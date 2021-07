Explication de la fin de la saison 1 de Sex/Life : le Cliffhanger et ce qui pourrait suivre

Cependant, lorsque le duo assiste à la lecture du livre de Sasha (Margaret Odette), tous ses discours sur « l’abandon de soi authentique pour s’intégrer » déclenchent Billie, qui a alors une vision de Brad se tenant au loin dans le public. Billie semble s’en débarrasser, et plus tard, elle et Cooper vont à une pièce de théâtre pour leur fils. Pendant que Billie regarde, elle nous dit en voix off qu’elle est heureuse de se réveiller à côté de Cooper, mais se rend compte ensuite que “ce n’est pas assez”.

Bientôt, nous voyons Billie courir dans les rues de New York, alors que Cooper s’occupe des enfants à la maison tout en suivant l’emplacement de Billie via son téléphone et en appelant Francesca. Comme vous l’avez peut-être deviné, Billie vient à l’appartement de Brad et lui dit qu’elle ne quitte pas Cooper et “cela ne change rien”, puis ordonne avec un sourire, “Maintenant, baise-moi”.

Disparaître. À. Noir.