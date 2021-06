Expiration hebdomadaire des F&O : Nifty 50, Bank Nifty peut se terminer en vert ; graphiques, perspectives, guide du commerce

Il est probable que les deux indices s’installent en vert le jour de l’expiration, selon des analystes techniques citant des indicateurs graphiques.

Le jour d’expiration hebdomadaire des options, la fourchette de négociation la plus large pour l’indice NSE Nifty 50 est de 15 700 à 15 800 ; et pour l’indice Bank Nifty est de 34 800 à 35 000. Les indices Nifty 50 et Bank Nifty se sont ouverts en positif jeudi. Il est probable que les deux indices s’installent dans le vert le jour de l’expiration, selon les analystes techniques citant des indicateurs graphiques. Sur une base hebdomadaire, l’indice Nifty est en hausse de 0,21 pour cent, tandis que Bank Nifty est en baisse de près de 2 pour cent. Nifty a commencé la journée avec un maximum de PUT OI à 15 700 et Call OI à 15 800 strike. De même, l’indice Bank Nifty a commencé à s’échanger à la hausse à 34 903,60 jeudi, au cours de la dernière clôture.

Indice NSE Nifty 50 10 juin 2021 configuration hebdomadaire du commerce d’expiration

Jusqu’à présent en intraday, Nifty a atteint un sommet de 15 741,25. Selon les données sur les options, le support Nifty se situe dans une fourchette de 15 700 à 15 600, tandis que la zone 15 750 à 15 800 est une résistance, à 12 h 15, Milan Vaishnav, CMT, MSTA, analyste technique consultant et fondateur, Gemstone Equity Research & Advisory Services, mentionné. Le Call OI maximum a été placé à 15 800 strikes et le PUT OI maximum a été observé à 15 700 strikes. Lors de la séance précédente, bien qu’ayant touché ses nouveaux niveaux élevés, les baissiers ont pris le dessus sur le marché et Nifty s’est installé avec une perte d’environ 100 points mercredi.

“Nifty a formé une forte bougie baissière à l’échelle quotidienne alors qu’elle a englouti la reprise des prix des quatre dernières sessions et a annulé sa formation de plus bas plus élevés des quatre dernières sessions de négociation”, a déclaré Motilal Oswal Financial Services dans le rapport du jour d’expiration. Il a ajouté que Nifty doit désormais franchir et se maintenir au-dessus de 15 600 zones pour assister à une hausse vers 15 750 et un nouveau sommet à vie de 15 800 zones, tandis qu’à la baisse, un support existe à 15 550 et 15 400 zones.

Bank Nifty 10 juin 2021 configuration commerciale d’expiration hebdomadaire

Bank Nifty a commencé à négocier avec PUT OI à 34 500 et Call OI à 35 000 grève. Bank Nifty a atteint le plus haut de la journée à 34 961,40 jusqu’à présent dans la séance. Le support de Bank Nifty a été vu à 34 500-34 800, tandis que la résistance était à 35 000-34 900. Par conséquent, la fourchette de négociation probable pour aujourd’hui est de 34 800 à 35 000, selon Milan Vaishnav.

Bank Nifty la semaine prochaine, le 17 juin 2021, expiration du guide commercial

Aujourd’hui, le Call OI maximum a été observé à 35 000 strikes et PUT OI à 34 500 strikes. Axis Securities a une vue modérément baissière sur l’indice Bank Nifty pour la semaine prochaine. Pour l’expiration hebdomadaire du 17 juin 2021, Axis Securities a déclaré : « Les traders pourraient initier cette stratégie de spread pour réaliser des rendements modestes avec un risque et une récompense limités. Le spread suggéré consiste à acheter un lot d’option PUT d’exercice 34 800 et à vendre simultanément un lot d’option PUT d’exercice 34 300. »

