Expiration du F&O : Nifty dépasse les 16 700, se dirige maintenant vers l’objectif de 16 900, Bank Nifty pourrait régler près de 36 000 le jour de l’expiration

Les gains des poids lourds de l'indice tels que Bajaj Finance, Eicher Motors et HDFC Bank, entre autres, ont poussé l'indice Nifty 50 au-dessus du niveau de 16 700 pour la première fois de son histoire.

NSE Nifty 50 devrait rester dans la fourchette 16650-16750 le jour d’expiration hebdomadaire des contrats à terme et des options, tandis que 36000 constituera un niveau important pour Bank Nifty. Les analystes s’attendent à ce que l’indice Bank Nifty se stabilise autour de ce niveau mercredi. Les gains des poids lourds de l’indice tels que Bajaj Finance, Eicher Motors et HDFC Bank, entre autres, ont poussé l’indice Nifty 50 au-dessus du niveau de 16 700 pour la toute première fois. Bank Nifty a bondi à 36248,90 niveaux. « En ce qui concerne les données sur les options pour Nifty, les auteurs de put 16600-16650 semblent convaincus et nous ne nous attendons donc pas à ce que l’expiration se situe en dessous de cette fourchette. D’un autre côté, pour l’instant, il n’y a aucune indication de dépasser 16700-16750 non plus », a déclaré à Financial Express Online, Sameet Chavan, analyste en chef – Technique et dérivés, Angel Broking.

Sur les options Nifty, le Call OI maximum est de 16700 prix d’exercice avec 1 60 055 contrats, suivi du prix d’exercice de 16750. Alors que le Put OI maximum est à 16500, suivi de 16600. L’écriture d’appel a été vue à 16750 et 16700 strikes, tandis que l’écriture de Put a été vue à 16650, puis 16600 strikes. Le dénouement de l’appel était à 16 600 d’exercice et le dénouement de vente a été observé à 16 000. Pour les options Bank Nifty, l’intérêt ouvert le plus élevé côté appel à l’expiration hebdomadaire est de 36 000, suivi de 36 100 d’exercice ; tandis que l’OI le plus élevé côté put est à 35800-36000 strike.

Sameet Chavan, analyste en chef – Technique et dérivés, Angel Broking

Malgré des indices mondiaux mitigés, notre marché a commencé la session d’expiration hebdomadaire sur une note positive. Le principal catalyseur de cette augmentation a été le géant bancaire HDFC Bank. L’action a connu un flux d’actualités positif qui a renforcé les sentiments généraux dans l’espace bancaire. Par conséquent, tous les regards sont tournés vers Bank Nifty, qu’elle réussisse ou non à dépasser le mur solide de 36200-36300. Cela donnera une impulsion globale au marché. En ce qui concerne les données sur les options pour Nifty, les auteurs de put 16600-16650 semblent convaincus et nous ne nous attendons donc pas à ce que l’expiration se situe en dessous de cette fourchette. D’un autre côté, pour l’instant, il n’y a aucune indication de dépasser 16700-16750 non plus. Par conséquent, si un dénouement doit se produire chez les émetteurs d’appels, la banque doit se redresser.

Milan Vaishnav, CMT, MSTA, analyste technique conseil et fondateur, Gemstone Equity Research & Advisory Services

Tout comme il l’a fait au cours des jours précédents, Nifty a de nouveau déplacé sa base plus haut. Il y a un ajout élevé de PUT OI sur les niveaux 16600 et 16650. Cela indique que le Nifty a un support dans cette zone. Du côté supérieur cependant, 16750 a connu un Call OI élevé. Cela indique la création d’un point de résistance. Aujourd’hui, c’est l’expiration des options hebdomadaires et Nifty devrait rester dans la zone 16650-16750.

Bank Nifty, de l’autre côté, voit son potentiel de hausse s’ouvrir. Il a vu un ajout élevé de PUT OI à 36 000; ce faisant, il a tiré son support vers le haut à 36000. IT fait face à une résistance à 36500 en passant par le Call OI qui se déroule dans les grèves de 36400-36500.

Santosh Meena, responsable de la recherche sur les actions, Swastika Investmart

Nifty parvient à franchir l’obstacle de 16650 et se prépare pour le prochain objectif de 16900. Il y a un bras de fer entre les taureaux et les ours près du niveau de 16700 avant l’expiration hebdomadaire, car les auteurs d’appels et de mises sont actifs autour de ce niveau, mais les taureaux ont un avantage de dynamique et si Nifty parvient à négocier au-dessus du niveau de 16700, nous pouvons nous attendre à une autre hausse de 50 à 100 points, sinon nous pouvons nous attendre à ce que l’expiration s’installe entre la zone 16650-16700.

Bank Nifty ne parvient pas à maintenir son élan près de la zone de résistance 36200-36300 tandis que 36000 est un moment critique car l’OI le plus élevé du côté des options d’achat et de vente est placé à 36000. Il peut rester dans la fourchette 35800-36200 et peut essayer de s’établir autour de la barre des 36000 le jour de l’expiration.

(Les recommandations contenues dans cet article proviennent des analystes de recherche et des sociétés de courtage respectifs. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils en investissement. Les investissements sur les marchés des capitaux sont soumis à des règles et réglementations. Veuillez consulter votre conseiller en investissement avant d’investir.)

