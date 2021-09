Explication de la fin de la saison 5 de Rick et Morty : 7 choses importantes qui se sont produites

Rick et Morty sont finalement capables de s’échapper, mais pas avant que Evil Morty n’ait obtenu les informations dont il avait besoin sur la courbe finie centrale. Les deux ont essayé de s’échapper, pour se rendre compte peu de temps après, qu’il n’y avait pas de voie facile pour s’échapper de la Citadelle. Les Portal Guns avaient été piratés et tout Rick qui tentait de les utiliser était tué à l’entrée. D’autres Ricks et Mortys ont tenté de s’échapper via des chambres de clonage de réanimation, avant d’être coupés dans l’oubli. Il est vite devenu clair pour Rick et Morty que s’ils voulaient s’échapper, ils avaient besoin d’un autre moyen.