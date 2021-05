Experts de la santé: les personnes vaccinées peuvent se détendre quant à leur risque de Covid-19

Anthony Fauci, conseiller médical en chef de la Maison Blanche, a déclaré qu’il n’irait pas dans les restaurants ou les cinémas, même s’il est vacciné. Les Centers for Disease Control and Prevention déclarent que les personnes vaccinées devraient continuer à se masquer à l’intérieur et à éviter les grands rassemblements. Les organes de presse ont signalé des «infections révolutionnaires» de Covid-19 parmi les personnes entièrement vaccinées.

Tout cela peut donner l’impression que se faire vacciner n’est peut-être pas suffisant pour libérer les gens de la peur de tomber malade et des précautions qu’ils ont prises pour éviter le coronavirus au cours de l’année écoulée. J’ai donc posé une question aux experts à qui j’ai parlé tout au long de la pandémie sur les précautions liées à Covid: dans quelle mesure êtes-vous inquiet pour votre sécurité personnelle après avoir été vacciné?

Ils ont été presque unanimes dans leur réponse: ils ne s’inquiètent plus, voire pas du tout, de leur risque personnel de contracter Covid-19. Plusieurs ont parlé d’aller dans des restaurants et des cinémas maintenant qu’ils étaient vaccinés, de socialiser avec des amis et de la famille et d’avoir des parents plus âgés en visite pendant de longues périodes.

«Je ne suis pas particulièrement inquiète de tomber malade moi-même», m’a dit Tara Smith, épidémiologiste à la Kent State University. “Je sais que si je finis par être infecté d’une manière ou d’une autre, mes chances de développer des symptômes graves sont faibles.”

Mais, avec le temps, ils voient même ces préoccupations pour les autres devenir moins nécessaires.

«Il s’agit de protéger les autres. La vaccination me rend essentiellement en sécurité », m’a dit William Hanage, épidémiologiste à l’Université de Harvard. «Il y a aussi de plus en plus de preuves que les cas révolutionnaires sont moins susceptibles de se transmettre (ils ont une charge virale plus faible), donc en étant vacciné, j’aide déjà à protéger les autres. Mais je vais également continuer à adopter des comportements compatibles avec des taux de contact plus faibles dans l’ensemble de la communauté. Comme de plus en plus de personnes sont protégées par la vaccination, j’en ressentirai de moins en moins le besoin. »

Alors que les taux de vaccination augmentent et que les nouveaux cas et décès quotidiens chutent, les experts ont déclaré que les gens devraient se sentir plus à l’aise pour assouplir les précautions, ramenant le monde à l’époque pré-pandémique. Cela pourrait arriver plus tôt que vous ne le pensez – l’expérience d’Israël suggère que les cas pourraient commencer à chuter durablement une fois qu’environ 60% de la population sera vaccinée, un point qui pourrait être dans un mois ou deux aux États-Unis. Et avec 46% des Américains ayant reçu une dose à ce jour, les cas aux États-Unis ont déjà commencé à diminuer.

Au fur et à mesure que la population reçoit le vaccin, il est prudent de continuer à masquer et d’éviter les grands rassemblements, et pour les personnes qui ont été vaccinées de partager leurs histoires et d’encourager leurs amis et leur famille à se faire vacciner également. Mais ce n’est pas parce que ceux qui sont vaccinés ont des problèmes. Même avec la propagation des variantes, le consensus parmi les experts est que les personnes vaccinées ne devraient pas s’inquiéter beaucoup de leur propre risque de Covid-19.

Les vaccins sont vraiment bons pour votre sécurité personnelle

Les preuves cliniques et réelles des vaccins sont maintenant assez claires: ils sont extrêmement efficaces pour protéger une personne contre Covid-19.

Les essais cliniques ont établi les taux d’efficacité des vaccins à deux doses Moderna et Pfizer / BioNTech à plus de 95% et ceux du vaccin à dose unique de Johnson & Johnson à plus de 70%. Les trois vaccins ont également conduit le risque d’hospitalisation et de décès à presque zéro.

Les preuves du monde réel ont confirmé cela. En Israël, le pays avec la campagne de vaccination la plus avancée, les données montrent que le vaccin Pfizer / BioNTech a été efficace à plus de 90% pour prévenir les infections, avec des taux encore plus élevés de blocage des maladies symptomatiques, d’hospitalisation et de décès. Vous pouvez le voir dans les statistiques globales du pays: après qu’Israël a presque complètement rouvert son économie en mars, une fois que la majorité de la population a reçu au moins une dose, les nouveaux cas quotidiens de Covid-19 ont chuté de plus de 95%. Et les décès quotidiens sont désormais à un chiffre et, parfois, à zéro.

La recherche montre également que les vaccins sont efficaces contre les variants de coronavirus découverts jusqu’à présent. Alors que certaines variantes semblent mieux en mesure de contourner l’immunité, les vaccins sont si puissants qu’ils submergent et vainquent toujours les variantes à la fin.

C’est cette preuve qui a rendu les experts convaincus que les vaccins leur permettaient de cesser de s’inquiéter de leur propre risque de Covid-19. «Je suis complètement vaccinée et j’ai repris mes activités normales», m’a dit Monica Gandhi, médecin spécialiste des maladies infectieuses à l’Université de Californie à San Francisco. «Je suis allé dîner à l’intérieur, je suis allé à mon premier cinéma et j’irais dans un bar s’il y avait une opportunité!»

