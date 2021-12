Expiration des F&O : Nifty s’installe au-dessus de 17 200, Bank Nifty détient au-dessus de 35 000 ; vérifier le support, les niveaux de résistance

BSE Sensex et Nifty 50 ont terminé en territoire négatif pour la deuxième journée consécutive le jour de l’expiration hebdomadaire des contrats à terme et des options, qui correspond également à l’expiration des dérivés du mois de décembre.

BSE Sensex et Nifty 50 ont terminé en territoire négatif pour la deuxième journée consécutive le jour de l’expiration hebdomadaire des contrats à terme et des options, qui correspond également à l’expiration des dérivés du mois de décembre. L’ESB Sensex a perdu 12,17 points pour terminer à 57 794,32, tandis que l’indice Nifty 50 a également terminé stable à 17 203 avec un biais négatif. Bank Nifty a terminé le commerce à 35 063,60, en hausse de 0,05 %. Des actions telles que Reliance Industries Ltd (RIL), Tata Steel, Bajaj Finance, State Bank of India (SBI), Maruti Suzuki, entre autres, ont le plus contribué à la perte des indices. Sur les marchés plus larges, le S&P BSE MidCap a clôturé en baisse de 54,05 points ou 0,22 % à 24 630,81, tandis que l’indice Smallcap s’est établi à 55 points ou 0,2 % en hausse à 29 121,04. L’Inde VIX a augmenté de près de 2 pour cent à 16,57 niveaux.

Rahul Gupta, vice-président des ventes de produits dérivés, actions institutionnelles, Emkay Global Financial Services

Cela a été un mois assez volatil pour Nifty, où Nifty est tombé à un minimum de 16 400 en même temps a également connu un maximum de 17 600. Actuellement, il semble que Nifty va terminer en hausse de 1 à 1,5% pour le mois de décembre. Les FII ont vendu des actions pour près de 2,7 milliards de dollars au mois de décembre. Il s’agit du 3e mois consécutif au cours duquel les FII seraient les vendeurs nets. Dans l’ensemble, les FII continuent d’être les vendeurs nets pour toute l’année 2021. À l’avenir, le niveau technique clé à surveiller pour Nifty serait de 17 600 ; une cassure de 17600 assurera un nouveau rallye et une cassure de 16800 assurera une nouvelle vente sur le marché. Donc, pour l’instant, Nifty semble se situer dans une fourchette de 16800-17600. À l’avenir, deux choses importantes à surveiller sur le marché, l’une est la propagation de la nouvelle variante Omicron et en même temps l’évolution de la politique de la Fed. La Fed a déjà indiqué trois hausses de taux en 2022. Du point de vue de l’expiration, les rôles équitables devraient se situer autour de 34-35 pb ce mois-ci.

Mohit Nigam, chef – PMS, Hem Securities

Sur le plan technique, la structure globale semble positive pour Nifty 50 car il parvient à se maintenir au-dessus du niveau de 17 200 sur une base de clôture, ce qui est un signe positif pour l’indice techniquement et nous pensons pouvoir assister à un rallye de 200 à 300 points à partir d’ici à court terme. . 17000 et 17400 sont un support et une résistance immédiats dans Nifty. Pour Bank Nifty, 34500 et 35500 sont un support et une résistance immédiats.

Sachin Gupta, AVP — Recherche, Courtage de choix

Sur le plan technique, l’indice s’est négocié dans une formation de canal en baisse, le franchissement au-dessus de la bande supérieure de formation peut indiquer un rallye à la hausse dans le compteur. De plus, l’indice s’est négocié au-dessus de 21 et 50-HMA, ce qui suggère une force dans le compteur. Un indicateur de dynamique Stochastique & MACD se négocie avec un croisement positif sur la période quotidienne. À l’heure actuelle, l’indice a un support à 17 000 niveaux tandis que la résistance se situe à 17 300 niveaux, le franchissement au-dessus du même niveau peut afficher 17 400 à 17 500 niveaux. D’un autre côté, Bank nifty a un support à 34500 niveaux et une résistance à 35500 niveaux.

Manish Hathiramani, trader indiciel propriétaire et analyste technique, Deen Dayal Investments

Les marchés n’ont pas réussi à clôturer au-dessus de la zone 17250-17300. Le Nifty est dans une situation décisive. Soit nous dépassons 17300 sur une base de clôture et montons vers 17600-17800, soit nous effectuons un demi-tour et nous dirigeons vers le sud vers 16800, ce qui constitue un solide support pour l’indice. La faiblesse émanera si nous cassons 16800 sur une base de clôture.

