Expiration de F&O : Sensex vise 60 000 cibles, Nifty à la clôture d’un nouveau record ; Est-ce que 18 000 sur les cartes pour Nifty?

Nifty se négocie maintenant dans un territoire inexploré qui est extrêmement haussier. Image : .

Le jour de l’expiration hebdomadaire de F&O, BSE Sensex et Nifty 50 ont terminé en hausse de plus de 1,5%, menés par l’achat de poids lourds de l’indice tels que Reliance Industries Ltd (RIL), Housing Development Finance Corporation (HDFC) et HDFC Bank. BSE Sensex a progressé de 958 points ou 1,63 % pour terminer au plus haut niveau jamais atteint 59 885, tandis que Nifty 50 de NSE a zoomé de 276 points ou 1,57 % pour s’établir à 17 823. Au cours de la journée, le Sensex à 30 actions a atteint un sommet record de 59 957, et Nifty a atteint un nouveau sommet à vie de 17 843,90. Les marchés plus larges ont également participé au rallye aujourd’hui. L’indice BSE Midcap a bondi de 1,3% ou 323 points pour terminer à 25 490, tandis que l’indice Smallcap a gagné près de 1% ou 253 points pour terminer la transaction à 28 109. Les analystes techniques disent que l’indice Nifty 50 a clôturé bien au-dessus de la résistance de 17600 et devrait maintenant se diriger vers 17900-17950.

Manish Hathiramani, trader indiciel propriétaire et analyste technique, Deen Dayal Investments

L’indice a clôturé bien au-dessus de la résistance de 17600 et devrait maintenant se diriger vers 17900-17950. Toute baisse ou correction intrajournalière doit être utilisée pour accumuler des positions longues. 17500 est devenu un nouveau support pour le Nifty et tant que cela se maintient, la tendance globale reste haussière.

Devang Mehta, chef – Conseil en actions, Centrum Broking

Le marché s’est rallié à la déclaration de la Fed d’amorcer le tapering dès novembre. Des nouvelles encourageantes sur la crise d’Evergrande ont également contribué à dissiper certaines incertitudes sur le front mondial. Les marchés indiens ont été sur une lancée et le rallye d’aujourd’hui était symbolique du fort sentiment qui prévaut localement sur le dos de la réduction des cas de covid et du nombre élevé de vaccinations. Avec l’amélioration de l’activité économique et l’optimisme entourant la reprise du cycle des dépenses d’investissement, la trajectoire des bénéfices d’India Inc sera naturellement fortement stimulée. La plupart des entreprises qui sont les leaders du marché dans leurs domaines respectifs ont vu leur efficacité opérationnelle et leur productivité s’améliorer et ont également été en mesure de réduire leur dette avec un gain important de part de marché.

Vinod Nair, responsable de la recherche, Geojit Financial Services

Au milieu d’un bon départ, les haussiers n’ont montré aucun signe de faiblesse pour monter en flèche, stimulés par de solides signaux mondiaux et des achats à grande échelle menés par les actions immobilières, métalliques et bancaires. Les marchés mondiaux ont tempéré l’optimisme malgré une inclinaison légèrement belliciste de la Réserve fédérale laissant entendre que la Banque centrale américaine commencera à réduire ses achats d’actifs en novembre et mettra fin au processus de réduction vers la mi-2022. Cependant, les investisseurs restent sur le fil en attendant des éclaircissements sur l’économie chinoise. Le secteur de la réalité domestique a poursuivi son rallye déclenché par la reprise de la demande dans l’espace immobilier.

Rohit Sigre, analyste technique principal, LKP Securities

L’indice a connu une cassure décisive et a clôturé une journée à 17823 avec de bons gains de un et demi pour cent formant une bougie haussière sur le graphique journalier. L’indice a connu une rupture de gamme qui laisse entendre que si les niveaux actuels sont maintenus, nous pourrions assister au prochain mouvement rapide vers la barre des 18k, les supports immédiats pour astucieux sont déplacés vers la zone 17770-17700. arrêtez le niveau en dessous de la zone 17700 et si lesdits niveaux sont maintenus, nous pouvons voir l’indice progresser vers la zone 17900-18000 qui est la zone d’obstacle immédiate sur le côté supérieur.

Gaurav Udani, PDG et fondateur, ThincRedBlu Securities

Nifty a atteint un nouveau record de 17843,9 aujourd’hui. Il a clôturé à 17826, en hausse de 280 points par rapport à la clôture d’hier. Nifty se négocie maintenant en territoire inexploré qui est extrêmement haussier. Il peut faire face à une gamme de résistance mineure 17860-17900. Il a un support solide dans la plage 17580-17620. Les traders peuvent envisager d’acheter sur les creux avec un stop loss strict.

