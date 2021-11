Expiration hebdomadaire F&O : Sensex abandonne 60 000 ; les analystes s’attendent à une forte reprise de Nifty

Le marché a connu quelques corrections après avoir échoué à maintenir le niveau de 18 000 sur le marché.

Le jour de l’expiration hebdomadaire de F&O, BSE Sensex et Nifty 50 ont terminé en territoire négatif. L’ESB Sensex a chuté de 433 points ou 0,72% à 59 920, tandis que l’indice Nifty 50 a chuté de 143 points ou 0,80% à 17 873. Les poids lourds des indices tels que HDFC, ICICI Bank, State Bank of India (SBI), Kotak Mahindra Bank, Bajaj Finance, entre autres, ont le plus contribué à la perte des indices. Sur le marché au sens large, l’indice BSE Midcap a chuté de 0,64% ou 169 points pour s’établir à 26 129. Alors que l’indice BSE Smallcap a terminé de 0,5% ou 158 points en baisse à 29 159. India VIX, l’indice de volatilité, a gagné 0,3% pour s’établir à 16,31. Les analystes techniques affirment que la texture intrajournalière du marché est faible, mais la forte possibilité d’un repli ne peut être exclue

Shrikant Chouhan, responsable de la recherche actions (commerce de détail), Kotak Securities

Les marchés ont enregistré des prises de bénéfices pour la troisième séance consécutive alors que l’indice de référence Nifty a confortablement cassé le support intrajournalier de 17900, ce qui est globalement négatif. Techniquement, l’indice a formé une bougie baissière et il se négocie actuellement à près de 50 jours après la forte correction intrajournalière. La texture intrajournalière du marché est faible, mais une forte possibilité d’un rallye de repli n’est pas exclue s’il parvient à se négocier au-dessus de la SMA de 50 jours ou de 17750. Pour les day traders, 17750-17800 seraient des niveaux de support clés, et tant que l’indice se négocie au-dessus du même niveau, le sentiment haussier sera intact. D’un autre côté, en dessous de 17750, cela pourrait déclencher une faiblesse à court terme et nous pourrions assister à une correction intrajournalière rapide jusqu’à 17700.

Rohit Sigre, analyste technique principal, LKP Securities

L’indice a montré une pression de vente pour la troisième session consécutive et a clôturé une journée à 17874 avec une perte de près de 1%. L’indice a montré un certain recul après avoir atteint une bonne zone de demande de 17800 au cours de la dernière heure, ce qui laisse entendre que 17800 sera le premier bon support pour la session à venir, suivi de la zone 17700. en dessous de la zone 17600, l’obstacle immédiat se rapproche de la zone 17940-18050 au-dessus desdits niveaux, on peut s’attendre à une nouvelle cassure.

Vinod Nair, responsable de la recherche, Geojit Financial Services

Les pressions inflationnistes mondiales à la suite de données inflationnistes bouleversantes aux États-Unis ont forcé le marché intérieur à négocier avec des coupes sombres. Dépassant les estimations du marché, l’inflation américaine a atteint un niveau record sur 30 ans de 6,2 % en glissement annuel, faisant craindre une hausse des taux plus tôt que prévu, tandis que les rendements obligataires américains ont grimpé en flèche. La montée des pressions inflationnistes et les perspectives d’une hausse anticipée des taux peuvent maintenir le marché intérieur en alerte, car de tels indicateurs incitent les investisseurs étrangers à pomper des liquidités sur les marchés émergents comme l’Inde.

S Ranganathan, responsable de la recherche, LKP Securities

La faiblesse des indices mondiaux entraînés par la hausse de l’IPC aux États-Unis a effrayé les marchés américains, car les craintes que la FED ne soit en retard semblent inquiéter la rue. De retour à la maison, la plupart des indices sectoriels se sont négociés faiblement aujourd’hui, mais il est intéressant de noter que même un jour faible, la rue a récompensé les entreprises avec une surprise positive des bénéfices, une caractéristique clé observée au cours de la saison des résultats du deuxième trimestre. Les actions de défense ont suscité un bon intérêt des investisseurs aujourd’hui étant donné l’ampleur de l’opportunité du thème « Atmanirbhar Bharat ».

Vijay Dhanotiya, responsable de la recherche technique, CapitalVia Global Research

Le marché a connu quelques corrections après avoir échoué à maintenir le niveau de 18 000 sur le marché. Le marché suggère que 17600-17800 agira comme une zone de support sur le marché. Si le marché est capable de maintenir ces niveaux, il peut assister à un rebond et à un changement d’élan. Les indicateurs techniques suggèrent un mouvement volatil sur le marché.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.