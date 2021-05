Expiration des F&O: Nifty se termine au plus haut record de clôture; les analystes voient Nifty à 15.700 dans la série de juin

À partir de là, le Nifty a déplacé sa base à 15150 niveaux pour la série de juin et jusqu’à ce que ces niveaux soient maintenus, nous pouvons voir 15500 à court terme et 15750 dans la série de juin, a déclaré un analyste.

Au jour de l’expiration des contrats dérivés de mai, BSE Sensex et Nifty 50 se sont installés en territoire positif. BSE Sensex a gagné 98 points pour terminer à 51 115, tandis que l’indice plus large Nifty 50 a ajouté 36 points pour s’établir à 15 338. Les marchés plus larges ont également performé en ligne avec les indices de référence des actions. L’indice S&P BSE MidCap a bondi de 116 points ou 0,54% pour terminer à 21 687, tandis que l’indice S&P BSE SmallCap a gagné 79 points ou 0,34% pour s’établir à 23 591,49. L’ampleur du marché a été positive car 1 751 actions ont progressé tandis que 1 381 scrips ont diminué. Alors que 141 actions sont restées inchangées.

Manish Hathiramani, trader indiciel propriétaire et analyste technique, Deen Dayal Investments

L’indice s’est maintenu au-dessus du niveau de 15 300 aujourd’hui. Cela devrait permettre à l’indice de passer à des niveaux plus proches de 15 600. Toute correction ou baisse intrajournalière peut être utilisée pour accumuler des positions longues sur le Nifty. Nous avons un bon support au niveau de 15 000 et tant que nous ne le cassons pas en clôture, nous sommes en territoire haussier!

Jay Thakkar – Vice-président et responsable de la recherche sur les actions chez Marwadi Shares and Finance

Nifty a bien clôturé en territoire positif le jour d’expiration à des niveaux records. Il a été bien soutenu par la Banknifty qui a réussi à clôturer au-dessus de 35 000. Le retour dans le secteur Nifty Pvt a aidé à la fois le Nifty et Banknifty à progresser plus haut et à bien clôturer sur le territoire positif. À partir de là, le Nifty a déplacé sa base à 15 150 niveaux pour la série de juin et jusqu’à ce que ces niveaux soient maintenus, nous pouvons en voir 15 500 à court terme et 15 750 dans la série de juin. Le Banknifty peut surprendre tout le monde positivement car il est assez survendu et nous pouvons y voir une bonne couverture courte qui peut le porter à 35 700/36 000 sur une base immédiate alors qu’il atteint des sommets absolus en position. Le support immédiat est de 34 500 alors que le support de la série de juin est de 33 900 niveaux. La participation plus large au marché continue d’être impressionnante et les actions du segment des liquidités font l’objet d’une bonne action d’achat de valeur.

Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial Services

Le marché a pris de l’ampleur dans les heures d’ouverture sur l’espoir d’un déverrouillage au niveau de l’État en raison de la baisse des cas de covid. Cependant, l’avertissement de RBI sur le risque d’une bulle sur le marché des actions dans son rapport annuel a rendu le marché prudent, le forçant à s’arrêter à plat le jour de l’expiration mensuelle des F&O. RBI a noté une déconnexion entre le marché et l’économie en raison de Covid. Le marché boursier est évalué en fonction de sa proposition de croissance future des bénéfices, qui est solide pour l’Inde aujourd’hui. Une liquidité élevée aide le marché et RBI a réaffirmé sa position de soutien jusqu’à ce que l’économie se rétablisse.

Rohit Singre, analyste technique principal chez LKP Securities

Une autre session positive a été observée et l’indice a clôturé à 15 338 avec des gains minimaux de 36 points et a formé une sorte de motif de bougie doji sur le graphique quotidien. sur la base immédiate, l’indice a formé un support près de la zone de 14 275 toute cassure en dessous desdits niveaux, nous pourrions voir plus de réservation de bénéfices dans l’indice vers la zone de 15 200, ce qui est un autre support à la baisse, un obstacle rigide toujours à la zone de 15 430-15 470.

Sumeet Bagadia, directeur exécutif, Courtage de choix

Sur le plan technique, les Nifty 50 continuent de s’échanger dans des formations plus hautes et plus basses, ce qui suggère un mouvement haussier supplémentaire du compteur. De plus, l’indice a donné une clôture au-dessus de la moyenne mobile horaire 21 * 50 avec un croisement positif qui souligne la force du compteur. En outre, un indicateur MACD & Stochastic a connu un croisement positif, ce qui suggère une course haussière pour les sessions à venir. À l’heure actuelle, l’astucieux semble avoir une résistance à 15 450 niveaux tandis que le support immédiat est placé à environ 15 140 niveaux.

Ajit Mishra, vice-président – Recherche, Religare Broking Ltd

Les marchés ont été volatils et se sont réglés marginalement dans le vert le jour de l’expiration mensuelle des contrats du mois de mai. Les indices de référence ont connu un démarrage ferme, mais les prises de bénéfices à des niveaux plus élevés ont plafonné la hausse au fil de la journée. Pendant ce temps, des fluctuations volatiles ont été observées dans tous les domaines, les banques ayant fait preuve d’une résistance considérable, tandis que le pétrole et le gaz et l’immobilier se négociaient et se terminaient à la baisse. Les marchés lorgnent désormais sur les annonces de déverrouillage par les États qui alimentent la reprise. En outre, la stabilité des marchés mondiaux après l’assurance de la Fed aide également l’indice à se maintenir à des niveaux plus élevés. Nous voyons actuellement la plupart des secteurs, à l’exception du métal, participer au mouvement et nous nous attendons à ce que cette tendance se poursuive. Les participants devraient continuer à «acheter en cas de baisse» en mettant l’accent sur le secteur et la sélection des titres.

