25/06/2021 à 21:24 CEST Ronald Gonçalves A ce jour, même s’il n’a franchi que sa première étape, le Euro 2020 il nous a laissé une série d’affrontements déchirants. Cependant, avec le point culminant de la phase de groupes et le début des éliminations directes, les duels s’annoncent plus excitants que jamais, comme on s’y attend. […] More