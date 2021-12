Expert : L’adoption du BTC au Salvador est une exception à la règle, pas un modèle pour l’avenir

Selon William Je, PDG de la société d’investissement institutionnel Hamilton Investment Management, l’adoption du Bitcoin (BTC/USD) au Salvador comme monnaie légale n’est pas un modèle pour l’avenir, mais une exception à la règle. L’expert constate que l’adoption remet en question la viabilité des crypto-monnaies décentralisées comme analogues aux monnaies nationales, soumises à un contrôle centralisé.

Il pointa :

Rappelons-nous qu’El Salvador est une économie en développement et une nation avec une histoire d’échange de devises. En 2001, El Salvador a remplacé sa monnaie nationale, le colón, par le dollar américain. Son adoption du bitcoin comme monnaie légale est due au même défi auquel le pays a été confronté il y a 20 ans, à savoir qu’un peu moins d’un quart du PIB du pays provient des envois de fonds de ses citoyens vivant et travaillant à l’étranger.

Les frais de transfert coûtent aux citoyens salvadoriens plus de 400 millions de dollars par an, selon le gouvernement salvadorien. De plus, la majorité de la population du pays n’a pas de compte bancaire. L’adoption d’une crypto-monnaie peut créer un accès à une variété d’autres services financiers pour la première fois.

Le FMI et d’autres créanciers mondiaux mettent en garde contre l’adoption de la cryptographie

Les créanciers mondiaux comme le Fonds monétaire international expriment de plus en plus leur inquiétude face à l’adoption d’une crypto-monnaie décentralisée et apatride comme le Bitcoin, qui est un actif hautement spéculatif. Selon Je, il est hautement improbable qu’une grande économie développée prenne l’exemple d’El Salvador.

De plus en plus de pays envisagent leur propre monnaie numérique

Dans le même temps, un nombre croissant de pays envisagent de lancer leur propre monnaie numérique. Les données de l’Atlantic Council montrent qu’un peu moins de 90 banques centrales dans le monde étudient l’idée de lancer une CBDC.

La Chine teste le e-CNY (yuan numérique) depuis avril 2021. Les États-Unis explorent un dollar numérique à travers deux programmes. Les Bahamas ont lancé une version numérique de leur dollar et le Nigeria a introduit eNaira cette année.

Le Royaume-Uni lancera-t-il CBDC stablecoin dans 5 ans ?

Au Royaume-Uni, la Banque d’Angleterre et le Trésor HM sont en pourparlers sur le lancement futur d’un stablecoin CBDC, qui devrait avoir lieu entre 2025 et 2030. Les particuliers et les entreprises pourront utiliser cette monnaie numérique pour leurs besoins de paiement au quotidien. , a déclaré la Banque d’Angleterre. Il sera utilisé en parallèle des espèces et des dépôts bancaires.

Je commente la tendance émergente des CBDC parmi les banques centrales comme note finale :

Une CBDC pourrait être créée à partir de rien par les banques centrales avec un assouplissement quantitatif comme avec les monnaies traditionnelles, mais cela va sans doute à l’encontre de l’objet d’une monnaie numérique.

Le post Expert : L’adoption de BTC au Salvador est une exception à la règle, pas un modèle pour l’avenir apparu en premier sur Invezz.