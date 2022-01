Explication de la fin de New Blood Finale – Tout savoir, ce qui nous attend et plus

[Spoilers ahead of Dexter: New Blood] Après 10 épisodes mordants, la série de suites en petits groupes Dexter: New Blood s’est terminée dimanche par un bang choquant – un qui peut être noté le plus littéralement. Alors que les fans de la série à succès Showtime ont eu la chance de diffuser l’épisode à 12 h HE dimanche soir via l’application Showtime, d’autres attendent la diffusion du réseau à 21 h HE. Mais si vous ne voulez pas savoir ce qui se passe dans la conclusion épique mettant en vedette le tueur en série de justiciers préféré de tout le monde, détournez-vous maintenant. À partir de maintenant, nous allons nous intéresser à ce qui s’est passé pendant « Sins of the Father » de l’épisode 10, quelle est la suite de la série et comment les stars se sentent et ce que les showrunners ont à dire.

Bien qu’il y ait beaucoup de sentiments mitigés pour la finale de Dexter: New Blood, la star de la série Michael C. Hall a déclaré au Los Angeles Times plus tôt cette semaine comment « certaines personnes l’auront prédit, et d’autres en seront choquées ». Dernier avertissement, si vous ne voulez pas savoir ce qui vous attend, arrêtez de lire maintenant, sinon, les spoilers commencent. (Pour regarder la finale et toute la série par vous-même, vous pouvez obtenir un essai gratuit de Showtime ici.)

(Photo : L’heure du spectacle)

Le destin de Dexter

Dans la finale, il semble que les choses se soient enfin apaisées pour Dexter alors que lui et son fils Harrison (Jack Alcott) sont bien ensemble. Les deux se lient, Dexter se sent proche de lui et ils ont tué leur premier méchant ensemble, Kurt Caldwell (Clancy Brown). Avec Dexter espérant recommencer avec Harrison après que Kurt ait incendié leur maison, le père excité dit à son fils qu’ils devraient quitter Iron Lake, mais Harrison hésite. Après tout, il s’est fait des amis dans la ville tranquille et a trouvé une petite amie dans la fille du chef Angela Bishop, Audrey (Johnny Sequoyah). Mais alors qu’Angela (Julia Jones) enquête sur la résidence incendiée de Dexter et sur un cas d’incendie criminel présumé, elle trouve une autre vis en titane (appartenant au disparu Matt Caldwell) au milieu des décombres – une qui correspond parfaitement à la vis qu’elle a reçue par la poste de nul autre que Kurt.

Rassemblant la vérité sur le personnage de Dexter en tant que Jim Lindsay et toutes les preuves qu’elle a découvertes au cours des semaines qui ont suivi la découverte qu’il n’est pas celui qu’il prétend être (y compris la note qui écrit que Dexter a tué Matt), Angela décide d’arrêter Dexter dans la cuisine de sa maison. pendant le dîner de famille. Distrayant les enfants pour acheter des articles à l’épicerie pour le dîner, Angela affronte son ex-petit ami, qui pense une seconde à la tuer après avoir regardé les couteaux. Après tout, son père Harry (James Remar) qui a inculqué « le code », a toujours dit qu’il s’agissait de « ne jamais se faire prendre ». Cependant, le sergent. Logan (Alano Miller) arrive juste à temps pour la couvrir et l’arrête finalement. Dexter étant maintenant arrêté et au poste, il est interrogé et interrogé sur le meurtre de Matt Caldwell alors que les numéros de série sur les vis correspondent au rapport de chirurgie de Matt – ce que Dexter ne peut plus nier. Alors que Dexter essaie de s’en sortir, il lui dit comment Kurt a menti sur son séjour à New York, la cabine dépouillée qu’il lui a montrée et postule comment Kurt aurait pu tuer Matt et le considère maintenant comme une revanche pour avoir obtenu Kurt. arrêté pour les meurtres de femmes disparues. Logan dit à Angela que l’histoire semble plausible et sera pour un jury, laissant entendre qu’elle y va doucement. Alors qu’il sent qu’elle ne lui dit pas tout, elle dit qu’elle doit confirmer les choses avant de lui dire.

C’est à ce moment qu’Angela appelle Angel Batista (David Zayas) de Miami PD, lui raconte comment certaines des morts survenues à Iron Lake ressemblent au boucher de Bay Harbor. Elle s’enquiert du Sgt. Doakes et Batista lui racontent comment son ex-femme, Maria LaGuerta, avait une théorie selon laquelle il s’agissait de Dexter Morgan. Croyant qu’il était parti depuis longtemps et qu’il est mort, Angela lui envoie une photo d’elle et de Dexter dans des moments plus heureux, le laissant choqué. Abasourdi, il lui dit qu’il est en route et apporte tous ses rapports avec lui.

