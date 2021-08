Expiration F&O : Nifty peut atteindre 16 400, Bank Nifty 36 500 à l’expiration hebdomadaire ; commerce avec prudence à des niveaux plus élevés

Pour la session à venir, tous les regards seraient tournés vers l’espace bancaire, et tout suivi ainsi que les achats durables au-delà de 36200 devraient ouvrir les portes pour 36500 et au-delà. Image : .

NSE Nifty 50 peut se négocier dans la fourchette 16 100-16 400 aujourd’hui à l’expiration hebdomadaire des contrats à terme et des options, tandis que 36 000 constituera un niveau important pour Banque astucieuse. Mercredi, Nifty a enregistré un nouveau sommet historique de 16 290,20 et a terminé la journée à un sommet de clôture record de 16 258,80. Les analystes s’attendent à une certaine volatilité le jour de l’expiration et conseillent aux investisseurs de négocier avec prudence jeudi. La fourchette de négociation globale de Bank Nifty devrait se situer entre 35 000 et 36 500, ont déclaré les analystes. L’Inde VIX, la jauge de volatilité, s’est refroidie de 3,89 % à 13,21 mercredi.

Sur les options Nifty, le Call OI maximum est de 16 300 prix d’exercice avec 95 071 contrats, suivi de 16 400 prix d’exercice. Alors que le Put OI maximum est de 16 000, suivi de 15 900. L’écriture d’appel a été vue à 16 350 et 16 400 strikes, tandis que l’écriture de put a été vue à 16 200, puis 16 250 strikes de niveau. Le dénouement des appels était à 16 100 et 16 000 strikes et le dénouement des puts a été observé à 15 300. Pour les options Bank Nifty, l’intérêt ouvert le plus élevé du côté de l’appel à l’expiration hebdomadaire est de 37 000, suivi de 36 000 grève ; tandis que l’OI le plus élevé du côté du put est à 35 000-34 500 grève.

Rajesh Palviya, vice-président – ​​Recherche (responsable technique et dérivés), Axis Securities

chouette selon les données provisoires, a vu Long Build Up avec un gain de prix de 0,74% et une augmentation des actions OI de 6,05 lakh par rapport à mardi, tandis que Bank Nifty a également vu Long Build Up avec un gain de prix de 2,25% et un ajout OI de 0,85 lakh actions. L’indicateur de sentiment PC Ratio (Nifty) se négocie actuellement à 1,55, indiquant un biais positif avec prudence à des niveaux plus élevés. L’OI le plus élevé du côté CALL à l’expiration hebdomadaire prévue le 5 août 2021, est à 16 300 (47,53L) et 16 400 (47,49L) grèves respectivement où l’écriture de 16,50 actions lakh et 16,05 actions lakh a été observée à 16 350 et 16 400 grèves indiquant une forte zone de résistance à 16 400. Du côté du Put, l’OI le plus élevé est de 15 900 (47,01L) et 16 000 (49,91L) strikes ; dans lequel l’écriture de 39,39 lakh et de 19,12 actions lakh a été vue à 16 200 et 16 250 frappes, respectivement, indiquant une zone de soutien fort. Ainsi, la plage la plus probable pour l’expiration hebdomadaire se situera probablement entre 16 100 et 16 400.

Dans Banque astucieuse l’OI le plus élevé du côté CALL dans l’expiration hebdomadaire est de 36 000 (14,75 L) et 37 000 (16,76 L) ; tandis que du côté PUT, l’OI le plus élevé est à 35 500 (12,57 L) et 35 000 (18,21) grève, avec 36 000 agissant comme niveau pivot pour cette expiration hebdomadaire car il y a eu un ajout de 1,75 lakh d’actions du côté CALL et de 8,89 lakh du côté Le côté PUT suggérant que tout mouvement soutenu de chaque côté de ce niveau décidera de la tendance de Bank Nifty. Tandis que sur le front de l’écriture, 35 500 puts ont vu l’écriture de 10,98 actions lakh suivies de 35 800 puts écrivant 8,38 actions lakh indiquant une forte zone de soutien ; la fourchette globale pour Bank Nifty devrait se situer entre 36 200 et 36 500 à 35 000 et 35 200.

