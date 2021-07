Expiration hebdomadaire des F&O : Nifty devrait atteindre 16 000, Bank Nifty 36 200 ; Fourchette attendue, guide de trading, perspectives

Les analystes s’attendent à une cassure de la consolidation dans Nifty et voient une fourchette de négociation possible de 15 800 à 16 000

Le jour d’expiration hebdomadaire de F&O, Nifty 50 devrait atteindre la barre des 16 000 tandis que Bank Nifty pourrait dépasser le niveau 36 200. Les analystes s’attendent à une cassure de la consolidation de Nifty et voient une fourchette de négociation possible de 15 800 à 16 000 dans l’indice. Avant l’expiration hebdomadaire des options, Nifty 50 a atteint un sommet de clôture record de 15 879,65, tandis que Bank Nifty a terminé en hausse de plus d’un demi pour cent à 35 771,30. L’Inde VIX, l’indice de volatilité, s’est refroidi d’un demi pour cent pour s’établir à 12,21 mercredi.

Consulter les prix EN DIRECT : Nifty 50

Sur les options Nifty, le Call OI maximum est de 16 000 prix d’exercice avec 90 361 contrats, suivi de 15 900 prix d’exercice. Alors que le Put OI maximum est de 15 800, suivi de 15 700. L’écriture d’appel a été vue à 16 100 et 15 950 strikes, tandis que l’écriture de put a été vue à 15 800, puis 15 750 strikes de niveau. Le dénouement des appels était à 16 200 et 16 050 strikes et le dénouement des options a été observé à 15 200. Pour les options Bank Nifty, l’intérêt ouvert le plus élevé du côté de l’appel à l’expiration hebdomadaire est de 36 000, suivi d’un strike de 36 500 ; tandis que l’OI le plus élevé du côté du put est à 35 000-35 500 grève.

Vinay Rajani, analyste technique et dérivé principal, HDFC Securities

Le 7 juillet 2021, Nifty a clôturé au plus haut niveau historique de 15879, avec un gain de plus de 60 points. Nifty a été témoin de l’écriture à 15700 grèves ces derniers jours et l’EMA de 20 jours est également placée à 15700 niveaux impairs. L’importance de 15700 en tant que support de Nifty est donc élevée. Bank Nifty a clôturé au plus haut depuis le 9 mars 2021. Dans la série de juillet, nous avons vu Bank Nifty surperformer Nifty et nous nous attendons à ce que cela se poursuive également. Le ratio Put Call est placé à 1,25 niveaux impairs, qui peuvent être considérés comme inférieurs. En ce qui concerne l’expiration hebdomadaire, nous nous attendons à ce que le Nifty sorte de la consolidation, qui a eu lieu pendant les cinq semaines précédentes. Nifty devrait clôturer au-dessus de 16 000, tandis que Bank Nifty pourrait s’établir au-dessus de 36 200 lors de l’expiration hebdomadaire du 8 juillet. Les traders devraient adopter une stratégie longue pour l’expiration de demain.

Rajesh Palviya, vice-président, recherche (responsable technique et dérivés), Axis Securities

Nifty selon les données provisoires a connu une longue accumulation avec un gain de prix de 0,40% et une augmentation de l’OI de 1,22 lakh par rapport à mardi, tandis que Bank Nifty a également vu une couverture courte avec un gain de prix de 0,61% et une perte d’OI de 0,26 lakh actions. L’indicateur de sentiment PC Ratio (Nifty) se négocie actuellement à 1,25 au-dessus de la ligne médiane indiquant un biais positif. Le plus haut OI le plus élevé du côté CALL dans l’expiration hebdomadaire prévue le 8 juillet 2021, est à 16 000 (67,78 lakh) et 16 100 (43,80 lakh) grèves respectivement où l’écriture de 9,45 lakh actions a été observée à 16100 grève et le dénouement de 8,96 lakh actions a été vu à 16200 grève indiquant une zone de forte résistance à 16100, tandis que du côté PUT, l’OI le plus élevé est à 15 700 (55,43 lakh) et 15 800 (64,33 lakh) grèves; dans lequel une écriture de 29,45 lakh et de 14,12 lakh a été vue, indiquant une forte zone de soutien. Ainsi, la fourchette la plus probable pour l’expiration hebdomadaire se situera probablement entre 16 100 et 15 700.

