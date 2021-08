Expiration du F&O : support Nifty à 16 500, Bank Nifty peut atteindre 36 300 ; ICICI Bank, Cipla, d’autres bien placés dans les charts

La Bank Nifty a connu un retournement haussier après être passée à la limite inférieure de la zone de négociation entre 35600 et 36300. Image: .

Par Shrikant Chouhan

Cette semaine, après l’ouverture en sourdine, le marché oscille entre 16 500 et 16 580. Cependant, la texture à moyen terme du marché est haussière. Mardi, le marché est resté faible dans la première moitié de la séance de bourse. Mais en fin d’après-midi, une fois de plus, les haussiers ont pris la charge et, en raison d’un fort intérêt acheteur, les marchés ont franchi la résistance intrajournalière de 16590 et ont réussi à clôturer au-dessus du même niveau, ce qui est globalement positif. Maintenant, nous pouvons voir des achats de valeur dans les sociétés financières, de ciment et de biens d’équipement.

Mercredi, sur fond d’expiration hebdomadaire des options sur indices, le Nifty trouverait une résistance entre les niveaux 16650 et 16700. D’un autre côté, 16500 et 16450 serviraient de niveau de support majeur à court terme. Le Bank Nifty a connu un retournement haussier après être passé à la limite inférieure de la zone de négociation entre 35600 et 36300. Sur cette base, le Bank Nifty devrait se déplacer vers les niveaux 36300.

Stocks techniques à surveiller

Larsen & Toubro (L&T)

ACHETER, CMP : Rs 1 638,75, CIBLE : Rs 1 720, SL : Rs 1 600

Sur une période plus large, l’action a formé un modèle de graphique des séries Higher Top et Higher Bottom, ce qui a entraîné une forte tendance à la hausse. un rallye de repli est attendu pour un mouvement haussier supplémentaire au cours des prochaines sessions.

Banque ICICI

ACHETER, CMP : Rs 701.2, CIBLE : Rs 735, SL : Rs 685

Après avoir atteint le plus haut de 717, le compteur a connu une pause dans l’élan et il est entré dans une phase de consolidation pour les dernières sessions, mais actuellement, sur les graphiques intrajournaliers, il se négocie dans un modèle de graphique en triangle symétrique qui indique que le compteur a suffisamment de hausse. potentiel des niveaux actuels.

Cipla

ACHETER, CMP : Rs 904.65, CIBLE : Rs 950, SL : Rs 885

Sur le graphique journalier, l’action s’est fortement inversée par rapport à sa zone de support à double fond avec une forte formation de chandelier haussier, l’activité de volume en hausse près de la zone de support indique une forte inversion de tendance par rapport aux niveaux actuels pour un mouvement haussier à court terme.

Ciments d’Ambuja

ACHETER, CMP : Rs 401,5, CIBLE : Rs 420, SL : Rs 393

Après la correction de son plus haut historique de 427, le compteur se négocie dans une fourchette étroite avec une activité de volume décente près de sa zone de support multiple, ce qui suggère que l’action suscite un intérêt haussier aux niveaux inférieurs. pour un fort renversement dans l’horizon à venir.

(Shrikant Chouhan est vice-président exécutif de la recherche technique sur les actions chez Kotak Securities. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.)

