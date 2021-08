Expert DraftKings + FanDuel Showdown Lineups ⋆ .

Bienvenue dans la couverture DFS de la Premier League anglaise du lundi 23 août. Vous trouverez ici les meilleurs choix EPL DFS pour DraftKings et FanDuel, qui prennent en compte tous les aspects de la liste, des projections d’experts d’Awesemo aux prix et à la popularité du football fantastique DFS. Ces choix de football EPL DFS devraient vous aider à créer des files d’attente très projetées dans les tournois de football Fantasy et les jeux d’argent de DraftKings et FanDuel.

S’il vous plaît profiter de notre Projections EPL DFS GRATUITES pour la première semaine de la saison Fantasy de la Premier League anglaise. Les projections seront mises à jour 1 à 2 heures avant le verrouillage du concours, une fois les formations de départ confirmées.

Rapport sur les cotes des paris EPL

**Toutes les cotes de BetMGM**

West Ham United (+155) contre Leicester City (+170), O/U 2.5

DraftKings & FanDuel EPL DFS sélectionne aujourd’hui

West Ham United accueille Leicester City. West Ham arrive avec une impressionnante victoire par derrière sur Newcastle 4-2. Leicester City a gardé sa cage inviolée à domicile en battant Wolverhampton 1-0. West Ham a du mal à garder les draps propres à domicile, permettant une différence de buts totale attendue de -1,5. Ils ne manquent pas d’armes offensives et ont tout de même produit une différence réelle de +10 buts marqués il y a une saison, se classant au cinquième rang de l’EPL. Leicester City a accordé un but attendu sur la route de 1,12 par match il y a une saison, mais s’est rattrapé du côté offensif avec 1,42 attendu. Leur différentiel de buts réel sur la route s’est classé quatrième meilleur en EPL il y a une saison.

Lors de leurs trois rencontres précédentes, West Ham a remporté deux matches et a écrasé la défense de Leicester en marquant trois buts chacun. Leicester City a été en bonne forme offensivement, n’ayant été exclu qu’une seule fois lors des 16 derniers matches. West Ham a été blanchi à trois reprises lors de ses 16 matches précédents et a inscrit plus de trois buts en six matches différents au cours de cette séquence. Les deux équipes ont des cotes de paris sur les props à -145 (BetMGM), ce qui offre toujours un bon rapport qualité-prix. Le meilleur jeu compte tenu de la course et des armes offensives des équipes est le total de plus de 2,5 buts assis à -115 (BetMGM).

Meilleur capitaine joue

Aaron Cresswell (DraftKings : 10 500 $, FanDuel : 10 $)

Aaron Cresswell gère les actions indirectes de West Ham. Il arrive avec une moyenne de 4,88 centres par match. Le départ de Jesse Lingard a permis une légère augmentation du volume d’angle pour Cresswell. Sa présence des deux côtés du terrain lui permet de produire un point de vue DFS avec des mesures défensives, avec une moyenne supplémentaire de 1,90 plaqués et interceptions gagnés. Sur DraftKings, il fournit un plancher solide et un allégement salarial pour attaquer les armes offensives des deux clubs pour une approche de score étalé. L’attaque de Michail Antonio, Saïd Benrahma et Jamie Vardy sont toutes des considérations de chasse au but dans un match où nous nous attendons à beaucoup d’opportunités offensives. Le prix demandé sur chacun vous empêcherait de les utiliser dans le flex, tandis que la présence de Cresswell les autorise tous dans le flex.

Youri Tielemans (DraftKings : 10 800 $, FanDuel : 8 $)

Vardy mène l’équipe à l’extérieur dans la notation globale. Il est, sans aucun doute, une option GPP dans les piles favorisant Leicester. Sur le thème de l’allègement salarial, Youri Tielemans serait l’une de mes meilleures options de capitaine. Comme Cresswell, Tielemans gère une part de sets indirects et possède les métriques défensives pour construire un plancher. Ils n’entrent pas dans la catégorie des capitaines purs, comme un Ayoze Perez ou Pablo Fornals. Tielemans totalise en moyenne 3,81 centres par match avec 3,03 plaqués et interceptions gagnés. Les parts de set de croisement mènent à des occasions créées, et il prend des risques au filet avec 1,26 tirs par match.

Autres options: Michel Antonio (DraftKings 15 600 $, FanDuel 14 $), Jamie Vardy (DraftKings 14 100 $, FanDuel 15 $), Dit Benrahma (DraftKings 14 700 $, FanDuel 11 $).

Meilleurs jeux flexibles

Jarrod Bowen (DraftKings : 9 200 $, FanDuel : 12 $)

West Ham est un petit favori et a le public local derrière lui. L’équipe aura confiance en ses deux précédentes victoires sur Leicester City. De l’autre côté du terrain, Jarrod Bowen gère les ensembles indirects. Il est souvent perdu dans le shuffle de West Ham, mais contribue en attaque avec une moyenne de 1,93 tirs et 3,78 centres par match. Il traîne Cresswell dans les occasions créées pour l’équipe locale à 2,74 par match il y a une saison. Bowen a contribué à 21% du score global de West Ham il y a une saison, et sa répartition égale des buts et des passes décisives offre un avantage et une paire d’empilement à Antonio ou Benrahma.

Luke Thomas (DraftKings : 5 400 $, FanDuel : 7 $)

Luc Thomas a bien fait de s’impliquer tant sur le plan offensif que défensif. Il réalise en moyenne 1,3 tirs par match et 3,61 plaqués et interceptions gagnés dans ses courses limitées dans le passé. Si Timothée Castagne revient pour ce match, il est l’option préférée. Avec Ricardo Pereira et Thomas sur les deux emplacements d’aile arrière pour le côté extérieur, Thomas prend la préférence comme jeu de levier compte tenu du biais récent qui attirerait la propriété de Pereira.

Autres options: James Maddison (DraftKings 6 800 $, FanDuel 10 $), Harvey Barnes (DraftKings 7 600 $, FanDuel 9 $

