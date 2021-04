Expiration F&O: Sensex chute de 610 pts par rapport au plus haut de la journée, Nifty se termine à plat; voici ce que disent les tableaux techniques

Les marchés semblent haussiers et le Nifty a des ailes pour remonter à des niveaux plus proches de 15100-15200. Image: .

Le swing s’est poursuivi tout au long de la séance de négociation avec BSE Sensex et Nifty 50 se déplaçant entre les gains et les pertes dans le commerce de jeudi. BSE Sensex a terminé à seulement 32 points en hausse à 49 766, tandis que l’indice Nifty 50 s’est stabilisé à 30,35 points au niveau de 14 895. Les poids lourds de l’indice tels que Reliance Industries Ltd (RIL), Bajaj Finance, Bajaj Finserv et Axis Bank ont ​​aidé l’indice à se terminer en vert. Dans l’ensemble du marché, l’indice S&P BSE MidCap a terminé 36 points ou 0,18 pour cent de moins à 20 445. Alors que l’indice S&P BSE Smallcap a gagné 28 points ou 0,13% pour s’établir à 21 686. Inde VIX, indice de volatilité, a bondi de 3,21 pour cent pour terminer au niveau de 23,31.

Manish Hathiramani, négociateur d’indices propriétaire et analyste technique, Deen Dayal Investments

L’Index a pris un peu de répit après avoir franchi 15 000 plus tôt dans la journée. C’est aussi une période de réservation de bénéfices puisqu’aujourd’hui était l’expiration de fin de mois. Les marchés semblent haussiers et le Nifty a des ailes pour remonter à des niveaux plus proches de 15100-15200. Des trempettes peuvent être utilisées pour acheter ce marché.

Rohit Singre, analyste technique principal chez LKP Securities

L’indice a de nouveau ouvert une journée avec un bon écart, mais la réservation de bénéfices de l’indice haut de gamme a conduit à la clôture avec des gains minimes à 14880 et a formé une bougie baissière sur le graphique journalier après cinq bougies vertes consécutives. L’indice est retraité de sa forte zone d’obstacles de 15k auparavant.Nous avons également assisté à des réservations de bénéfices à partir des mêmes niveaux si nous ne parvenions pas à maintenir au-dessus de 15k, nous pourrions voir une sorte de réservation de bénéfices dans les prochaines sessions vers la zone de support immédiat de la zone 14800-14750.

Ashis Biswas, responsable de la recherche technique chez CapitalVia Global Research

Le marché a connu une tendance forte et une tentative de surmonter le niveau de résistance autour du niveau de l’indice Nifty 50 de 15000. Bien que le maintien au-dessus de 14800 soit le facteur clé dans une perspective à court terme, nos recherches suggèrent que le marché se maintient au-dessus de ce niveau pour gagner du terrain. et ouvrir la porte à un mouvement jusqu’en 15200. Les indicateurs de dynamique comme le RSI, le MACD resteront positifs et l’ampleur du marché à s’améliorer, renforçant encore la vision d’une perspective haussière à court terme.

Deepak Jasani, responsable de la recherche sur le commerce de détail, HDFC Securities

Les indices boursiers indiens de référence ont terminé avec des gains marginaux le 29 avril après avoir abandonné la plupart des gains d’ouverture. Le Nifty a ouvert plus haut mais a chuté en début de journée pour atteindre un plus bas intrajournalier à 1050 heures. Une faible reprise a suivi au milieu de la volatilité le jour d’expiration des F&O d’avril. En clôture, le Nifty était en hausse de 30,40 points ou 0,20% à 14 894,90. Les volumes sur le NSE étaient en ligne avec les moyennes récentes. Parmi les secteurs, les métaux ont été le principal gagnant, tandis que les indices PSU Bank et Auto ont le plus chuté. Les sidérurgistes indiens ont augmenté après que la Chine ait modifié ses prélèvements à l’importation et à l’exportation sur l’acier, signalant que le plus grand consommateur mondial de cet alliage est prêt à importer davantage pour répondre à ses besoins croissants. Nifty n’a pas réussi à se maintenir au-dessus du niveau de 15000. Un ratio avance-déclin négatif suggère une certaine prudence chez les acteurs du marché. 15050 pourrait être une résistance à la hausse pour le Nifty tandis que 14695 pourrait servir de support. Au vu de la lente chute vue jusqu’ici, il semble que Nifty n’ait pas encore atteint le sommet de cette ascension.

Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial Services

Le marché intérieur était déchiré entre négatifs et positifs sur un commerce volatil en raison de l’expiration mensuelle des F&O. Lors de sa réunion, la Fed a scellé la confiance économique en gardant sa politique monétaire lâche et en réaffirmant un soutien agressif à travers l’achat d’obligations. Les stocks de métaux continuent de surpasser les autres secteurs grâce à de solides perspectives.

S Ranganathan, responsable de la recherche chez LKP Securities

Une humeur optimiste pour les actions du métal – l’acier et l’aluminium ont encore une fois aidé les indices à clôturer à plat sur une journée de volatilité accrue. Les actions du ciment et les banques privées ont apporté leur soutien aux Bulls alors même que nous avons constaté des réservations de bénéfices sur les bénéfices aujourd’hui.