Ajit Mishra, vice-président – ​​Recherche, Religare Broking

chouette a enfin repris du poil de la bête après avoir passé deux mois dans une fourchette de consolidation. Il a également testé un nouveau jalon de plus de 16 000 zones et s’échange jusqu’à présent de 3% cette semaine. Conformément à l’objectif de rupture de gamme, Nifty pourrait faire face à une résistance d’environ 16 350 et s’est presque rapproché de cette zone. En outre, les données sur les dérivés indiquent la possibilité de négocier Nifty dans la zone 16 200-16 300 le jour d’expiration hebdomadaire. En bref, nous pourrions voir l’indice faire une pause demain et se rapprocher de la zone des 16 200.

Banque astucieuse a également connu un net rebond cette semaine et a également tenté de dépasser la barrière de résistance de 36 200. Il est en hausse de près de 4 % avec une participation notable des banques et autres majors financières. Conformément à l’indice de référence, il peut également voir une pause le jour d’expiration hebdomadaire ; cependant, le biais resterait positif. Du côté supérieur, 36 200 pourraient continuer à agir comme un obstacle immédiat tandis que 35 500 agiraient comme un coussin en cas de baisse. Les données dérivées sont également synchronisées avec la vue.

Sameet Chavan, analyste en chef – Technique et dérivés, Angel Broking

chouette 50, après les deux derniers mois d’ennui, a démarré le mois d’août avec un écart à la hausse, suivi d’une augmentation et d’autres achats, dépassant le cap tant attendu de 16000. Un jour avant la première expiration hebdomadaire d’août série, les puissants taureaux ont resserré leur emprise et ont prolongé le rallye vers 16300. Collectivement, nous avons eu une course fabuleuse cette semaine pour ajouter plus de trois pour cent à la cagnotte des taureaux. Cette réalisation n’aurait pas été possible sans la participation de l’espace bancaire. Cela a été un trouble-fête ces derniers temps, mais nous l’avons finalement vu prendre les commandes en devenant le principal contributeur des deux dernières sessions. Le indice bancaire a affiché de beaux gains de plus de 4% en seulement trois sessions et, dans le processus, a réussi à dépasser le solide mur de 36 000 par une petite marge.

Jetons un coup d’œil à l’action dans l’espace F&O. Nous avons observé une longue formation significative dans Nifty; alors que l’indice bancaire s’est redressé en raison d’un mélange de couvertures longues et courtes. Dans le mouvement haussier, les auteurs d’options de vente ont ajouté des positions massives, ce qui a entraîné une concentration d’intérêts ouverte la plus élevée passant de 15 500 à 16 000 maintenant. De l’autre côté, les traders envisagent désormais 16 300 et 16 400 appels en grève. Pour la session à venir, tous les regards seraient tournés vers l’espace bancaire, et tout suivi, ainsi que les achats durables au-delà de 36200, devraient ouvrir les portes pour 36500 et au-delà. Compte tenu de la forte montée en puissance des deux dernières sessions, le fruit à portée de main est déjà parti maintenant. Par conséquent, il serait conseillé d’éviter tout pari agressif pour les sessions d’expiration, en particulier dans Nifty. Au contraire, on peut chercher à alléger les achats si nous atteignons le moment psychologique crucial de 16400-16500.

Milan Vaishnav, CMT, MSTA, analyste technique conseil et fondateur, Gemstone Equity Research & Advisory Services

Après une évasion mardi, chouette a prolongé son mouvement vers le haut mercredi. Tandis qu’il étendait ses gains, 16200 vit une grosse écriture de Put ; cela signifie que les acteurs du marché s’attendent à ce que Nifty se négocie dans une fourchette et ne corrige pas beaucoup. D’un autre côté, un Call OI élevé et presque similaire existe à 16300 et 16400. Cela indique que le Nifty peut globalement rester dans une fourchette et prendre une pause à l’expiration hebdomadaire des options.

Banque astucieuse présente une image mitigée. Alors qu’elle atteignait son point culminant, l’écriture d’appels a été observée entre 36 200 et 36 400 niveaux. L’écriture de High Put a également été observée sur des grèves entre 35500 et 36000. Compte tenu de cette lecture F&O, il est probable que Bank Nifty puisse probablement prolonger son mouvement haussier, mais rester globalement dans une fourchette avec des hausses limitées le jour d’expiration des options hebdomadaires.

(Les recommandations contenues dans cet article proviennent des analystes de recherche et des sociétés de courtage respectifs. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils en investissement. Les investissements sur les marchés des capitaux sont soumis à des règles et réglementations. Veuillez consulter votre conseiller en investissement avant d’investir.)