Pendant ce temps, Harrison retrouve son père à la gare, choqué par ce qui s’est passé. Dexter lui dit qu’il est en sécurité et que rien de tout cela n’a rien à voir avec Kurt. Alors qu’il est sûr de s’en sortir, il dit à Harrison qu’ils seront sur la route dans quelques jours. « On s’en sortira. Le monde a besoin de nous », lui dit Dexter en serrant son fils dans ses bras.

Alors qu’Angela continue d’interroger Dexter, elle met sa carrière et sa famille en jeu sur le fait qu’il est un meurtrier et lui dit qu’elle a compris qu’il était le boucher de Bay Harbor après avoir remarqué des « traces de roues » et de la kétamine dans les systèmes des victimes à travers son vaste enquêtes. Le menaçant qu’elle sait tout et qu’il sera traduit en justice pour le meurtre de Matt, qui pourrait ou non rester, il retrouvera bientôt son vieil ami Batista. Sans oublier de subir un procès en Floride pour des centaines de meurtres et de recevoir la peine de mort – un aveu qui laisse Dexter visiblement inquiet. En lui demandant d’éteindre la caméra, il révèle comment Kurt est actif depuis 25 ans en tant que tueur en série, kidnappant toutes les femmes disparues sur son mur en lui donnant l’emplacement exact de la trappe effrayante du propriétaire de la ville.

Alors qu’Angela enquête, Dexter est hanté par sa sœur Debra Morgan (Jennifer Carpenter) qui commence à agiter son frère pour qu’il se fasse prendre. Désireux de sortir et faisant de son mieux pour imaginer un plan, Dexter demande à Logan de l’eau. Cependant, lorsque Logan l’apporte, Dexter l’attaque et lui fracasse la tête contre les barreaux de la porte de la cellule. Exigeant les clés, Logan essaie de tirer son arme sur Dexter et tire. Mais alors que Dexter évite le tir, il brise par inadvertance le cou de Logan. Maintenant hors de la cellule, Dexter appelle son fils et lui dit où le rencontrer.

Angela arrive à la cabine et trouve tous les « trophées » de Kurt, les femmes disparues qu’elle recherche depuis le début de sa carrière de policier, y compris son prix le plus récent – ​​le podcasteur Merry F–ing Kill Molly Park (Jamie Chung). Choquée, elle essaie d’appeler Logan qui ne répond pas et demande à son collègue officier Teddy d’obtenir des renforts et d’amener le FBI à l’écoutille de Kurt. Demandant où se trouvait Logan après qu’il n’ait pas répondu, Teddy admet qu’il n’a pas eu de ses nouvelles depuis une heure. Sachant exactement ce qui s’est passé, elle se précipite à la gare pour trouver Logan mort.

Lorsque Harrison rencontre enfin son père dans les bois, il lui demande qui est en sang sur son visage et se rend compte que son père a appelé depuis le téléphone de Logan. Rassemblant les faits, Dexter déclare « qu’il n’y avait pas d’autre moyen », mais Harrison n’est pas fan de telles nouvelles et est plutôt énervé. Partageant comment c’était le « seul moyen » pour qu’il puisse revenir à Harrison, les sentiments d’abandon et de colère de l’adolescent refont surface. Dexter lui dit alors « J’ai besoin d’être avec toi », auquel Harrison dit à son père de se rendre. Alors que Dexter répond qu’il recevra la peine de mort, son fils répond : « Peut-être que vous le méritez. »

En disant à Harrison qu’il n’a pas besoin de venir avec lui, Dexter commence à s’éloigner mais Harrison sort son fusil et le vise directement sur son père. Le blâmant pour ce qui est arrivé à sa mère Rita (Julie Benz) et à tante Deb, Dexter admet que son fils a « raison » et s’excuse pour tout ce qu’il lui a fait. « Vous méritez mieux. Une vie meilleure. Un meilleur père », a-t-il déclaré. Les larmes aux yeux, il rappelle à son fils que la sécurité est activée, reconnaissant que la mort est le seul moyen de sortir de ce cycle. Alors qu’il entraîne Harrison tout au long de la prise de vue, sa voix off signature note qu’il n’a « jamais vraiment ressenti d’amour, un vrai amour jusqu’à maintenant ». Avec Dexter maintenant abattu par Harrison, il marmonne à son fils qu’il « a bien fait » alors que l’esprit de Debra tient la main de son frère alors qu’il rend son dernier souffle.