La moindre préoccupation s’applique également aux autres personnes vaccinées. Smith a parlé de la visite de sa belle-famille entièrement vaccinée le week-end prochain – «la première fois que nous les avons vus en personne depuis décembre 2019».

Il y a eu des cas révolutionnaires de Covid-19 parmi ceux qui sont vaccinés. Mais il s’agit généralement d’infections plus légères, moins susceptibles de se transmettre et loin d’être courantes. «C’est moins de 0,01% des vaccinés», m’a dit Akiko Iwasaki, immunologiste à la Yale School of Medicine, citant les données du CDC. «Si extrêmement rare!»

Dans la mesure où certains experts jouent encore la sécurité pour eux-mêmes, ils ont cité une grande prudence – et un manque d’intérêt pour certaines activités.

«Je sors pour manger, mais toujours uniquement à l’extérieur. Je veux être complètement détendu pour une expérience culinaire au restaurant. Pour moi, avec des gens que je ne connais pas manger sans masque, je me sens plus en sécurité à l’extérieur », m’a dit Kirsten Bibbins-Domingo, épidémiologiste à l’UC San Francisco. «Je n’ai pas été dans des bars, des concerts, des théâtres, mais cela reflète probablement le fait que je suis une personne plutôt ennuyeuse.

Certains ont reconnu que leur prudence persistante était une habitude qu’il fallait briser: après un an à s’inquiéter du virus, il faut un peu de temps pour revenir à une mentalité pré-pandémique. «Je ne suis pas trop préoccupé par ma propre sécurité», m’a dit Jorge Salinas, épidémiologiste à l’Université de l’Iowa. «Je pense que c’est surtout une question d’habitudes. Je pense que ce n’est pas grave de retourner dans les restaurants, mais j’ai continué à acheter des plats à emporter. Mais quiconque est vacciné et se sent prêt, je pense qu’il est prudent pour eux de le faire dans la plupart des endroits.

Les précautions permanentes visent vraiment à protéger les autres

La seule raison invoquée par les experts pour des précautions continues: la nécessité de protéger ceux qui ne sont pas vaccinés. «Nous allons probablement retarder toute activité à l’intérieur pour le moment, car nous avons un enfant de 7 ans non vacciné à la maison», a déclaré Smith. «Le risque est faible pour nous d’attraper et de lui transmettre quoi que ce soit, mais après tout ce temps en évitant les salles à l’intérieur et en faisant attention, un cinéma ou un dîner au restaurant ne semble tout simplement pas en valoir la peine alors que nous avons encore d’excellentes options avec la maison théâtre et plats à emporter. Une fois que tout le monde sera vacciné, ceux-ci seront de retour dans notre rotation. »

Certaines recherches récentes ont montré que les vaccins peuvent réduire les chances qu’une personne vaccinée transmette le virus à d’autres. Le CDC a résumé une de ces études dans le monde réel pour les vaccins Pfizer / BioNTech et Moderna, montrant que les vaccins arrêtent non seulement les symptômes mais également les infections globales et, par conséquent, la transmission:

Les résultats ont montré qu’après la deuxième dose de vaccin (le nombre de doses recommandé), le risque d’infection était réduit de 90 pour cent deux semaines ou plus après la vaccination. Après une dose unique de l’un ou l’autre vaccin, le risque d’infection des participants par le SRAS-CoV-2 a été réduit de 80 pour cent deux semaines ou plus après la vaccination.

Mais dans les mondes généralement prudents de la science et de la santé publique, les experts veulent voir un peu plus de recherches et de données avant de déclarer que les personnes vaccinées peuvent jeter leurs masques et se rassembler en grand nombre à l’intérieur. (Certains experts ont également déclaré qu’ils pourraient continuer à masquer et à éviter les espaces intérieurs encombrés pendant la saison de la grippe, après que de telles mesures aient semblé écraser la grippe au cours de la dernière année.)

Même si le vaccin s’avère réduire la transmission, il serait toujours plus sûr pour chaque personne qui peut se faire vacciner de se faire vacciner. Et à mesure que de plus en plus de personnes se font vacciner, il est également plus sûr de respecter certaines précautions pour leur bien.

À cette fin, les experts ont recommandé de surveiller quelques chiffres à l’avenir: le taux de vaccination et les nouveaux cas ou hospitalisations quotidiens. À mesure que les taux de vaccination augmentent et dépassent 50 ou 60% au niveau local, une personne vaccinée peut se sentir beaucoup plus en confiance en sortant sans se soucier de la possibilité d’infecter les autres. Et à mesure que les cas et les hospitalisations diminuent, une personne vaccinée peut également avoir l’assurance qu’il n’y a pas beaucoup de virus, ce qui réduit encore plus ses chances d’être infectée et de le propager.

En attendant, ceux qui sont déjà vaccinés peuvent aider à accélérer le processus en encourageant leurs amis, leur famille et leurs pairs à se faire vacciner. Les enquêtes montrent systématiquement qu’environ 1 personne non vaccinée sur 3 attend que son entourage se fasse vacciner avant de le faire. Le partage d’histoires de vaccination pourrait donc donner aux gens l’impulsion dont ils ont besoin.

«Je suis très consciente que même si je suis vaccinée, beaucoup ne le sont toujours pas», m’a dit Saskia Popescu, épidémiologiste à l’Université George Mason. «Je suis donc toujours vigilant en portant mon masque lorsque je fais des courses en public ou lorsque j’interagis avec des serveurs [and] d’autres clients si je vais dans un restaurant en plein air, même si je ne suis pas vraiment préoccupé par mon propre risque de tomber malade.