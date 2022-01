Expiration hebdomadaire des F&O le 6 janvier 2022 : Nifty 50, guide commercial Bank Nifty, fourchette probable, perspectives, plus

Expiration hebdomadaire des F&O : BSE Sensex et NSE Nifty 50 ont chuté de près de 1% à l’ouverture le jour d’expiration hebdomadaire des options aujourd’hui, dans un contexte de vente mondiale.

BSE Sensex et NSE Nifty 50 ont chuté de près de 1% à l’ouverture le jour d’expiration hebdomadaire des options aujourd’hui, dans un contexte de vente mondiale. Les analystes s’attendent à une forte volatilité sur les marchés intérieurs à la suite de l’expiration hebdomadaire des contrats à terme et d’options. Jeudi, 17700 pourrait agir comme support immédiat sur le Nifty, tandis que 18000-18100 comme résistance immédiate, selon les analystes. Quant à Bank Nifty, le niveau 37000 est susceptible d’agir comme niveau de support, et 38000-38200 comme résistance immédiate. L’indice Nifty 50 et la Bank Nifty ont tous deux chuté de plus d’un pour cent jeudi. India VIX, l’indice de volatilité, a bondi de 2,64 % à 17,68.

Rajesh Palviya, vice-président – ​​Recherche (responsable technique et dérivés), Axis Securities

Nifty 50 a vu une augmentation de l’intérêt ouvert de 10 % avec une augmentation du prix de 4,01 % indiquant une longue accumulation. Bank Nifty a constaté une baisse de l’intérêt ouvert de -3,52% avec une augmentation du prix de 7,31% indiquant une couverture courte. Les données sur les options indiquent une fourchette de négociation probable de Bank Nifty pour la journée entre 37200 et 38200 et celle de Nifty à 17700-18100. La concentration élevée d’intérêts ouverts du côté des options d’achat est vue à 18000 strike suivi de 18100 qui peut agir comme une résistance immédiate. La concentration élevée d’intérêts ouverts du côté des options de vente se situe à 17 800 d’exercice suivi de 17 700, ce qui peut servir de support immédiat. La concentration élevée d’intérêts ouverts du côté des options d’achat est vue à 37800 strikes suivi de 38000 et 38200 qui peuvent agir comme une résistance immédiate. La concentration élevée d’intérêts ouverts du côté des options de vente se situe à 37 500 d’exercice, suivis de 37 300 et de 37 000, ce qui peut servir de support immédiat.

Milan Vaishnav, CMT, MSTA, analyste technique conseil et fondateur, Gemstone Equity Research & Advisory Services

Lors de la séance d’hier, une quantité importante de Put Writing a été effectuée sur 17 800 et 17 900 grèves à hauteur de 3,5 millions d’actions et 3,4 millions d’actions respectivement. Sur une base EOD, les grèves de 17800 ont un PUT OI maximum de 5,8 millions. Cela signifie que ce point est susceptible de servir de support pour jeudi. Il y a de meilleures chances que ce point soit défendu ; cependant, le comportement de Nifty vis-à-vis des niveaux de 17800 sera crucial à surveiller. À la hausse, 18 000 niveaux contiennent un maximum d’appels OI.

En ce qui concerne Bank Nifty, il a de la marge pour devenir un peu plus faible par rapport à Nifty après une forte surperformance relative au cours des derniers jours. Les strikes de 38000 détiennent le Call OI maximum qui devait évidemment agir comme une forte résistance en cas de hausse. Cependant, en raison d’une ouverture vers le bas, nous aimerions nous concentrer davantage aujourd’hui sur les 37000 strikes qui détiennent le PUT OI le plus élevé. Ce point est susceptible de servir de support en cas de faiblesse et ce point devrait rester défendu à moins d’être violé de manière convaincante.

(Les recommandations contenues dans cet article proviennent des analystes de recherche et des sociétés de courtage respectifs. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils en investissement. Les investissements sur les marchés des capitaux sont soumis à des règles et réglementations. Veuillez consulter votre conseiller en investissement avant d’investir.)

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.