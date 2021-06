Expiration hebdomadaire des F&O aujourd’hui : Nifty 50, guide de trading Bank Nifty ; vérifier la plage probable, les perspectives, plus

En ce qui concerne l’activité des options, les options d’achat 15800-15950 ont connu une accumulation décente avant l’expiration et, par conséquent, la hausse semble limitée le jour de l’expiration.

Le jour d’expiration hebdomadaire des options, la fourchette de négociation plus large attendue pour l’indice NSE Nifty 50 est de 15 600 à 15 900 ; tandis que 35 000 pourraient constituer un niveau pivot pour Bank Nifty. Les indices Nifty 50 et Bank Nifty ont tous deux terminé en négatif mercredi. Les analystes s’attendent à une volatilité et à une hausse limitée du marché le jour d’expiration hebdomadaire des options aujourd’hui. India VIX, l’indice de volatilité, s’est refroidi de 0,86 %, passant de 15 à 14,87 niveaux depuis la clôture de jeudi dernier. India VIX a terminé hier au plus bas depuis février 2020. Les analystes disent que toute nouvelle baisse de la jauge de peur pourrait pousser l’indice Nifty 50 à la hausse.

Sur les options Nifty, le Put OI maximum est de 15 700 suivi d’un prix d’exercice de 15 600. Alors que le Call OI maximum est de 15 900 suivi d’un prix d’exercice de 15 800. L’écriture d’appels a été vue à 15 800 et 15 900 frappes, tandis que l’écriture de mises a été vue à 15 600, puis 15 100 frappes de niveau. Le dénouement des appels était à 16 400 et 16 250 strikes et le dénouement des options à 15 000 et 15 900. Pour les options Bank Nifty, le taux d’intérêt ouvert le plus élevé côté call à l’expiration hebdomadaire est de 35 000, suivi d’un strike de 35 500 ; tandis que l’OI le plus élevé du côté du put est à 35 000-34 500 grève.

Rajesh Palviya, vice-président, Recherche (responsable technique et dérivés), Axis Securities

Nifty selon les données provisoires a connu un long déroulement avec une baisse de prix de -0,64 % et une diminution de l’OI de 3,92lac par rapport à mardi, tandis que dans Bank nifty a connu une courte accumulation avec une baisse de prix de (0,67 %) & OI addition de 0,95 parts de lac. L’indicateur de sentiment PC Ratio (Nifty) se négocie actuellement à 1,14 près de la ligne médiane indiquant un biais positif. Dans Nifty, l’OI le plus élevé du côté CALL à l’expiration hebdomadaire prévue le 17 juin est à 15 800 et 15 900 grèves, où l’écriture d’actions 34.13Lac a été vue dans 15 800 grèves et 26Lac dans 15900 grèves, tandis que du côté PUT, l’OI le plus élevé est à 15 700 & 15 600 grèves et l’écriture de l’action 10.35Lac a été constatée à 15 600 grèves. Ainsi, la fourchette provisoire pour l’expiration hebdomadaire devrait se situer entre 15 900 et 15 600. Dans Bank Nifty, l’OI le plus élevé du côté CALL à l’expiration hebdomadaire est de 35 000 -35 500 et 36 000 grève; tandis que du côté PUT, l’OI le plus élevé est de 35 000 à 34 500 et 34 000 grèves, avec 35 000 agissant comme niveau pivot pour cette expiration hebdomadaire, car il y a eu l’ajout d’actions 12.15Lac du côté CALL et l’ajout de 5.62 Lac du côté PUT suggérant que se déplacer de chaque côté de ce niveau décidera de la tendance de la banque astucieuse.

La stratégie de jeudi sera une stratégie neutre au marché appelée Long Straddle ; dans lequel les traders doivent acheter un lot de Nifty 15 750 Call à 65 et 15 750 Put à 54 options pour bénéficier d’un mouvement brusque de chaque côté et le trader gagne tant que le marché évolue, quelle que soit sa direction. La sortie totale des primes sera de Rs 8 900 (65 + 54 = 119 points) et le seuil de rentabilité sera de 15 869 à la hausse et le seuil de rentabilité inférieur sera de 15 631. La forte oscillation qui franchit le seuil de rentabilité de chaque côté augmentera la volatilité, ce qui à son tour augmentera le prix de l’option d’achat ou de vente, générant éventuellement des bénéfices dans la stratégie tandis que s’il n’y a pas de mouvement, et que Nifty trade range, la perte maximale sera être limité à la prime payée soit Rs 8 900.

Sameet Chavan, analyste technique en chef, Angel Broking

En ce qui concerne l’activité des options, les options d’achat 15800-15950 ont connu une accumulation décente avant l’expiration et, par conséquent, la hausse semble limitée le jour de l’expiration. Compte tenu de la façon dont le marché au sens large s’est comporté mercredi, il est conseillé aux traders d’alléger les positions longues agressives lors des rebonds intrajournaliers. En fait, on peut prendre un coup de volée en achetant l’option At The Money Put pour Nifty et Banknifty au cas où nous les verrions se négocier autour de 15820 et 35250, respectivement.

Milan Vaishnav, CMT, MSTA, analyste technique conseil et fondateur, Gemstone Equity Research & Advisory Services

Tout au long de la journée, le NIFTY a été témoin d’une forte écriture d’appels aux niveaux 15800, 15850 et 15900 ; sur ce total, 15800 grèves ont vu l’ajout maximal d’appels OI de 3,4 millions d’actions. À moins que ce niveau ne soit retiré, NIFTY fera face à une résistance extrêmement forte le jour d’expiration des options hebdomadaires demain. Ces trois grèves ont également vu un important déroulement du PUT OI.

Ajit Mishra, vice-président – ​​Recherche, Religare Broking

Les points à considérer lors de la négociation de Nifty et BankNifty le jour d’expiration hebdomadaire sont

(a) utiliser les données d’intérêt ouvert (OI) de Nifty et Banknifty pour évaluer le positionnement des participants (accumulation longue/accumulation courte/déroulement long/couverture courte)

(b) Analyse de la chaîne d’options : recherchez les options d’exercice qui ont le plus haut intérêt d’ouverture à la fois pour les options d’achat et de vente. Ne négociez jamais au-delà de ces grèves d’options ayant l’accumulation d’intérêt ouvert (OI) la plus élevée.

(c ) Carré d’options longues dans la monnaie (ITM) avant l’expiration. Si les options longues dans le cours sont autorisées à expirer, le STT serait prélevé conformément à la loi sur la valeur totale du contrat plus la prime côté vente qui est de 0,125%.

(d) Négociez toujours avec un stop loss strict en raison du thêta (décroissance du temps) le jour d’expiration.

(e) Un dimensionnement de position et une gestion de l’argent appropriés sont également essentiels.

(Les recommandations contenues dans cet article proviennent des analystes de recherche et des sociétés de courtage respectifs. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils en investissement. Les investissements sur les marchés des capitaux sont soumis à des règles et réglementations. Veuillez consulter votre conseiller en investissement avant d’investir.)

