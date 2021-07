Expert Monkey Knife Fight NBA Picks Tonight ⋆ .

Revenant aux finales de la NBA pour les choix fantastiques de Monkey Knife Fight de ce soir, le deuxième match entre les Milwaukee Bucks et les Phoenix Suns est riche en intrigues. Ce qui suit comprend quelques concours intrigants pour vous aider à démarrer, mettant en vedette Devin Booker.

Les meilleurs choix d’accessoires des joueurs de la finale de la NBA pour Monkey Knife Fight de ce soir

Concours « Plus ou moins » des finales de la NBA Bucks vs. Suns (3,6 fois le buy-in)

Ce premier concours Monkey Knife Fight examine deux totaux statistiques pour une paire d’étoiles. Tout d’abord, il s’agit de prédire si Devin Booker passera au-dessus ou au-dessous de 27,5 points. Booker a terminé avec exactement 27 points dans le premier match de la finale NBA. Cependant, c’était loin d’être une belle soirée de tournage. Booker n’a tiré que 8 pour 21 sur le terrain et 1 pour 8 à 3 points. En repensant à ses neuf derniers matchs, la capacité de Booker à dépasser la ligne Monkey Knife Fight est directement corrélée avec le fait qu’il fasse ou non plusieurs 3-points. Avec les Bucks susceptibles de se concentrer davantage sur Chris Paul après son explosion de score dans le match 1, Booker devrait pouvoir grincer par-dessus cette ligne.

La deuxième étape de ce concours examine si Milwaukee Khris Middleton terminera avec au moins 7,5 rebonds. Encore une fois, ce total est tout à fait conforme au score de Middleton dans la boîte du match 1, qui l’a vu attraper sept planches. Avec cette sortie, il est maintenant en deçà du total dans chacun des deux derniers matchs. Avec Giannis Antetokounmpo fermement de retour dans le mix pour les Bucks, cela pourrait avoir un impact négatif sur Middleton dans le département du rebond. Notez également qu’il n’a en moyenne que six rebonds par match au cours d’une saison complète. Bien que les choix de la NBA en finale soient différents de tous les anciens matchs de saison régulière, l’option préférée ici est ci-dessous. L’outil Awesemo NBA Player Props Tool est fermement d’accord, avec une projection pour que Middleton termine avec 7,04 rebonds ce soir.

Bucks vs. Suns NBA Finals Concours « Double Doublement » (1,2x Buy-In)

Dans ce deuxième concours, les utilisateurs sont chargés de rédiger trois joueurs pour afficher un double-double dans le match de ce soir. La seule condition est qu’au moins un joueur doit être inclus dans les listes des Bucks et des Suns. Il existe une poignée de joueurs capables de réaliser cet exploit, mais voici les trois meilleurs.

La première sélection est simple : Giannis Antetokounmpo. Beaucoup ne s’attendaient même pas à ce que Giannis joue lors de leurs choix NBA pour le match 1 de mardi. Non seulement Antetokounmpo a joué, mais il a réalisé un double-double à son retour d’une entorse au genou. Sa ligne de statistiques du match 1 comprenait 20 points, 17 rebonds et quatre passes décisives. Antetokounmpo a désormais réalisé un double-double lors de six de ses huit derniers matchs disputés. L’un des deux dans lesquels il a échoué était le match 4 de la finale de la Conférence de l’Est dans lequel il est sorti tôt après avoir subi une blessure au genou. Il est un incontournable de ce concours Monkey Knife Fight « Double Doubling ».

La prochaine étape est Deandre Ayton. En parlant de machines double-double, Ayton a été exactement cela en séries éliminatoires. Cela a vraiment été une sorte de fête pour Ayton, qui a réussi un double-double lors de cinq des six derniers matchs. La course comprend sa monstrueuse performance de 22 points et 19 rebonds lors du premier match de la finale de la NBA mardi. Attendez-vous à ce qu’Ayton soit à nouveau très actif sur les planches contre l’une des meilleures équipes de rebonds de la ligue.

Le dernier choix est Chris Paul. Paul a presque réussi un double-double lui-même dans le premier match mardi, terminant avec 32 points et neuf passes. Les points à deux chiffres ne lui poseront plus de problème ce soir. En supposant que les Bucks fassent quelques ajustements défensifs pour limiter sa production de buts, Paul devrait être en mesure de trouver une aide supplémentaire nécessaire pour afficher un double-double.

Entre ces trois joueurs, il est conseillé aux joueurs de Monkey Knife Fight de jouer sur 0,5 ou 1,5 double-double. Puisqu’il s’agit de la finale, il est bon d’emprunter la voie haussière pour gagner 1,5 fois le buy-in sur ce concours.

