Expert Monkey Knife Fight Fantasy Baseball Props ⋆ .

Bienvenue dans l’édition du vendredi des meilleurs choix fantastiques d’Awesemo Monkey Knife Fight MLB. Les 30 équipes sont sur l’agenda pour ce soir, et il y a beaucoup d’argent à gagner avec l’aide de MLB Projections et d’outils. Nous discuterons principalement de la longue balle dans l’article d’aujourd’hui, et pour cause puisque chaque vendredi Monkey Knife Fight offre un pool de bonus Home Run Blast de 5 000 $ pour toute entrée de 5 $ ou plus où les trois joueurs vont au yard. C’est trop beau pour le laisser passer, alors utilisez le code promotionnel “AWESEMO” si vous effectuez votre premier dépôt pour obtenir un bonus instantané de 100 $ sur votre compte et utilisez-le à bon escient avec les trois jeux ci-dessous.

Top Monkey Knife Fight MLB Player Prop Picks de ce soir

Plus ou moins – Corbin Burnes PLUS de 7,5 retraits au bâton, Touki Toussaint PLUS de 5,5 retraits au bâton (3x)

Avant de se concentrer exclusivement sur le long ballon, il y a deux lanceurs à cibler dans le match Brewers – Braves ce soir à Atlanta. Corbin Burnes a besoin de très peu d’explications, car son taux de retrait au bâton de 36,6% fait tout pour lui. Tandis que Joc Pederson est un gaucher bienvenu à ajouter à cette gamme Braves, il frappe toujours à 24,3% de clip et n’est pas Ronald Acuna Jr. par n’importe quel étirement. L’outil Awesemo Player Props note plus de 7,5 retraits au bâton pour Burnes en tant que deuxième meilleur accessoire de lanceur à cibler aujourd’hui avec un pourcentage de victoire attendu de 70 %. Il fait un plug-and-play facile dans n’importe quel format sur n’importe quel site ce soir.

Pour ce qui est de Touki Toussaint, le droitier des Braves a lutté puissamment en 2020 à hauteur d’une MPM de 8,88. Il figurait sur la liste des blessés pendant 60 jours toute la saison avant de faire ses débuts le 20 juillet, où il a éliminé une puissante formation des Padres en 6,2 manches, en retirant cinq prises et n’accordant qu’un seul point. Il a surpassé cette performance dimanche avec un spectaculaire de 7 manches et 10 retraits sur frappe contre les Phillies, renonçant une fois de plus à un seul mérité.

Le grand changement pour Toussaint, qui a toujours été atroce d’autoriser les promenades avec un taux de marche de 13,2% en carrière, est le recours à un plomb pour près de 60% de ses emplacements (ne l’a lancé que 5% du temps tout au long de 2020). S’il continue à obtenir ce lancer pour les grèves, Toussaint est mortel avec ses trucs de rupture pour générer des oscillations et des ratés et ne devrait avoir aucun problème avec une gamme de Brewers frappant à un clip de 25,2% contre les droitiers cette saison (sixième pire en MLB ). Cela fait de Toussaint un candidat solide pour plus de 5,5 retraits au bâton à cet endroit.

Jeux principaux — Home Run Blast : Joey Gallo, Aaron Judge et Eric Haase PLUS de 0,5 Home Runs (2x)

Dans la fenêtre des matchs de 19 h 05 HNE, il y a trois grands bâtons puissants sur lesquels se concentrer pour le concours Home Run Blast ce soir. Deux viennent de la même équipe et ne devraient pas surprendre, car les riches se sont enrichis lorsque les Yankees ont finalement obtenu la batte de gauche qu’ils désiraient si désespérément. Joey Gallo. La gamme des Bronx Bombers est maintenant jonchée de taux de coups durs au nord de 50%, en particulier Aaron Juge qui arbore un taux de coups durs ridicule de 57,6%. L’ajout du nouveau jouet brillant Gallo améliorera encore la létalité du juge, en particulier dans les stades de la Ligue américaine lorsque Giancarlo Stanton peut se joindre au plaisir en tant que frappeur désigné. Mais même dans le match de la Ligue nationale de ce soir dans un stade brutal, l’opportunité est là pour le coup de poing Gallo/Judge.

Pour ce qui est de Eric Haase, il est l’homme inattendu pour faire le trio mais mérite à juste titre une place parmi ce trio. Le joueur de 28 ans a trouvé quelque chose dans son élan cette saison, menant à 17 circuits en 217 apparitions au marbre ce soir. Cependant, le vrai kicker ici est l’opportunité de cibler le starter des Orioles Matt Harvey qui a nettement mieux lancé cette saison, même si cela ne veut pas dire grand-chose avec sa MPM de 11,57 en 2020 passant à une MPM encore terrible de 6,65 en 2021. Bien que la prise en compte de la propriété soit un jeu, vous devez jouer sur des sites DFS plus grands, à Monkey Knife Fight jouez simplement les meilleurs jeux et passez à autre chose. Incluez donc Haase dans les alignements Home Run Blast dans l’espoir que ses prouesses améliorées avec les balles longues se poursuivent.

Late Games — Home Run Blast : Shohei Ohtani, Matt Olson et Max Muncy PLUS de 0,5 Home Runs (2x)

Pendant les mois d’été, la côte est est généralement considérée comme l’endroit idéal pour arracher les frappeurs de home run en raison des environnements de frappe chauds et humides et des files d’attente meurtrières dans l’est de l’AL. Mais ce soir, les totaux de coups de circuit pour les frappeurs en fin de match sont suffisamment stupéfiants pour qu’ils puissent être la priorité par rapport à quoi que ce soit lors de la session précédente. Entre les totaux des coups de circuit pour Shohei Ohtani (37), Matt Olson (27) et Max Muncy (22), on ne peut nier le potentiel de puissance de ce trio. Encore une fois, ceci est orienté vers une division du pool du concours Home Run Blast de 5 000 $, alors peut-être que mélanger et assortir un ou deux de ces jeux avec d’autres frappeurs moins inscrits pourrait être le meilleur moyen de gagner l’intégralité du bonus. Mais compte tenu de l’immense potentiel de puissance de ces trois-là, ils se démarquent comme les meilleurs choix fantastiques de Monkey Knife Fight MLB à parcourir ce soir.

Vous recherchez plus de contenu de sélections MLB DFS ? Nous avons de nombreux articles quotidiens sur le baseball fantastique, des données, des feuilles de triche DraftKings et FanDuel et plus encore sur la page d’accueil d’Awesemo MLB DFS.