Dans Bank Nifty, l’OI le plus élevé du côté CALL à l’expiration hebdomadaire est de 36 000 (18,96 lakh), 36 500 (12,89 lakh) et 37 000 (12,06 lakh) ; tandis que du côté Put, l’OI le plus élevé est à 35 000 (18,79 lakh) et 35 500 (15,19 lakh) grève, avec 35900 agissant comme un niveau pivot pour cette expiration hebdomadaire car il y a eu un ajout de 2,59 lakh actions du côté CALL et 1,49 lakh addition du côté PUT suggérant que tout mouvement soutenu de chaque côté de ce niveau décidera de la tendance de Bank Nifty. Alors que sur le front de l’écriture, 35700 put a vu l’écriture de 8,48 actions Lac suivie de 35600 put l’écriture de 4,46 actions lakh indiquant une forte zone de support; la plage globale pour Bank Nifty est susceptible d’être comprise entre 35300-35000 et 36000-36300.

Sameet Chavan, analyste technique en chef, Angel Broking

Nifty a commencé la semaine sur une note positive, mais encore une fois, il a fait face à une résistance proche de la barre des 15900 mardi. Bien que nous ayons vu une lutte acharnée entre les taureaux et les ours, les taureaux semblent clairement avoir le dessus alors que les baisses sont acceptées. En ce qui concerne l’activité dérivés, nous n’avons pas vu d’ajout significatif sur Nifty cette semaine, mais le Bank Nifty a connu une couverture courte ce qui a conduit à sa relative surperformance. Les FII ont formé des positions mitigées sur les contrats à terme sur indices, mais la majorité de leurs positions nettes restent du côté long. Nous avons assisté à une bonne action spécifique aux actions au cours de la semaine et de nombreux poids lourds ont également vu un intérêt acheteur avant l’expiration hebdomadaire. Par conséquent, il semble que le marché soit maintenant prêt pour la prochaine étape haussière après cette récente consolidation. Dans le segment des options, l’intérêt ouvert le plus élevé est observé à 15800 put et 16000 call qui sont les niveaux à surveiller pour le jour d’expiration. Compte tenu de toutes ces preuves, nous nous attendons à une dynamique positive le jour de l’expiration et, par conséquent, les traders intrajournaliers devraient chercher à acheter une option d’achat au cours si Nifty se négocie autour de 15850-15870. En regardant l’élan de clôture aujourd’hui, nous nous attendons à ce que Nifty enregistre un nouveau sommet à l’expiration de la semaine et vous ne savez jamais si les poids lourds bancaires se comportent bien, nous pourrions même voir Nifty atteindre le chiffre magique de 16 000 demain lui-même.

Milan Vaishnav, CMT, MSTA, analyste technique conseil et fondateur, Gemstone Equity Research & Advisory Services

La session de mercredi a vu l’écriture de PUT se produire aux niveaux 15750 et 15800. Le PUT 15800 a non seulement vu l’ajout d’OI, mais ce niveau détient le maximum d’intérêt ouvert PUT. La grève de 16000 continue de détenir le maximum d’appels OI, suivi de 15900 qui détient la deuxième plus grande accumulation d’appels OI. Ainsi, selon les données actuelles, le NIFTY a montré une fourchette de négociation possible de 15800-16000 demain. Ainsi, on peut raisonnablement présumer que le comportement du NIFTY par rapport aux niveaux de prix de 15900 serait crucial et pourrait servir de point d’inflexion à moins qu’un changement tactique dans l’OI ne se produise.

(Les recommandations contenues dans cet article proviennent des analystes de recherche et des sociétés de courtage respectifs. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils en investissement. Les investissements sur les marchés financiers sont soumis à des règles et réglementations. Veuillez consulter votre conseiller en investissement avant d’investir.)

