Expiration hebdomadaire des F&O le 24 juin 2021 : Nifty 50, guide commercial Bank Nifty, fourchette probable, perspectives, plus

Jeudi, Nifty 50 pourrait se négocier dans la fourchette 15600-15800, tandis que 35 000 restera un niveau important.

Le jour d’expiration hebdomadaire des options, BSE Sensex et Nifty 50 pourraient connaître un début d’écart. Cependant, les analystes s’attendent à une forte volatilité sur les marchés intérieurs en raison de l’expiration mensuelle prévue des contrats du mois de juin. Jeudi, Nifty 50 pourrait se négocier dans la fourchette 15600-15800, tandis que 35 000 restera un niveau important pour l’indice Bank Nifty. Les indices Nifty 50 et Bank Nifty ont tous deux terminé dans le rouge mercredi. L’Inde VIX, l’indice de volatilité, a gagné 4,25 % à 15,37 mercredi. Les analystes conseillent que tout en négociant Nifty et Bank Nifty le jour d’expiration hebdomadaire, recherchez les options d’exercice qui ont le plus haut OI à la fois en Call et en Put. “Ne négociez jamais au-delà de ces grèves d’options ayant la plus forte accumulation d’intérêt ouvert (OI)”, a déclaré à Financial Express Online Ajit Mishra, vice-président de la recherche, Religare Broking.

Sur les options Nifty, l’intérêt ouvert d’appel maximum a été constaté à 15 800 grèves avec 1,09 lakh contrats, suivi de 15 900 grèves avec 87 205 contrats. Le put OI maximum était de 15 500 grèves avec 71 470 contrats, puis de 15 600 grèves avec 62 875 contrats. L’écriture d’appels a été vue à 15 800 et 15 750 strikes, tandis que l’écriture de put a été vue à 15 550, puis 15 600 strikes de niveau. Le dénouement des appels était à 16 000 et 16 150 strikes et le déroulement des puts a été observé à 15 800 et 15 000. Pour les options Bank Nifty, l’intérêt ouvert le plus élevé du côté de l’appel à l’expiration hebdomadaire est de 35 000, suivi de 36 000 grève ; tandis que l’OI le plus élevé du côté du put est à 34 000-33 500 grève.

Ajit Mishra, vice-président – ​​Recherche, Religare Broking

Les marchés se sont consolidés dans une fourchette depuis le début du mois, se tenant fortement au-dessus des 15 400 (la zone record précédente faisant désormais office de support). Cependant, l’élan manque en grande partie en raison de la sous-performance de l’indice bancaire qui détient un poids considérable dans l’indice. Dans le même temps, la contribution d’autres secteurs comme l’informatique, l’énergie, les produits de grande consommation aide l’indice à se maintenir autour des plus hauts records. Aujourd’hui, le jour de l’expiration mensuelle, nous pouvons voir l’indice se négocier initialement dans une fourchette, mais le ton pourrait changer dans la seconde moitié, car nous avons également prévu l’AGA de Reliance. En gardant à l’esprit, les traders peuvent opter pour la stratégie ci-dessous dans Nifty et BankNifty pour la journée.

1. Vendez Nifty 15700 Straddle

Dans cette stratégie, les traders vendraient à la fois Call et Put de 15700 strikes d’expiration le 24 juin qui ont clôturé autour de 53 et 57 respectivement, donc la prime totale reçue serait de 110. Nous conseillons de maintenir un stop loss à 160 pour l’objectif de 20.

2. Achetez BankNifty sur des creux autour de 34 250 points

Étant donné que nous avons plusieurs supports dans BankNifty autour de 34 250 niveaux au comptant, nous pourrions assister à un rebond de l’indice s’il se rapproche de la zone au cours de la journée. Il a clôturé pour la dernière fois à 34 574 niveaux, les traders doivent donc attendre l’opportunité. Ils devraient maintenir le stop loss à 33 900 niveaux pour l’objectif de 34700-34800 niveaux.

Sameet Chavan, analyste technique en chef, Angel Broking

La façon dont le marché s’est comporté au cours des deux dernières sessions, il est tout à fait certain qu’il se débat à des niveaux plus élevés et qu’il a besoin d’un déclencheur solide pour dépasser les sommets records. Mercredi, depuis le matin, les rédacteurs d’appels ont été assez actifs et le résultat en était clairement visible dans la seconde moitié, lorsque nous avons assisté à une chute soudaine des niveaux 15750-15780. Pour l’expiration mensuelle, 15600-15800 doit être considéré comme une fourchette de négociation. Jeudi, si une reprise doit se produire, elle ne sera déclenchée que par la condition de survente extrême du PUT CALL RATIO qui est inférieur à 1 actuellement. Par conséquent, il est préférable de ne pas créer de nouvelles positions courtes si nous avons une ouverture lente ou un gap down.

Milan Vaishnav, CMT, MSTA, analyste technique conseil et fondateur, Gemstone Equity Research & Advisory Services

La veille de l’expiration mensuelle des produits dérivés et de l’expiration hebdomadaire des options, les grèves de 15900 ont émis des appels lourds de près de 2 millions d’actions. NIFTY a également vu le déroulement de CALL OI aux niveaux 15700 et 15600. Cela signifie que si le NIFTY reste en dessous de 15700, il peut voir une faiblesse supplémentaire. À l’heure actuelle, le PUT OI le plus élevé est de 15 500 et il est peu probable que ce niveau soit violé. BANKNIFTY a une concentration maximale d’appels OI à 35000 ; il est peu probable qu’il dépasse ce point demain.

(Les recommandations contenues dans cet article proviennent des analystes de recherche et des sociétés de courtage respectifs. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils en investissement. Les investissements sur les marchés des capitaux sont soumis à des règles et réglementations. Veuillez consulter votre conseiller en investissement avant d’investir.)