Angela se présente, criant à Harrison de laisser tomber le fusil. Tenant ses mains dans l’hypothèse qu’elle l’arrêtera, elle lui tend de l’argent et lui dit de prendre le camion et de se diriger vers l’autoroute et de ne jamais revenir. Le serrant fort dans ses bras, elle le renvoie là où l’adolescent désemparé est sur la route, lisant la lettre que Dexter a écrite à Hannah. « Je veux ce que chaque père veut : que son enfant soit heureux, qu’il vive et aime sans peur, qu’il partage ses dons avec le monde », lit-on dans les mots de Dexter alors que « Je devrais vivre dans le sel » de The National joue l’outro. « Mais nous savons tous les deux qu’avec moi, une vie normale pour Harrison ne sera pas possible. Ce n’est pas une décision facile. Parfois, je souhaite que l’ouragan m’ait emporté, me libère du fardeau de mes propres pulsions. Au lieu de cela, il m’a montré que je devais les supporter seul. À moins qu’Harrison ne montre des tendances sombres, je vous en supplie. Laissez-moi mourir, afin que mon fils puisse vivre.

Et après?



Alors qu’il est confirmé par le showrunner Clyde Phillips que Dexter Morgan est en fait mort et qu’il n’y aura pas de retour pour le personnage, il a déclaré à Deadline après que les cotes de monstre ont attiré plus de 7 millions de téléspectateurs en moyenne qu’il avait beaucoup réfléchi à ce que vient ensuite pour Harrison d’Alcott et ne serait pas opposé à plus de sang neuf si Showtime voulait continuer. Reconnaissant à quel point le spectacle est un « énorme atout », il est convaincu que les chiffres continueront d’augmenter pour le spectacle s’ils devaient continuer.

« Harrison est un personnage tellement compliqué et il a en lui les graines du passager noir. Il est capable. Regardez ce retrait de Dexter à la fin, ce qu’il y a en Harrison, c’est qu’il doit tuer cet homme », a-t-il déclaré à propos la suite pourrait ressembler. « Harrison apporte une perspective différente à l’autodéfense de tout cela que Dexter, ce qui était assez surprenant pour Dexter. Il apporte cette innocence jeune et optimiste, que lui et son père sont essentiellement Batman et Robin. Pensez à chaque fois que nous sortons. l’un de ces méchants combien de vies nous sauvons, que cette méchante personne ne va pas tuer. Dexter n’y a jamais pensé. Dexter n’éliminait les méchants que parce que c’était son code. «

(Photo : Showtime / ViacomCBS)

Dexter Morgan devait-il vraiment mourir ?

Phillips a déclaré au Hollywood Reporter que la fin de Dexter aux mains de Harrison était « toujours l’intention » des scénaristes. « Il y a une phrase, pas d’une manière dangereuse, que j’ai apprise de décennies de thérapie : ‘Un fils doit tuer son père pour qu’il puisse être son propre homme’, que ce soit dans les affaires ou dans les relations ou comment vous parle à ton père alors que tu deviens un jeune adulte », a déclaré Phillips à THR. « J’ai eu un père assez moche et des pères et des fils [are] le thème de la saison et le titre du dernier épisode est « Les péchés du père ». Dexter comprend enfin qu’il est en effet un criminel. C’est un tueur. Harrison a apporté ce genre d’optimisme d’adolescent dans l’épisode précédent où il a dit : ‘Si nous tuons tous ces gens, pensez aux milliers de vies que nous sauvons.' »

Ajoutant que « Dexter n’y avait jamais pensé » parce qu’il était enveloppé dans le code qu’il avait appris de Harry sur « ne vous faites pas prendre, tuez pour de bon », Philipps ajoute que « Harrison, dans son optimisme juvénile, propose le super-héros cela fait partie de cela et cela plaît à Dexter, mais cela montre également à Dexter qu’il existe un moyen d’amener Harrison à bord. »

S’adressant au Los Angeles Times la semaine dernière, Hall a admis que même si certains fans l’auraient prédit, quelques-uns seront également choqués par les événements de la conclusion de dimanche soir. « Certaines personnes l’accepteront, d’autres le rejetteront. Je pense qu’il sera difficile pour les gens de se débattre avec son destin étant donné qu’il est quelqu’un avec qui ils ont passé beaucoup de temps et pour qui ils ont beaucoup d’affection – du moins dans certains cas », a-t-il déclaré. « La façon dont la saison se termine est celle qui résonne en moi. Cela me semble justifiable. Aussi bouleversant que cela puisse être, j’espère que le public appréciera la résonance de Dexter mourant de cette façon aux mains de son fils. » Partageant davantage comment il sait que « les gens se sont plaints » de la fin qui était « certes ouverte et sans aucun sens de fermeture », Hall sourit tout en discutant avec le Times, déclarant au mieux, « faites attention à ce que vous souhaitez ».

Dexter: New Blood diffuse sa finale dimanche soir sur Showtime à 21 h HE. Pour en savoir plus sur la franchise Dexter, Michael C. Hall et tout ce qui concerne Showtime, gardez-le verrouillé sur PopCulture.com pour les dernières informations.