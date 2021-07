Expert de l’espace sur la guerre spatiale brutale entre milliardaires | Monde | Nouvelles

La nouvelle intervient alors que le milliardaire fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, s’apprête à se lancer dans l’espace à bord du vaisseau spatial de sa société New Shepard. La mission Blue Origin sera lancée de l’ouest du Texas à 14 heures BST et verra M. Bezos s’envoler dans l’espace aux côtés de trois passagers. Mais le débat a fait rage entre le fondateur de Virgin Galactic Richard Branson et M. Bezos quant à savoir si M. Branson a réellement atteint l’espace lors de son lancement spatial du dimanche 11 juillet, qui a vu sa fusée Unity 22 atteindre 85 km (282 000 pieds, 53 miles) dans les airs. Avec Bezos prévoyant d’aller plus loin.

S’adressant à l’expert spatial de GB Newsm, Andy Lound, a expliqué: “Les Américains et la NASA acceptent 50 miles comme limite de l’espace.

“Vous battez 50 miles et vous êtes dans l’espace – tout le monde l’a généralement accepté.”

Il a poursuivi en expliquant comment, il y a quelques années, The International Aeronautics définissait l’espace comme “étant à 62 milles ou 100 kilomètres” au-dessus de la Terre.

M. Lound a déclaré: “Il y a donc un peu de débat entre les gens pour savoir si vous y parvenez vraiment ou non.

JUST IN Jeff Bezos « excité » de découvrir comment l’espace le « changera » alors qu’il se prépare au décollage

“Et pour être honnête, c’est vraiment un peu pédant, car si vous sortez d’un vaisseau spatial à 50 miles, vous allez mourir tout aussi rapidement si vous sortez à 62 miles.

“Mais c’est un peu une bataille intéressante entre les deux personnes.”

Il a expliqué comment la communauté spatiale n’est pas trop préoccupée par les détails des limites de l’espace.

Mais il a ajouté qu’au sein de la communauté des vols “sous-orbitales”, sur laquelle Bezos et Branson concentrent leurs efforts, la question de savoir si vous êtes dans l’espace ou non est un “point de friction”.

LIRE LA SUITE: Comment regarder le lancement de Blue Origin demain – “Nous sommes prêts”

Ils voyageront dans une capsule dotée des plus grandes fenêtres jamais volées dans l’espace et offrant des vues sensationnelles sur la Terre.

New Shepard, construit par la société Blue Origin de Bezos, est conçu pour servir le nouveau marché du tourisme spatial.

La capsule se sépare de son booster à environ 76 km (250 000 pieds) de hauteur. La fusée atterrit sur ses “jambes” à environ 3 km de la rampe de lancement, tandis que la capsule continue son ascension jusqu’à une altitude d’environ 106 km (350 000 pieds).

Après avoir atteint son altitude maximale, la capsule entame sa descente en parachute pour un atterrissage en douceur dans le désert.