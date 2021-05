Expert Monkey Knife Fight Picks for 5/24 ⋆ .

Aujourd’hui marque le début de la dernière semaine de mai et la plupart des équipes de la MLB tournent autour de la barre des 50 matchs. Il y a près de deux mois complets d’informations sur les 30 équipes à utiliser pour faire des choix MLB. Comme toujours, Monkey Knife Fight propose toutes sortes de concours pour chacun des sept jeux proposés ce soir. Voici trois concours à considérer pour lundi.

Monkey Knife Fight MLB Player Prop Picks | Le 24 mai

Concours Padres vs Brewers “ Plus ou moins ” (3x buy-in)

Ce concours de stars est centré sur une énorme confrontation de la Ligue nationale entre les Padres et les Brewers. Il faut un estomac solide pour parier contre le rouge Fernando Tatis Jr. à l’heure actuelle; ce jeu de concours Monkey Knife Fight n’est pas pour les âmes sensibles. Après avoir écrasé deux circuits dans le cadre d’une journée de trois coups sûrs dimanche, Tatis a maintenant enchaîné une séquence incroyable de six matchs consécutifs à plusieurs coups. Bien que piloter la main chaude ne soit jamais un mauvais jeu, cette course doit finir par prendre fin. Il pourrait très bien ce soir comme Brandon Woodruff tire le départ pour les Brewers.

En parlant de séries chaudes, Woodruff a accordé quatre coups sûrs ou moins dans cinq de ses six derniers départs. Cela comprend le fait de tenir les Padres à un seul coup sûr en six manches le 19 avril. Tatis n’a qu’un seul sur six en carrière aux battes contre Woodruff. Avec la statistique en question étant des bases totales, Tatis pourrait être confronté à une bataille difficile pour effacer la ligne de 1,5.

L’autre moitié de ce concours de choix de la MLB considère Brewers comme la star Christian Yelich. Bien qu’il n’ait pas été aussi chaud que Tatis récemment, Yelich a enregistré deux coups sûrs et une marche dimanche. En trois battements en carrière contre le partant de San Diego Blake Snell, Yelich a un coup de base à son nom. L’autre facteur à considérer est que Snell n’a été particulièrement pointu à aucun de ses départs cette saison. Un frappeur patient comme Yelich pourrait très bien dessiner une paire de marches pour effacer le plus sur 1,5 coups sûrs + marches dans ce concours Monkey Knife Fight MLB.

Concours Orioles vs Twins “ Plus ou moins ” (3x buy-in)

Ce concours examine le total des retraits au bâton pour les deux lanceurs de départ dans le match de ce soir entre les Orioles et les Twins. Pour commencer, pensez à prendre le relais sur 5,5 retraits au bâton pour John signifie. Means a fait plus que montrer son talent en tant qu’as d’un personnel suspect. Un coup sûr le 5 mai a vu Means dominer les Mariners de Seattle à raison de 12 retraits au bâton. Après avoir attisé six en 6,1 manches lors de sa dernière sortie, Means a maintenant enregistré six retraits au bâton ou plus dans cinq de ses six derniers départs. Pour compléter ce choix, notez que la grande majorité de la formation des Twins n’a jamais affronté Means ni lutté contre lui dans le passé.

D’un autre côté, cherchez à jouer moins de 3,5 retraits au bâton pour le partant du Minnesota Matt Shoemaker ce soir. Il n’a jamais été un lanceur puissant, comme en témoignent ses statistiques de la saison 2021. Shoemaker a raté 3,5 retraits au bâton lors de quatre de ses six derniers départs. Il a également été assommé lors de plusieurs de ses récentes sorties. De toute évidence, une sortie anticipée du match de ce soir aiderait certainement les sous. Enfin, les Orioles entrent de manière assez surprenante dans le match de ce soir avec en moyenne le sixième moins de retraits au bâton par match en équipe cette saison (8,52). Il est difficile de voir Shoemaker accumuler une tonne de coups de poing dans celui-ci.

Concours “ Home Run Derby ” Mariners vs Athlétisme (1,5x buy-in)

Les deux lanceurs partants de cette confrontation AL West ont été mordus par le long ballon à plusieurs reprises cette saison. Yusei Kikuchi et Frankie Montas chacun entre dans le match de lundi après avoir accordé neuf circuits chacun. Les deux alignements de ce match ont également touché leur juste part de bombes cette saison. Les Athlétismes se démarquent vraiment puisqu’ils totalisent en moyenne 1,42 circuits par match en équipe cette saison. C’est bon pour la troisième plus haute note au baseball. La seule stipulation lors de la sélection pour ce concours est qu’un joueur de chaque équipe doit être parmi les trois élus.

Avec l’Athlétisme possédant beaucoup plus de frappeurs puissants, deux de nos joueurs choisis pour ce concours Monkey Knife Fight résident dans la pirogue d’Oakland. En 14 battes en carrière contre Kikuchi, Matt Olson a quatre coups sûrs, dont un home run. Il effectue une séquence de quatre matchs consécutifs avant le match de ce soir et a également fait un circuit dans chacun des deux derniers. Coéquipier Mark Canha a un circuit précédent au large de Kikuchi pour aller avec un double et un pourcentage de coups de .600 dans 10 at-bats précédents. Il a raté le match de dimanche après avoir été touché par un lancer au coude la veille, mais Canha constitue une excellente option dans ce concours s’il est dans l’alignement. Matt Chapman a également dominé Kikuchi et serait un remplaçant approprié si Canha est à nouveau exclu.

Enfin, en tournant l’attention du côté des Mariners, le choix ici doit être Mitch Haniger. Il a pris Montas profondément une fois auparavant et a également un simple en seulement six coups précédents contre lui. En plus de cette histoire, Haniger compte 13 circuits pour la saison 2021 à ce jour, à égalité au cinquième rang du baseball. Haniger est un excellent ajout à ce concours de sélection de la MLB.

