Expiration F&O : Comment trader Nifty, Bank Nifty aujourd’hui à l’expiration mensuelle ; 15 700 niveau crucial pour Nifty

NSE Nifty 50 peut se négocier dans la fourchette 15 500-15 800 aujourd’hui à l’expiration mensuelle des contrats à terme et des options, tandis que 34 500 constitueront un niveau important pour Bank Nifty. Hier, Nifty a réussi à se remettre de son support de 15 500 et a terminé la journée légèrement au-dessus de 15 700. Les analystes s’attendent à une certaine volatilité le jour de l’expiration et conseillent aux investisseurs de négocier avec prudence jeudi. La fourchette de négociation globale de Bank Nifty devrait se situer entre 34 000 et 35 000, ont déclaré les analystes. L’Inde VIX, la jauge de volatilité, a grimpé de 3,47 % à 13,69 mercredi. “Toute baisse dans l’heure initiale vers 15650-15600 devrait être utilisée pour acheter des options d’achat ATM. Mais il est conseillé d’alléger également vers 15800-15850 », a déclaré à Financial Express Online, Sameet Chavan, analyste en chef – Technique et dérivés, Angel Broking.

Sur les options Nifty, le Call OI maximum est de 15 800 prix d’exercice avec 1 33 169 contrats, suivi de 16 000 prix d’exercice. Alors que le Put OI maximum est de 15 500, suivi de 15 600. L’écriture d’appels a été vue à 15 700 et 15 750 strikes, tandis que l’écriture de puts a été vue à 15 500, puis à 15 600 strikes de niveau. Le dénouement des appels était à 15 950 et 15 900 strikes et le dénouement des puts a été observé à 15 000. Pour les options Bank Nifty, l’intérêt ouvert le plus élevé du côté de l’appel à l’expiration hebdomadaire est de 35 000, suivi de 36 000 grève ; tandis que l’OI le plus élevé du côté du put est à 34.000-34.500 strike.

Rajesh Palviya, vice-président – ​​Recherche (responsable technique et dérivés), Axis Securities

Selon les données provisoires, Nifty a connu un long déroulement avec une baisse de prix de -0,17% et une diminution de l’OI de 4,17 lakh par rapport à mardi, tandis que Bank Nifty a également connu un long déroulement avec une baisse de prix de -0,71 % et une perte d’OI de 3,83 lakh partage. L’indicateur de sentiment PC Ratio (Nifty) se négocie actuellement à 0,93 indiquant un biais neutre à positif. L’OI le plus élevé du côté CALL dans l’expiration mensuelle prévue le 29 juillet est à 15 800 (66,59 lakh) et 16 000 (64,64 lakh) grèves, respectivement, où l’écriture de 15,65 lakh actions et 11,60 lakh actions a été observée à 15 700 et 15 750 grève indiquant une forte zone de résistance à 15 800. Du côté de PUT, l’OI le plus élevé est de 15 500 (51,47 lakh) et de 15 600 (38,92 lakh) ; où l’écriture de 8,60 lakh et de 9,86 lakh part a été vue à 15 600 et 15 500 grèves, respectivement, indiquant une forte zone de soutien. Ainsi, la fourchette la plus probable pour l’expiration hebdomadaire se situera probablement entre 15 800 et 15 500.

Dans Bank Nifty, l’OI le plus élevé du côté CALL à l’expiration mensuelle est de 35 000 (22,19 lakh) et de 36 000 (17,61 lakh) ; tandis que du côté PUT, l’OI le plus élevé est à 34 000 (16,29 lakh) et 33 000 (11,23 lakh), avec 34 500 agissant comme niveau pivot pour cette expiration mensuelle. Il y a eu un ajout de 17,42 parts lakh du côté CALL et de 14,52 lakh du côté PUT, ce qui suggère que tout mouvement de maintien de chaque côté de ce niveau décidera de la tendance de Bank Nifty. Alors que sur le front de l’écriture, 34 100 puts ont vu l’écriture de 2,77 actions lakh suivies de 34 000 puts écrites de 2,47 actions lakh indiquant une forte zone de soutien ; la fourchette globale pour Bank Nifty se situera probablement entre 35 000-35 300 et 34 000-33 900.

Sameet Chavan, analyste en chef – Technique et dérivés, Angel Broking

Nos marchés ont commencé la semaine sur une note plate et se sont consolidés dans une fourchette lundi. Cependant, la faiblesse des marchés mondiaux a eu un impact sur nos marchés et, par conséquent, nous avons constaté une pression vendeuse le jour suivant. Nifty n’a pas vu de changement majeur dans l’intérêt ouvert, mais Bank Nifty a ajouté de nouveaux shorts mardi, ce qui était une indication d’une certaine nervosité sur le marché. Les FII ont également vendu des actions de manière agressive cette semaine et ont également formé des positions courtes sur les contrats à terme sur indices. Cela a entraîné une vente massive au premier semestre mercredi, mais heureusement avant l’expiration hebdomadaire, l’indice a réussi à se remettre de son support de 15500 et a terminé la journée légèrement au-dessus de 15700. Une certaine nervosité au premier semestre a conduit à une pic en Inde VIX qui s’est refroidi pour s’installer autour de la marque 14.

En regardant le mouvement avant l’expiration, il pourrait également y avoir une certaine volatilité le jour de l’expiration mensuelle et, par conséquent, les traders doivent négocier avec prudence pendant la session. Dans le segment des options, l’intérêt ouvert le plus élevé est placé à 15 800 options d’achat et 15 500 options de vente, ce qui indique une large fourchette de négociation pour l’expiration. Toute baisse de l’heure initiale vers 15650-15600 devrait être utilisée pour acheter des options d’achat ATM. Mais il est conseillé d’alléger également vers 15800-15850.

Milan Vaishnav, CMT, MSTA, analyste technique conseil et fondateur, Gemstone Equity Research & Advisory Services

Malgré une journée volatile et une faiblesse précoce, le Nifty a réussi à se remettre substantiellement du point bas de la journée et à terminer avec une perte modeste. Surtout, dans le processus, il a réussi à défendre le 50-DMA comme un support crucial sur une base de clôture. Un Call OI presque similaire est observé sur les niveaux 15800 et 15900 ; ces deux niveaux peuvent agir comme une forte résistance. Le comportement de Nifty par rapport au niveau de prix de 15700 sera crucial à surveiller le jour d’expiration des options (jeudi). Le PUT OI le plus élevé s’élève à 15700 niveaux

Bank Nifty peut présenter un potentiel de hausse limité ; il a le Call OI le plus élevé à 35 000 niveaux. 34500 est susceptible de tenir comme support si les marchés s’ouvrent positivement et que ce niveau est défendu, sinon, 34100 est un autre support majeur qui détient le PUT OI maximum.

