA National (Honda Classic), ce qui se compare favorablement à Southwind du point de vue de la configuration. La forme récente n’a pas fière allure sur le papier, mais le prix bon marché de Jones devrait l’avoir sur les radars.

Vous recherchez plus de contenu de sélections PGA DFS ? Nous avons de nombreux articles quotidiens sur le golf fantastique, les données, les feuilles de triche DraftKings et FanDuel et plus encore sur la page d’accueil d’Awesemo PGA DFS.