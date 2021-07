Expiration hebdomadaire des F&O aujourd’hui : Nifty 50, guide de trading Bank Nifty, fourchette attendue, perspectives, plus

Les analystes conseillent d’utiliser les données d’intérêt ouvertes de Nifty et Bank Nifty le jour de l’expiration, pour évaluer le positionnement des participants (accumulation longue/accumulation courte/déroulement long/couverture courte).

Le jour d’expiration hebdomadaire des options, l’indice Nifty 50 devrait se négocier dans la fourchette 15 600-15 900. Alors que 34 800 serviront de niveau pivot pour Bank Nifty jeudi. Les indices Nifty 50 et Bank Nifty ont tous deux terminé dans le rouge mercredi. L’Inde VIX, l’indice de volatilité, a gagné 0,32 % à 13,05 mercredi. Les analystes conseillent d’utiliser les données d’intérêt ouvertes de Nifty et Bank Nifty le jour de l’expiration, pour évaluer le positionnement des participants (accumulation longue/accumulation courte/déroulement long/couverture courte). “Tradez toujours avec un stop loss strict en raison du thêta (décroissance temporelle) le jour de l’expiration”, a déclaré Ajit Mishra, vice-président de la recherche, Religare Broking, à Financial Express Online.

Sur les options Nifty, le Put OI maximum est de 15 500 suivi d’un prix d’exercice de 15 600. Alors que le Call OI maximum est de 15 900 suivi d’un prix d’exercice de 15 800. L’écriture d’appel a été vue à 15 750 et 15 850 strikes, tandis que l’écriture de put a été vue à 15 650, puis 15 600 strikes de niveau. Le dénouement des appels était à 16 300 et 16 500 strikes et le dénouement des puts a été observé à 15 400 et 15 000. Pour les options Bank Nifty, l’intérêt ouvert le plus élevé du côté de l’appel à l’expiration hebdomadaire est de 35 000, suivi d’un strike de 36 500 ; tandis que l’OI le plus élevé du côté du put est à 35 000-34 000 grève.

Rajesh Palviya, vice-président, Recherche (responsable technique et dérivés), Axis Securities

Selon les données provisoires, Nifty a assisté à une accumulation de short avec une baisse de prix de -0,24% et une augmentation de l’OI de 5,02lac (4,24%) par rapport à mardi, tandis que dans Bank Nifty également, il y a eu une accumulation de short avec une baisse de prix de -0,71 % & OI ajout d’actions 2,75lac (13 %). L’indicateur indien VIX de volatilité du marché se négocie actuellement à 13% bien en deçà des moyennes mensuelles, indiquant que la tendance actuelle est stable avec une inclinaison à la hausse. Dans Nifty, l’OI le plus élevé du côté CALL dans l’expiration hebdomadaire prévue le 1er juillet 2021 est à 15 800 (57,55 L) et 15 900 (65 L) grèves où l’écriture d’actions 9,72 Lac a été vue dans 15 850 grèves et 5,70 Lac dans 15 900 grèves, tandis que du côté PUT, l’OI le plus élevé est à 15 500 (32,87 L) et 15 600 (30,71 L) et l’écriture de la part de 8,93 Lac a été observée à 15 650 grève. Ainsi, la fourchette provisoire pour l’expiration hebdomadaire devrait se situer entre 15 900 et 15 600.

Dans Bank Nifty, l’OI le plus élevé du côté CALL à l’expiration hebdomadaire est à 35 000 (24,09 L) – 35 500 (17,76 L) et 36 000 (15,34 L) ; tandis que du côté de PUT, l’OI le plus élevé est à 35 000 (15,14 L) – 34 500 (9,77 L) et 34 000 (10,12 L), avec 34 800 agissant comme niveau pivot pour cette expiration hebdomadaire car il y a eu l’ajout d’actions 5.69Lac sur CALL côté et ajout de 2.34Lac du côté PUT suggérant que tout mouvement de maintien de chaque côté de ce niveau décidera de la tendance de Bank Nifty.

Sameet Chavan, analyste technique en chef, Angel Broking

Nifty a commencé la semaine sur une note positive et a dépassé la barre des 15900 à l’ouverture lundi. Cependant, l’indice n’a pas réussi à maintenir l’optimisme et a corrigé progressivement pour terminer à 15720 avant l’expiration hebdomadaire. Au cours des deux dernières séances, nous n’avons vu aucune accumulation significative de positions sur Nifty, mais des positions courtes marginales ont été observées dans l’indice bancaire. Les FII ont dénoué certains de leurs contrats à terme sur indices cette semaine jusqu’à présent. Notre marché est en phase de consolidation et par conséquent, les vendeurs d’options sont assez actifs malgré des valeurs intrinsèques (IV) faibles. Une bonne quantité d’écritures d’appels est observée dans les grèves 15800 et 15900, ce qui devrait limiter la hausse pour le jour d’expiration. D’un autre côté, bien que l’intérêt ouvert maximum pour les options de vente se situe à 15 500 exercices, des positions décentes sont observées sur les 15 700 et 15 600 options de vente, indiquant une fourchette de support. Le ratio d’achat de vente pour Nifty est inférieur à 1, ce qui est le signe d’un marché survendu. Cela fournit une configuration similaire à la dernière expiration. Bien que les données indiquent la probabilité d’une expiration hebdomadaire limitée, nous pouvons voir une couverture courte en raison du PCR survendu. Ici, évidemment, le maillon faible de l’espace bancaire devient le facteur décisif. Si Nifty entre dans la fourchette de support le jour de l’expiration, les traders devraient alors chercher à acheter l’option d’achat de l’argent autour de la zone de support de 15700-15650.

Milan Vaishnav, CMT, MSTA, analyste technique conseil et fondateur, Gemstone Equity Research & Advisory Services

Les marchés ont réduit tous leurs gains intrajournaliers et ont terminé en négatif un jour avant le jour d’expiration des options hebdomadaires mercredi. La session a vu l’écriture d’appels élevés sur 15750 et 15900 grèves. Ajout maximum d’appels OI pendant la journée. Cependant, sur une base de clôture, la grève de 15900 continue de détenir le maximum d’appels OI à partir de maintenant. Cela signifie qu’il est peu probable que NIFTY dépasse ce point, même s’il tente un rallye de retrait. Du côté inférieur, alors que 15650 put ont vu l’ajout le plus élevé de PUT OI, le PUT OI maximum s’élève à 15500. Cela signifie que le NIFTY est peu susceptible de glisser en dessous de ce point. NIFTY connaîtra probablement une journée de tendance avec des hausses plafonnées à la zone 15800-15850 à moins qu’un changement tactique de l’OI ne se produise.

Ashish Chaturmohta, responsable technique et produits dérivés, Sanctum Wealth Management

Nifty se négocie actuellement dans la fourchette latérale de 15900-15600 dans une tendance haussière plus large et des plus bas de plusieurs mois du VIX. Ainsi, conduisant à une action latérale négative des prix qui pourrait voir un renversement de la zone 15650-15600 où l’on constate une accumulation de l’intérêt ouvert sur le Put. Au-dessus de 15600, des positions longues peuvent être créées avec un stop loss de 15530 pour un objectif de 15850.

(Les recommandations contenues dans cet article proviennent des analystes de recherche et des sociétés de courtage respectifs. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils en investissement. Les investissements sur les marchés des capitaux sont soumis à des règles et réglementations. Veuillez consulter votre conseiller en investissement avant d’investir.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.