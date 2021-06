Expiration hebdomadaire des F&O : Sensex et Nifty chutent après la rencontre de la Fed américaine ; voici ce que disent les fiches techniques

in

Les actions indiennes se sont échangées à l’image de leurs pairs mondiaux après les commentaires optimistes de la Fed reconnaissant le renforcement de l’économie, a déclaré un analyste. Image : .

Les indices BSE Sensex et Nifty 50 ont baissé jeudi, jour d’expiration hebdomadaire des options. L’ESB Sensex s’est établi à la baisse à 52 323,33, tandis que l’indice plus large Nifty 50 a terminé à 15 691. Un commentaire belliciste de la Réserve fédérale américaine a également poussé les marchés à la baisse. L’ampleur du marché était négative puisque 1 819 actions ont baissé tandis que 1 386 ont progressé. Au total, 155 actions sont restées inchangées. Les marchés plus larges ont sous-performé les indices boursiers. L’indice BSE MidCap a chuté de 292,28 points ou 1,29 % à 22 396,07, tandis que l’indice BSE Smallcap a terminé de 0,58 % ou 146,13 points à 24 869. India VIX a gagné près de 3% pour clôturer au-dessus de 15 niveaux à 15,29. Les marchés boursiers mondiaux étaient pour la plupart en baisse jeudi après que la Réserve fédérale américaine a indiqué qu’elle pourrait assouplir la relance économique plus tôt que prévu.

Manish Hathiramani, trader indiciel propriétaire et analyste technique, Deen Dayal Investments

L’indice a clôturé en dessous de 15700, ce qui est un sujet de préoccupation. Les traders devraient tirer profit de leurs transactions longues et réévaluer les marchés. Il n’est pas recommandé d’aller court. C’est le moment d’évaluer s’il y a un changement dans la tendance à court terme de haussière à latérale ou baissière.

Sumeet Bagadia, directeur exécutif, Courtage de choix

Techniquement, l’indice a confirmé la configuration en chandeliers Evening Star au sommet de la tendance, ce qui suggère une correction dans le compteur. De plus, l’indice a clôturé en dessous de 21 formations SMA & Middle Bollinger Band, ce qui indique une poursuite de la baisse à court terme. De plus, un indicateur de dynamique RSI (14) et stochastique a été témoin d’un croisement négatif sur la période quotidienne. À l’heure actuelle, nifty a un support immédiat à 15550 niveaux, tandis que 15900 peut agir comme une zone de résistance cruciale.

Rohit Sigre, analyste technique principal chez LKP Securities

L’indice s’est ouvert avec un écart en baisse pour la deuxième journée consécutive et a clôturé à 15691 avec une perte de demi pour cent formant une sorte de motif de bougie doji sur le graphique journalier. l’indice a montré un bon recul à partir de 15600 niveaux impairs qui seront un support immédiat et fort à la baisse toute cassure en dessous desdits niveaux peut voir plus de pression entrer, maintenant un obstacle fort est formé près de la zone 15750-15820 au-dessus de 15820 nous pouvons voir un bon mouvement jusque-là, les achats peuvent être observés avec des niveaux globaux d’arrêt de la zone 15600.

Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial Services

Les actions indiennes se sont échangées à l’instar de leurs pairs mondiaux après les commentaires optimistes de la Fed reconnaissant le renforcement de l’économie. La hausse des taux a été avancée d’un an jusqu’en 2023 mais n’est pas le point d’émission clé pour le marché. Alors que la normalisation rapide de l’économie et la vigueur du marché du travail peuvent entraîner une diminution du plan d’achat d’obligations. Cela peut conduire à un resserrement des rendements obligataires qui aura un impact sur la valorisation des actions.

S Ranganathan, responsable de la recherche chez LKP Securities

Les haussiers ont un peu reculé aujourd’hui suite aux prévisions économiques de la FED alors que la rue est restée prudente face à la lente reprise économique des marchés émergents, contrairement à certains des marchés développés. Alors que les noms des métaux ont enregistré des bénéfices, nous avons constaté un vif intérêt d’achat pour le ciment et l’informatique bien soutenu par certains noms de consommateurs lors de la session volatile de l’après-midi.

